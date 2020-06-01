с чего всё началось

Документ предлагает ввести в России определение цифровой валюты и цифровых финансовых активов. Они хотят включить цифровые активы, контролируемые Банком России, в первую криптовалюту и во вторую ценную бумагу.

Политика США обвинили Россию в спонсировании беспорядков Россия может иметь отношение к погромам в американских городах, которые произошли на фоне акций протеста против полицейского произвола по отношению к чернокожему населению, заявила в интервью CNN бывший советник по нацбезопасности экс-президента США Барака Обамы Сьюзан Райс. 1,8K

Гаджеты AMD готовит мощнейший процессор Ryzen C7 для смартфонов Еще в прошлом году стало известно, что AMD и Samsung будут сотрудничать для создания нового класса мобильных процессоров, в основу которой ляжет графика AMD RDNA 2. Предполагается, что процессоры появятся в смартфонах в начале 2021 года и будут отличаться повышенной графической производительностью. 1

Политика Китай частично приостанавливает импорт сельхозпродукции из США Власти Китая попросили крупные государственные сельскохозяйственные компании приостановить закупки некоторых американских сельхозтоваров, включая соевые бобы, поскольку Пекин негативно оценивает продолжающуюся эскалацию напряженности в отношениях с США из-за Гонконга. 2

Происшествия Грузовик въехал в толпу протестующих в Миннеаполисе Грузовик въехал в толпу участников акции протеста в Миннеаполисе (штат Миннесота), вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией. 253

Происшествия Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение Рамилю Шамсутдинову, который открыл стрельбу в воинской части Забайкалья и убил восемь сослуживцев, предъявят новое обвинение. 529

Общество Илон Маск по-русски ответил на поздравление Рогозина Основатель SpaceX Илон Маск по-русски отреагировал на поздравление главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина с успешным полетом корабля Crew Dragon. 1,1K

Общество Роман Абрамович купил самую дорогую виллу Израиля Российский олигарх Роман Абрамович приобрел самую дорогую виллу в Израиле за 65 миллионов долларов. 18

Армия и оружие В столицу Соединенных Штатов вошли войска В столицу Соединенных Штатов вошли войска В Вашингтон направленно 250 солдат и сотрудники элитных подразделений спецслужб.

Политика Украина не станет помогать России с водоснабжением Крыма Власти Украины не намерены помогать России в решении проблемы водоснабжения Крыма, заявил глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Происшествия Железнодорожный мост через реку Кола обрушился в Мурманской области Железнодорожный мост в Мурманской области обрушился в результате паводка. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС в понедельник, 1 июня. 961

Происшествия На северных Курилах ввели режим ЧС из-за двух рыбаков с коронавирусом Режим ЧС ввели в Северо-Курильском районе в связи с выявлением коронавирусной инфекции у двух местных рыбаков, сообщил РИА Новости во вторник вице-мэр муниципального образования Александр Овсянников. 3

Здоровье Вирусологи объяснили задержку России на плато по коронавирусу На протяжении последних двух недель, с 18 мая по 1 июня, численность заражений коронавирусом в России варьировалось в районе 9 тыс. человек в день.

Политика Трамп назвал беспорядки в США актами терроризма Президент США Дональд Трамп назвал все происходящее сейчас в стране не мирными демонстрациями, а актами терроризма. 17

Политика Путин поручил возобновить оказание плановой медпомощи Президент Владимир Путин поручил Минздраву возобновить плановую работу федеральных и региональных больниц и поликлиник. 716

Политика Кадыров потребовал от ОНН наказать власти США за бесчинства В своей Telegram-канале глава Чечни обратился к международным организация, в частности к ООН, чтобы они вмешались и приняли меры в отношении официальных американских властей, чтобы не допустить практики нарушения прав и свобод человека и внесудебных казней. 21

Армия и оружие В Генштабе предупредили о росте активности НАТО у границ России Начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что в период с апреля по май 2020 года страны НАТО в пять раз чаще проводили воздушное патрулирование у границ России. 2

Футбол Погребняк поделился воспоминаниями о матче с «Баварией» Напомним, 1 мая 2008 года «Зенит» на домашнем стадионе «Петровский», при неистовой поддержке трибун разгромил мюнхенскую «Баварию»: 4:0, и завоевал путёвку в финал Кубка ЕФА.