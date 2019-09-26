Документ опубликован на портале проектов и нормативно-правовых актов. По состоянию на текущий год прожиточный минимум пенсионера в целом по России установлен на уровне 8 846 рублей, следует из данных Пенсионного фонда. Ранее сообщалось о регионах с самыми большими пенсиями.

Общество Тренера по кикбоксингу уволили за эротические фото 20-летней давности Тренер по кикбоксингу из Магнитогорска Екатерина Конопенко потеряла работу и чуть не попала под статью о невыполнении родительских обязанностей.

Общество В России запретят курить на балконе Изменение Правил противопожарного режима в России предполагает запрет на использование открытого огня в жилых помещениях и на балконах.

Политика Встреча Лаврова и Помпео заняла меньше часа Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке заняла меньше часа.

Армия и оружие Герой России оценил декларацию о военном сотрудничестве США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда договорились о военном сотрудничестве и размещении американских войск в Польше у границ с Россией.

Футбол Мамаев готовится подписать контракт с «Ростовом» При положительном результате "Ростов" и спортсмен подпишут контракт, пишет "Газета.ру".

Здоровье Опаснее онкологии могут быть только эти заболевания Врачи назвали пять заболеваний, чьи показатели смертности которых значительно выше онкологических.

Общество Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.

Экономика Лукашенко: Белоруссия ищет альтернативу российской нефти По словам белорусского лидера, искать альтернативные варианты покупки Белоруссией нефти приходится из-за налогового манёвра в нефтяной сфере РФ.

Политика Глава СНБО Украины написал заявление об отставке Уточняется, что Данилюк подал свое заявление до начала визита президента Украины Владимира Зеленского в США.

Происшествия В Ростовской области СК возбудил дело после ампутации руки ребенку Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области, в августе ребенку диагностировали открытый перелом правой руки.

Кино Apple решила показывать свои фильмы в кинотеатрах Одним из первых релизов Apple в кинотеатрах может стать фильм Софии Копполы «На скалах» (On the Rocks), в котором снимается в том числе Билл Мюррей.

Космос Аспирант из США считает, что разработал путь к созданию «сверхсветового» двигателя Аспирант "нашел путь" к решению проблемы Аспирант инженерного факультета Джозеф Агнью считает, что эту идею можно воплотить с практической точки зрения.

Политика Столтенберг и Зеленский обсудили вступление Украины в НАТО Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Зеленский поднимал вопрос членства Украины в Альянсе во время их встречи в Нью-Йорке.

Политика Педерсен намерен посетить Москву Спецпосланник Генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен обсудит с замглавы МИД России Сергеем Вершининым свой визит в Москву.

Происшествия Генерал полиции поменял службу на пенсию Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, в пятницу на оперативном совещании с руководителями подразделений главка и территориальных органов генерал-майор полиции 55-летний Юрий Алтынов объявил личному составу о своем уходе.

Здоровье Медики посоветовали отказаться от приема анальгетиков по утрам Ученый отметил, что, например, таблетки для снижения артериального давления лучше всего пить перед сном, потому что это позволит избежать утреннего пика давления и сердечного приступа.

Автоспорт Квяту запретили выступить в особом шлеме на Гран-при России Международная автомобильная федерация (FIA) запретила российскому пилоту команды «Торо Россо» Даниилу Квяту выступать на гонке 16-го этапа сезона-2019 «Формулы-1» Гран-при России в Сочи в специально подготовленном шлеме.

Шоу-бизнес Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.

Здоровье Кардиолог рассказал, сколько пациентов неправильно лечат гипертонию В России почти 90% пациентов с сердечной недостаточностью неправильно лечат гипертоническую болезнь, из-за чего нагрузка на сердце увеличивается, заявил президент Общества специалистов по сердечной недостаточности, директор клиники госпитальной терапии имени Остроумова Сеченовского университета, профессор, академик РАН Юрий Беленков.

Шоу-бизнес Принцесса Беатрис официально объявила о помолвке На сайте Букингемского дворца появилось следующее сообщение: «Герцог и герцогиня Йоркские рады объявить о помолвке принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци».

Экономика «Фридом Финанс» собралась купить одного из старейших брокеров России В России входит в десятку крупнейших брокеров по количеству зарегистрированных клиентов (36,5 тыс.), отмечал "Эксперт РА" в июне, активных из них — примерно 6 тыс. Комиссионные доходы компании за прошлый год составили 775,8 млн руб. (в 2017 году — 145 млн руб.), чистая прибыль — 147,6 млн руб. (в 2017-м — 487,6 млн руб.).

Политика Захарова: по логике Пелоси, руку Россия приложила именно к ней В МИДе прокомментировали заявление спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о том, что российская сторона может быть причастна к скандалу вокруг разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Политика В МИД РФ прокомментировали новые антироссийские санкции США Как констатировали в МИД РФ, санкции, которые американская администрация ввела в четверг, стали 75-ми с тех пор, как США начали разрушать отношения Москвы и Вашингтона в 2011 году.

Кино Человек-паук вернется в киновселенную Marvel В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.

Политика В МИД России прокомментировали реакцию Киргизии на передачу Малахова Министерство иностранных дел России заявило, что никто не вызывал в МИД Киргизии советника-посланника российского посольства в стране.