Экономика
РБКПравительство предложило увеличить прожиточный минимум пенсионеров
Прожиточный минимум российских пенсионеров в 2020 году составит 9311 руб. Это следует из проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов, подготовленного Минфином России. Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативно-правовых актов.
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В России планируют увеличить прожиточный минимум пенсионера до 9,3 тыс. рублей
ТАСС25 сентября в 13:58
В Кузбассе утвердили прожиточный минимум для пенсионеров на 2020 год
Газета Кемерова25 сентября в 02:39
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 15:13, Вашингтон
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Аспирант "нашел путь" к решению проблемы Аспирант инженерного факультета Джозеф Агнью считает, что эту идею можно воплотить с практической точки зрения.
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В США изучают возможность ограничения портфельных инвестиций в Китай
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Беспилотник «Охотник» совершил первый совместный полёт с истребителем пятого поколения Су-57.
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Высокопоставленного полицейского задержали в Кабардино-Балкарии
В Кабардино-Балкарии задержали объявленного в федеральный розыск высокопоставленного начальника республиканского управления МВД.
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