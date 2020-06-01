с чего всё началось

Власти России захотели полностью запретить в стране оборот и майнинг криптовалют, выпущенных не под внутренним регулированием. Под ограничения в числе прочего попадают биткоин и Ethereum. Это следует из опубликованного Госдумой ко второму чтению текста законопроекта «О цифровых финансовых активах».

Технологии Глава Take Two: Google переборщила с обещаниями о Stadia Руководитель Take-Two Штраус Зельник на инвестиционной конференции в США заявил, что Google переборщила с обещаниями касательно Stadia — она также не смогла расширить аудиторию игроков настолько, насколько обещала около года назад. 1

Футбол Футболисты и тренеры «Спартака» сдали повторные тесты на коронавирус Футболисты и тренерский штаб московского "Спартака" сдали повторные тесты на коронавирусную инфекцию, все результаты оказались отрицательными, сообщается на сайте "красно-белых".

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Происшествия В Курске скончался студент, которому отказали в госпитализации Курск, 1 июня 2020, 19:05 — REGNUM В Курске 27 мая от перитонита скончался 21-летний студент, которого отказались госпитализировать после двух вызовов скорой помощи. 27

Футбол Погребняк поделился воспоминаниями о матче с «Баварией» Напомним, 1 мая 2008 года «Зенит» на домашнем стадионе «Петровский», при неистовой поддержке трибун разгромил мюнхенскую «Баварию»: 4:0, и завоевал путёвку в финал Кубка ЕФА.

Авто Kia назвала все российские цены на новый кроссовер XCeed У XCeed 7 вариантов цветов кузова, в том числе новый желтый оттенок Quantum Yellow, который во всем семействе Ceed будет доступен только для этого купе-кроссовера. 39

Общество Совфед предложил страховать работников от безработицы Сенаторы предлагают российскому правительству рассмотреть возможность введения системы страхования работников на случай потери работы, говорится в проекте постановления Совфеда, документ есть в распоряжении РИА Новости.

Политика Россия захотела услышать комментарии ЕС и НАТО относительно протестов в США Россия захотела услышать комментарии стран Евросоюза (ЕС) и НАТО, а также G7 относительно протестов в США.

Общество «Левада-центр» зафиксировал рост протестных настроений в России РФ предсказали тяжелейший за последние 10 лет кризис, при котором доходы будут «драматически падать» Максимальную готовность к участию в протестах с экономическими требованиями высказывают наименее обеспеченные респонденты, которые, оценивая свой достаток, сообщили: «Денег хватает только на еду». 26

Наука Команда физиков знает, как создать вещество из света Высокоинтенсивные, сверхкороткие лазерные импульсы создают магнитное поле, которое в 100 раз сильнее магнитного поля Земли, пишет Phys.org.

Общество В Испании впервые не зарегистрировали ни одной смерти от коронавируса В Испании за последние 24 часа не было зарегистрировано ни одной смерти от коронавируса.

Гаджеты Vivo выпустила беспроводные наушники TWS Neo Компания Vivo выпустила беспроводные наушники TWS Neo, работающие по протоколу aptX с кодеком Adaptive, достигая нового уровня качества потоковой передачи 24-бит/48 кГц.

Космос Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце Серия мощных солнечных вспышек в последний раз была зафиксирована учеными в сентябре 2017 года. 242

Авто Кроссовер Geely Icon опередил по продажам Kia Sportage Новый кроссовер Geely Icon, вышедший на китайский рынок в феврале 2020 года, обошел по продажам одного из лидеров местного сегмента SUV – KIA KX5/Sportage. 21

Гаджеты Производство нового iPhone 12 может стартовать в июле Напомним, что в линейке iPhone 12 в 2020 году будет четыре модели, где старшая будет оснащена 6,7-дюймовым экраном, iPhone 12 будет иметь диагональ дисплея 5,4 дюйма, а у iPhone 12 и iPhone 12 Pro предложат 6,1-дюймовый дисплей.

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Происшествия Бывший вице-премьер Крыма за время ареста набрал эпизодов В последнем варианте обвинения вместо одного эпизода взяточничества, инкриминированного господину Нахлупину изначально, фигурируют уже более 20, а общая сумма подношений с 5 млн возросла до 16,1 млн руб. Все преступные эпизоды относятся к периоду с сентября 2017-го по июнь 2018 года. 23

Энергетика В России бензин Аи-92 подорожал на три копейки Москва, 1 июня 2020, 11:46 — REGNUM Средние розничные цены на бензин марки Аи-92 в России увеличились на три копейки за период с 25 по 29 мая по сравнению с предыдущей неделей. 1

Игры Sony рассказала о цене PlayStation 5 4 июня в 23:00 мск состоится презентация, посвященная PlayStation 5. Ранее источники изданий Bloomberg и VentureBeat заявили, что в этот день компания представит консоль нового поколения либо стартовые игры для PS5. 86