Экономика
Lenta.ruВ России захотели повысить прожиточный минимум пенсионера
Документ опубликован на портале проектов и нормативно-правовых актов. По состоянию на текущий год прожиточный минимум пенсионера в целом по России установлен на уровне 8 846 рублей, следует из данных Пенсионного фонда. Ранее сообщалось о регионах с самыми большими пенсиями.
Читать в источнике
Оценить115
Подробнее о событии
Показать все источники
В России планируют увеличить прожиточный минимум пенсионера до 9,3 тыс. рублей
ТАСС25 сентября в 13:58
В Кузбассе утвердили прожиточный минимум для пенсионеров на 2020 год
Газета Кемерова25 сентября в 02:39
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 10:25, Вашингтон
Происшествия
Священника Стремского обвинили в изнасиловании детей
Газета.Ru вчера в 07:14
Автоспорт
Болид Квята сломался во время свободных заездов на Гран-при России
Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят не смог закончить первую сессию свободных заездов на Гран-при России в Сочи.
RT на русском 04:40
Политика
Госдума потребует лишить Deutsche Welle аккредитации
По словам господина Пискарева, комиссия направит материалы расследования в Генеральную прокуратуру, ФСБ, МВД России и Роскомнадзор для привлечения DW к административной ответственности за нарушение избирательного законодательства и законодательства о противодействии экстремизму, а также в МИД России «для принятия решения о дальнейшей аккредитации» издания.
Коммерсантъ 07:48
Армия и оружие
В НАТО признали технологические успехи России
РИА Новости вчера в 14:31
Происшествия
Дебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео
РИА Новости 10:07
Политика
Пелоси заподозрила Россию в причастности к скандалу с Трампом
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси считает, что Россия причастна к скандалу вокруг разговора американского и украинского президентов — Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
RT на русском 09:24
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru 07:43
Хоккей
Медали олимпийского чемпиона из СССР выставлены на продажу
Медали бывшего вратаря сборной СССР и хоккейного клуба ЦСКА Евгения Белошейкина выставлены на продажу на онлайн-аукционе, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 09:32
Армия и оружие
Видео запуска крылатой ракеты «Оникс» на Чукотке появилось в Сети
В сети публиковал кадры пуска сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракеты "Оникс" на Чукотке. Видео публикует телеканал "Звезда".
Газета.Ru 01:47
Политика
Роухани заявил о предложении Трампа отменить санкции против Ирана
На заявления Роухани последовала немедленная реакция американского президента Дональда Трампа, который заявил, что это Тегеран предлагал Вашингтону провести встречу в обмен на снятие санкций.
Российская газета 10:03
Здоровье
Житель Кузбасса лечил рак молитвами в тайге
Москва 24 вчера в 09:52
Общество
Джигурда отказался соблюдать запрет курения на балконе
Актер Никита Джигурда прокомментировал запрет курить на балконах квартир, который будет введен в России с 1 октября.
Lenta.ru 09:06
Гаджеты
OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro рассекретили за пару часов до анонса
Смартфоны OnePlus 7T и 7T Pro, представленные в сером и синем цветах, рассекретили за пару часов до запланированного на 26 сентября анонса.
Актуальные Новости вчера в 02:17
Политика
Лавров назвал неприятным отказ Белоруссии разместить авиабазу России
Глава МИД России Сергей Лавров назвал «неприятным эпизодом» отказ Республики Беларусь разместить на своей территории российскую военную авиабазу.
Известия вчера в 01:31
Футбол
Мамаев следил за женой из тюрьмы
Футболист Павел Мамаев дал интервью своей жене Алане.
Pravda.Ru 05:22
Политика
В доме бывшего президента Молдавии проводится обыск
Антикоррупционная прокуратура Молдавии проводит обыск у бывшего президента республики Петра Лучинского, информируют в пятницу национальные СМИ.
Парламентская газета 09:54
Происшествия
Кадыров поручил найти авторов ложных сообщений о пожаре в Грозном
Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил найти авторов ложных сообщений в социальных сетях о том, что во время пожара в торгово-развлекательном центре "Гранд-парк" в Грозном якобы погибли дети, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.
ТАСС 03:59
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
Общество
В Москве вечером 27 сентября может ухудшиться качество воздуха
RT на русском 08:29
Общество
Девушка написала мертвому брату и получила ответ
Газета.Ru вчера в 22:11
Футбол
Фаната ЦСКА оштрафовали на 20 тысяч рублей за твит про Луиса Адриано
RT на русском 08:56
Происшествия
Самолет «Уральских авиалиний» столкнулся с птицей при взлете в Москве
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" столкнулся с птицей при взлете в аэропорту Москвы.
ТАСС 05:11
Политика
Байден с семьей избежали допроса украинских следователей
Украинские следователи не стали допрашивали бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:12
Футбол
«Спартак» и «Ростов» сыграют матч Кубка России в Москве
Сегодня, 27 сентября состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка страны, по итогам которой стали известны хозяева полей.
ProstoProSport 07:47
Политика
Эксперт оценил позицию Польши по ограничению доступа «Газпрома» к Opal
Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов в эфире радио Sputnik прокомментировал слова руководителя польской государственной нефтегазовой компании PGNIG Петра Вожняка, заявившего о "трагических" последствиях в случае эксплуатации "Газпромом" трубопровода Opal на полную мощность.
РИА Новости 10:11
Футбол
Нурмагомедов ответил на вызов Ибрагимовича: Полная ерунда
Выложив видео, нападающий упомянул хавбека МЮ Поля Погба, чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, своего агента Мино Райолу и сербского теннисиста Новака Джоковича.
Советский спорт 09:55
Политика
Глава МИД ФРГ назвал «агрессией в центре Европы» ситуацию на Украине
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал происходящее на Украине "агрессией в центре Европы".
Экономика сегодня вчера в 02:20
Экономика
Матвиенко оценила законопроект о гарантированном пенсионном продукте
Минфин РФ 6 сентября объявил, что разработал и направил на согласование законопроект о гарантированном пенсионном продукте (ГПП).
РИА Новости 07:48