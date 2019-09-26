Экономика
Деловое.ТВПрожиточный минимум пенсионеров повысят в 2020 году
Как стало известно, прожиточный минимум со следующего года составит 9311 рублей. Его величину предлагается установить по стране, чтобы выявить размер соцдоплаты. В настоящее время в России величина прожиточного минимума пенсионеров составляет примерно 8846.
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В России планируют увеличить прожиточный минимум пенсионера до 9,3 тыс. рублей
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