Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России захотели повысить прожиточный минимум пенсионера

Документ опубликован на портале проектов и нормативно-правовых актов. По состоянию на текущий год прожиточный минимум пенсионера в целом по России установлен на уровне 8 846 рублей, следует из данных Пенсионного фонда. Ранее сообщалось о регионах с самыми большими пенсиями.
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Прожиточный минимум пенсионеров предложили повысить

Газета.Ruвчера в 04:05

Правительство увеличит прожиточный минимум пенсионеров

URA.Ru25 сентября в 19:18

В Кузбассе утвердили прожиточный минимум для пенсионеров на 2020 год

Газета Кемерова25 сентября в 02:39

В Минфине назвали размер прожиточного минимума пенсионера в 2020 году

РЕН ТВ25 сентября в 14:43

В России планируют увеличить прожиточный минимум пенсионера до 9,3 тыс. рублей

ТАСС25 сентября в 13:58

Минфин назвал прожиточный минимум пенсионера в 2020 году

Rambler News Service25 сентября в 13:26

Правительство предложило увеличить прожиточный минимум пенсионеров

РБК25 сентября в 17:56
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 01:20, Вашингтон
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Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд признал свою ответственность за инцидент с убийством в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.
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В России летом резко возросло количество мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка и данные ЦБ.
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Военных осудили на Ставрополье за осквернение мемориала

В Ставропольском крае суд вынес приговор в отношении троих военнослужащих, которые осквернили памятник, сообщает Буденновский гарнизонный военный суд.
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