Экономика
Татар-информМишустин поручил подготовить план снижения выплат по ипотеке
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил к 16 марта разработать предложения по снижению ипотечных платежей. Соответствующее решение было принято на заседании Правительства РФ, состоявшемся 13 февраля, сообщает пресс-служба кабинета.
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Правительство поручило проработать снижение размера выплат по ипотечным кредитам
ТАСС15 февраля в 01:52
Мишустин поручил Белоусову и Хуснуллину проработать снижение выплат по ипотеке
Коммерсантъ15 февраля в 03:15
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