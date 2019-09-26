Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России захотели повысить прожиточный минимум пенсионера

Документ опубликован на портале проектов и нормативно-правовых актов. По состоянию на текущий год прожиточный минимум пенсионера в целом по России установлен на уровне 8 846 рублей, следует из данных Пенсионного фонда. Ранее сообщалось о регионах с самыми большими пенсиями.
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Прожиточный минимум пенсионеров предложили повысить

Газета.Ruвчера в 04:05

Правительство увеличит прожиточный минимум пенсионеров

URA.Ru25 сентября в 19:18

В Кузбассе утвердили прожиточный минимум для пенсионеров на 2020 год

Газета Кемерова25 сентября в 02:39

В Минфине назвали размер прожиточного минимума пенсионера в 2020 году

РЕН ТВ25 сентября в 14:43

Минфин назвал прожиточный минимум пенсионера в 2020 году

Rambler News Service25 сентября в 13:26

В России планируют увеличить прожиточный минимум пенсионера до 9,3 тыс. рублей

ТАСС25 сентября в 13:58

Правительство предложило увеличить прожиточный минимум пенсионеров

РБК25 сентября в 17:56
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 16:36, Вашингтон
Политика

РФ обсуждает создание американо-турецкой зоны безопасности в Сирии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на полях Генассамблеи ООН сообщил, что Россия обсуждает с США и Турцией вопрос создания американо-турецкой зоны безопасности в Сирии.
ФАН 16:14
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Лавров пожурил Помпео за невыданные россиянам визы

"Обращено внимание на неприемлемость американских действий по отказу российским представителям в визах на многосторонние мероприятия в рамках ООН, а также для двустороннего диалога", - сообщили в российском МИДе детали диалога Лаврова с Помпео.
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Павел Мамаев признался, что следил за женой из колонии

В ролике показана часть разговора, в которой Мамаев признаётся, что следил за женой, будучи в тот момент в колонии.
Газета Metro 10:26
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Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк

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Lenta.ru 07:43
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Лавров назвал условия для возобновления авиасообщения с Грузией

25 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что он выступает за возобновление авиасообщения с Грузией.
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Спорт

Мария Ласицкене: не собираюсь менять российский паспорт на другой

РИА Новости 14:45
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МВД предложило наказывать за оскорбления полицейских в интернете

МВД подготовило поправки в федеральный закон "О полиции", который будет предполагать наказание за оскорбление полицейских в интернете.
Газета.Ru 13:18
Кино

Александр Петров заявил о желании на время уйти из кино

RuNews24.ru 07:05
Технологии

Boston Dynamics начала продажи робопсов

Компания Boston Dynamics объявила о старте продаж робопсов SpotMini, пишет News.ru.
Профиль вчера в 13:18
Футбол

Павел Мамаев может перейти в «Ростов»

Напомним, 20 сентября «Краснодар» расторг контракт с Мамаевым.
Еженедельник Футбол 05:50
Футбол

Краль считает «Спартак» самым успешным клубом в России

В текущем сезоне РПЛ «Спартак» располагается на 9-й строчке, набрав после 10 туров 14 очков.
Евро-футбол.ру 15:08
Происшествия

Обвиняемого в госизмене Кудрявцева отпустили под подписку о невыезде

Обвиняемого в госизмене 76-летнего ученого Виктора Кудрявцева отпустили в пятницу из СИЗО "Лефортово" под подписку о невыезде, сообщил его адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 15:26
Происшествия

В Стамбуле произошло сильное землетрясение

В четверг на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 5,9 балла.
РИА Новости Крым вчера в 13:52
Религия

Православные празднуют Воздвижение креста Господня

REGNUM вчера в 21:14
Политика

Украина не намерена восстанавливать авиасообщение с Россией

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что восстановление авиасообщения с Россией в ближайшее время не предвидится.
Коммерсантъ 15:28
Общество

Бывший муж Поклонской обвинил в домашнем насилии «оскотиневших» женщин

Бывший муж депутата Госдумы Натальи Поклонской юрист Иван Соловьев обвинил женщин в проявлении агрессии к детям и мужьям.
Lenta.ru 12:59
Армия и оружие

Сотрудники ФСБ выявили в Тольятти «спящую» ячейку террористов

Оперативники Центра «Э», совместно с сотрудниками отдела защиты конституционного строя и борьбы с терроризмом провели проверку и выявили спящую ячейку международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».
ФедералПресс вчера в 11:17
Гаджеты

Супердешевые 4K-телевизоры Xiaomi поступают в продажу

В начале недели Xiaomi представила линейку умных телевизоров Xiaomi TV Pro, в которой представлены модели с экранами диагональю 43, 55 и 65 дюймов.
iXBT.com вчера в 17:01
Кино

Федор Добронравов рассказал о съемках продолжения сериала «Сваты»

Российский актер Федор Добронравов рассказал, что половина нового 7-го сезона сериала «Сваты» уже снята, сообщают 25 сентября «Известия».
REGNUM 25 сентября в 08:32
Политика

Deutsche Welle отрицает вмешательство в дела России

Телерадиовещательная компания Deutsche Welle отрицает вмешательство во внутренние дела России.
Газета.Ru 14:31
Футбол

Моуринью отказал «Милану» и «Монако». Он хочет вернуться в «Реал»

Бывший тренер «МЮ» Жозе Моуринью отклонил несколько предложений о работе, так как хочет вернуться в «Реал», сообщает Goal.com.
Sports.ru 15:17
Шоу-бизнес

Константин Богомолов зарабатывает в девять раз меньше Ксении Собчак

Константин Богомолов за 2018 год заработал около 7 000 000 рублей, что почти в 9 раз меньше, нежели заработная плата его любимой жены Ксении Собчак.
ГлобалМСК.ру 11:39
Экономика

Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК 11:27
Политика

В МИД РФ прокомментировали новые антироссийские санкции США

Как констатировали в МИД РФ, санкции, которые американская администрация ввела в четверг, стали 75-ми с тех пор, как США начали разрушать отношения Москвы и Вашингтона в 2011 году.
ТАСС вчера в 18:04
Армия и оружие

Лавров призвал ООН поддержать призыв о недопустимости ядерной войны

Глава МИД России Сергей Лавров призвал членов ООН поддержать призыв о недопустимости ядерной войны.
Rambler News Service 15:40
Космос

Первый космонавт ОАЭ поприветствовал соотечественников с орбиты

Первый космонавт ОАЭ Хазза аль Мансури поприветствовал соотечественников после стыковки космического корабля «Союз МС-15» с Международной космической станцией.
Слово и Дело 25 сентября в 19:11
Космос

Венера могла быть пригодной для жизни

Новое исследование ученых показало, что в течение 2−3 млн лет Венера могла оставаться пригодной для жизни.
Дилетант 24 сентября в 05:01
Общество

Тренера по кикбоксингу уволили за эротические фото 20-летней давности

Тренер по кикбоксингу из Магнитогорска Екатерина Конопенко потеряла работу и чуть не попала под статью о невыполнении родительских обязанностей.
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В России компания Bentley отзывает 37 автомобилей Bentley Continental

По сообщению пресс-службы Росстандарта, в нашей стране будет отозвано 37 автомобилей Bentley Continental, реализованных в нынешнем году.
SpeedMe 03:28
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Дебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео

РИА Новости 10:07
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