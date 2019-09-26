Экономика
Lenta.ruВ России захотели повысить прожиточный минимум пенсионера
Документ опубликован на портале проектов и нормативно-правовых актов. По состоянию на текущий год прожиточный минимум пенсионера в целом по России установлен на уровне 8 846 рублей, следует из данных Пенсионного фонда. Ранее сообщалось о регионах с самыми большими пенсиями.
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В Кузбассе утвердили прожиточный минимум для пенсионеров на 2020 год
Газета Кемерова25 сентября в 02:39
В России планируют увеличить прожиточный минимум пенсионера до 9,3 тыс. рублей
ТАСС25 сентября в 13:58
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 16:36, Вашингтон
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РФ обсуждает создание американо-турецкой зоны безопасности в Сирии
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Лавров пожурил Помпео за невыданные россиянам визы
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В ролике показана часть разговора, в которой Мамаев признаётся, что следил за женой, будучи в тот момент в колонии.
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Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
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МВД предложило наказывать за оскорбления полицейских в интернете
МВД подготовило поправки в федеральный закон "О полиции", который будет предполагать наказание за оскорбление полицейских в интернете.
Газета.Ru 13:18
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Обвиняемого в госизмене Кудрявцева отпустили под подписку о невыезде
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РИА Новости 15:26
Происшествия
В Стамбуле произошло сильное землетрясение
В четверг на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 5,9 балла.
РИА Новости Крым вчера в 13:52
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Православные празднуют Воздвижение креста Господня
REGNUM вчера в 21:14
Политика
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Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что восстановление авиасообщения с Россией в ближайшее время не предвидится.
Коммерсантъ 15:28
Общество
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Бывший муж депутата Госдумы Натальи Поклонской юрист Иван Соловьев обвинил женщин в проявлении агрессии к детям и мужьям.
Lenta.ru 12:59
Армия и оружие
Сотрудники ФСБ выявили в Тольятти «спящую» ячейку террористов
Оперативники Центра «Э», совместно с сотрудниками отдела защиты конституционного строя и борьбы с терроризмом провели проверку и выявили спящую ячейку международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».
ФедералПресс вчера в 11:17
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iXBT.com вчера в 17:01
Кино
Федор Добронравов рассказал о съемках продолжения сериала «Сваты»
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REGNUM 25 сентября в 08:32
Политика
Deutsche Welle отрицает вмешательство в дела России
Телерадиовещательная компания Deutsche Welle отрицает вмешательство во внутренние дела России.
Газета.Ru 14:31
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Моуринью отказал «Милану» и «Монако». Он хочет вернуться в «Реал»
Бывший тренер «МЮ» Жозе Моуринью отклонил несколько предложений о работе, так как хочет вернуться в «Реал», сообщает Goal.com.
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Константин Богомолов зарабатывает в девять раз меньше Ксении Собчак
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Экономика
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Глава МИД России Сергей Лавров призвал членов ООН поддержать призыв о недопустимости ядерной войны.
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Первый космонавт ОАЭ поприветствовал соотечественников с орбиты
Первый космонавт ОАЭ Хазза аль Мансури поприветствовал соотечественников после стыковки космического корабля «Союз МС-15» с Международной космической станцией.
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Венера могла быть пригодной для жизни
Новое исследование ученых показало, что в течение 2−3 млн лет Венера могла оставаться пригодной для жизни.
Дилетант 24 сентября в 05:01
Общество
Тренера по кикбоксингу уволили за эротические фото 20-летней давности
Тренер по кикбоксингу из Магнитогорска Екатерина Конопенко потеряла работу и чуть не попала под статью о невыполнении родительских обязанностей.
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В России компания Bentley отзывает 37 автомобилей Bentley Continental
По сообщению пресс-службы Росстандарта, в нашей стране будет отозвано 37 автомобилей Bentley Continental, реализованных в нынешнем году.
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Дебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео
РИА Новости 10:07