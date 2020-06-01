Общество

Evo-rus.comEvo-rus.comВ России захотели полностью запретить биткоин

Документ предлагает ввести в России определение цифровой валюты и цифровых финансовых активов. Они хотят включить цифровые активы, контролируемые Банком России, в первую криптовалюту и во вторую ценную бумагу.
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с чего всё началось
В конце прошлой недели на сайте Госдумы был размещен обновленный вариант законопроекта «О цифровых финансовых активах
» ко второму чтению, вместе с ним — дополнительные документы, существенно меняющие регулирование криптовалюты и ответственность за нарушения.
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Политика

США обвинили Россию в спонсировании беспорядков

Россия может иметь отношение к погромам в американских городах, которые произошли на фоне акций протеста против полицейского произвола по отношению к чернокожему населению, заявила в интервью CNN бывший советник по нацбезопасности экс-президента США Барака Обамы Сьюзан Райс.
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Политика

Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции

Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
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Энергетика

Средняя цена нефти Urals в мае снизилась за год в 2,3 раза

Средняя цена нефти Urals в мае 2020 года сложилась в размере $31,03 за баррель, что в 2,3 раза ниже, чем в мае 2019 года, когда она составляла $70,93 за баррель.
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Гаджеты

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Еще в прошлом году стало известно, что AMD и Samsung будут сотрудничать для создания нового класса мобильных процессоров, в основу которой ляжет графика AMD RDNA 2. Предполагается, что процессоры появятся в смартфонах в начале 2021 года и будут отличаться повышенной графической производительностью.
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Авто

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В изнасиловании мужчину обвинила его любовница.
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Политика

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Власти Китая попросили крупные государственные сельскохозяйственные компании приостановить закупки некоторых американских сельхозтоваров, включая соевые бобы, поскольку Пекин негативно оценивает продолжающуюся эскалацию напряженности в отношениях с США из-за Гонконга.
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Происшествия

Грузовик въехал в толпу протестующих в Миннеаполисе

Грузовик въехал в толпу участников акции протеста в Миннеаполисе (штат Миннесота), вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией.
ТАСС вчера в 20:23
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Происшествия

Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение

Рамилю Шамсутдинову, который открыл стрельбу в воинской части Забайкалья и убил восемь сослуживцев, предъявят новое обвинение.
Российская газета вчера в 23:06
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Музыка

Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»

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Политика

Путин провёл телефонный разговор с Трампом

RT на русском 11:50
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Общество

Илон Маск по-русски ответил на поздравление Рогозина

Основатель SpaceX Илон Маск по-русски отреагировал на поздравление главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина с успешным полетом корабля Crew Dragon.
Российская газета вчера в 15:16
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Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета вчера в 07:34
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Общество

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Армия и оружие

В столицу Соединенных Штатов вошли войска

В столицу Соединенных Штатов вошли войска В Вашингтон направленно 250 солдат и сотрудники элитных подразделений спецслужб.
Экспресс газета 18:26
Музыка

Группа Little Big получила музыкальную премию за «Самый трэшовый клип»

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Политика

Украина не станет помогать России с водоснабжением Крыма

Власти Украины не намерены помогать России в решении проблемы водоснабжения Крыма, заявил глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Газета.Ru 16:58
Происшествия

Железнодорожный мост через реку Кола обрушился в Мурманской области

Железнодорожный мост в Мурманской области обрушился в результате паводка. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС в понедельник, 1 июня.
Известия 08:55
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Происшествия

На северных Курилах ввели режим ЧС из-за двух рыбаков с коронавирусом

Режим ЧС ввели в Северо-Курильском районе в связи с выявлением коронавирусной инфекции у двух местных рыбаков, сообщил РИА Новости во вторник вице-мэр муниципального образования Александр Овсянников.
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Здоровье

Вирусологи объяснили задержку России на плато по коронавирусу

На протяжении последних двух недель, с 18 мая по 1 июня, численность заражений коронавирусом в России варьировалось в районе 9 тыс. человек в день.
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Политика

Трамп назвал беспорядки в США актами терроризма

Президент США Дональд Трамп назвал все происходящее сейчас в стране не мирными демонстрациями, а актами терроризма.
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Кино

Фильм «Текст» признали лучшим по версии Премии АПКиТ

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Политика

Путин поручил возобновить оказание плановой медпомощи

Президент Владимир Путин поручил Минздраву возобновить плановую работу федеральных и региональных больниц и поликлиник.
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Спорт

Геймеры в бешенстве: игру «Trackmania» им придется покупать несколько раз

Геймеры, которые очень ждали этой игры, взорвались негодованием.
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Политика

Кадыров потребовал от ОНН наказать власти США за бесчинства

В своей Telegram-канале глава Чечни обратился к международным организация, в частности к ООН, чтобы они вмешались и приняли меры в отношении официальных американских властей, чтобы не допустить практики нарушения прав и свобод человека и внесудебных казней.
RuNews24.ru 19:38
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Армия и оружие

В Генштабе предупредили о росте активности НАТО у границ России

Начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что в период с апреля по май 2020 года страны НАТО в пять раз чаще проводили воздушное патрулирование у границ России.
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Польша решила вырыть канал в обход России в Балтийском море

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Футбол

Погребняк поделился воспоминаниями о матче с «Баварией»

Напомним, 1 мая 2008 года «Зенит» на домашнем стадионе «Петровский», при неистовой поддержке трибун разгромил мюнхенскую «Баварию»: 4:0, и завоевал путёвку в финал Кубка ЕФА.
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Два доктора, которые провели независимое вскрытие Джорджа Флойда, заявили в понедельник, что причиной смерти стала «механическая асфиксия», и что его смерть была убийством.
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Общество

Врач заявил о снижении активности коронавируса

Главврач больницы Сан-Раффаэле в Милане Альберто Зангрильо заявил о снижении активности коронавируса.
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