Экономика
Lenta.ruВ России захотели повысить прожиточный минимум пенсионера
Документ опубликован на портале проектов и нормативно-правовых актов. По состоянию на текущий год прожиточный минимум пенсионера в целом по России установлен на уровне 8 846 рублей, следует из данных Пенсионного фонда. Ранее сообщалось о регионах с самыми большими пенсиями.
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Величина прожиточного минимума пенсионера в Татарстане в 2020 году составит 8232 рубля
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По словам Зурабишвили, встречу глав МИД Грузии и РФ - Давида Залкалиани и Сергея Лаврова положительно оценили и приветствовали и в США, и в Евросоюзе, и генеральный секретарь ООН.
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Фигурант дела о массовых беспорядках Алексей Миняйло отпущен из сала суда.
Российская газета 26 сентября в 11:01
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В Дагестане назначены несколько руководителей медучреждений региона, которые прошли конкурсы на замещение вакантных должностей главных врачей.
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Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
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СМИ: в Москве режиссер театра ударил ножом врача скорой
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В ДТП на трассе в Тамбовской области погибли четыре человека
Два автомобиля столкнулись на трассе Р-22 Каспий в Тамбовской области, 4 человека погибли, сообщил РИА Новости представитель УМВД региона.
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Володин предложил снизить цены на парковку в новом аэропорту Саратова
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в интервью "ГТРК-Саратов" сообщил, что стоимость парковки в новом аэропорту "Гагарин" завышена.
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