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Lenta.ru
Lenta.ru

В России захотели повысить цены на колбасу

В сети магазинов «Лента» изданию сообщили, что поставщики мясопродукции захотели увеличения закупочных цен на 10 процентов, ссылаясь на увеличение стоимости сырья.В источнике
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Цены пустили на колбасу

Мясопереработчики добиваются от ритейлеров повышения закупочных цен на 10–15% на готовую продукцию, включая колбасы и сосиски. Они аргументируют свои запросы подорожанием свинины и мяса курицы. Однако крупные производители сомневаются, что государство позволит им поднять цены.
Коммерсантъ16:53
Подробнее о событии

СМИ: Цены на колбасу в России могут вырасти на 15%

Life.ru20:32

Цены пустили на колбасу

Коммерсантъ16:53

Цены на колбасу и сосиски потребовали поднять в России

Телеканал 360°20:06

СМИ узнали о просьбе производителей повысить цены на колбасу и сосиски

РБК19:41

В России захотели повысить цены на колбасу

Lenta.ru19:41

Производители хотят повысить цены на колбасу в РФ

URA.Ru19:13

СМИ сообщили о просьбе производителей повысить цены на колбасу и сосиски

News.ru20:08
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