Экономика

РБКРБКПравительство предложило увеличить прожиточный минимум пенсионеров

Прожиточный минимум российских пенсионеров в 2020 году составит 9311 руб. Это следует из проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов, подготовленного Минфином России. Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативно-правовых актов.
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Прожиточный минимум пенсионеров предложили повысить

Газета.Ruвчера в 04:05

В России планируют увеличить прожиточный минимум пенсионера до 9,3 тыс. рублей

ТАСС25 сентября в 13:58

Правительство предложило увеличить прожиточный минимум пенсионеров

РБК25 сентября в 17:56

В Минфине назвали размер прожиточного минимума пенсионера в 2020 году

РЕН ТВ25 сентября в 14:43

Минфин назвал прожиточный минимум пенсионера в 2020 году

Rambler News Service25 сентября в 13:26

Правительство увеличит прожиточный минимум пенсионеров

URA.Ru25 сентября в 19:18

В Кузбассе утвердили прожиточный минимум для пенсионеров на 2020 год

Газета Кемерова25 сентября в 02:39
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 15:13, Вашингтон
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Лавров встретился с главой МИД Грузии

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Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело

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Газета.Ru вчера в 04:27
Общество

МВД предложило наказывать за оскорбление полицейских в интернете

МВД России предложило наказывать за оскорбление полицейских в интернете.
Коммерсантъ 12:24
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс рубля умеренно снижается к доллару и евро в начале торгов. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
Газета.Ru вчера в 03:31
Общество

В РФ запрещено курить на балконах

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Аспирант из США считает, что разработал путь к созданию «сверхсветового» двигателя

Аспирант "нашел путь" к решению проблемы Аспирант инженерного факультета Джозеф Агнью считает, что эту идею можно воплотить с практической точки зрения.
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Женщины-полицейские в Москве заявили о домогательствах начальства

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Известия 13:36
Политика

В США изучают возможность ограничения портфельных инвестиций в Китай

Вашингтон исследует способы ограничения потока портфельных инвестиций в Китай, в частности, с помощью делистинга, то есть исключения китайских фирм из списков частных предприятий, чьи акции продаются на американских фондовых биржах.
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Беспилотник «Охотник» совершил первый полёт в паре с Су-57

Беспилотник «Охотник» совершил первый совместный полёт с истребителем пятого поколения Су-57.
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Медики назвали главные признаки микроинсульта

Эксперты перечислили главные признаки, по которым можно распознать инсульт или микроинсульт.
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В комментариях фолловеры разделились на два лагеря: одни считают, что Решетовой блонд нужно взять на заметку, другие думают, что ей лучше оставаться брюнеткой, в светлом оттенке модель теряет свою индивидуальность.
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Сотрудника ядерного центра в Сарове оштрафовали за майнинг биткоинов

Саровский городской суд (Нижегородская область) оштрафовал на 450 тысяч рублей сотрудника Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ) за попытку намайнить биткоины на рабочем месте, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе суда.
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Шоу-бизнес

Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк

Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
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В Рязани убили ветерана ВОВ и его супругу

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Кремль ответил на заявление Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР

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Фаната ЦСКА оштрафовали на 20 тысяч рублей за твит про Луиса Адриано

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Первый вице-премьер Антон Силуанов накануне объявил о планах инвестирования внутри страны 15–20% средств ФНБ, превышающих 7% ВВП.
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Доля малого бизнеса в России должна достигнуть показателя в 50% от общего числа занятого населения, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с президентом общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александром Калининым.
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Высокопоставленного полицейского задержали в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии задержали объявленного в федеральный розыск высокопоставленного начальника республиканского управления МВД.
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