Экономика
Lenta.ruВ России захотели полностью запретить биткоин
Власти России захотели полностью запретить в стране оборот и майнинг криптовалют, выпущенных не под внутренним регулированием. Под ограничения в числе прочего попадают биткоин и Ethereum. Это следует из опубликованного Госдумой ко второму чтению текста законопроекта «О цифровых финансовых активах».
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с чего всё началось
В конце прошлой недели на сайте Госдумы был размещен обновленный вариант законопроекта «О цифровых финансовых активах» ко второму чтению, вместе с ним — дополнительные документы, существенно меняющие регулирование криптовалюты и ответственность за нарушения.Коммерсантъвчера в 11:31
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