Как стало известно, прожиточный минимум со следующего года составит 9311 рублей. Его величину предлагается установить по стране, чтобы выявить размер соцдоплаты. В настоящее время в России величина прожиточного минимума пенсионеров составляет примерно 8846.

Прожиточный минимум пенсионеров повысят в 2020 году

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