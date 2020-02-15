Экономика

Татар-информТатар-информМишустин поручил подготовить план снижения выплат по ипотеке

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил к 16 марта разработать предложения по снижению ипотечных платежей. Соответствующее решение было принято на заседании Правительства РФ, состоявшемся 13 февраля, сообщает пресс-служба кабинета.
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Российская газета16 февраля в 19:23

Правительство поручило проработать снижение размера выплат по ипотечным кредитам

ТАСС15 февраля в 01:52

Мишустин поручил проработать план по снижению выплат по ипотеке

РИА Новости15 февраля в 03:27

Мишустин поручил Белоусову и Хуснуллину проработать снижение выплат по ипотеке

Коммерсантъ15 февраля в 03:15

Мишустин начал борьбу с дорогой ипотекой в России

Lenta.ru15 февраля в 02:34

Предложения по снижению ипотечных выплат представят Мишустину к 16 марта

МИР 2415 февраля в 02:31

Мишустин поручил разработать планы по снижению выплат по ипотеке

РБК15 февраля в 03:49
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Вести.Ru вчера в 05:47
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В России выросло число нерегулярных потребителей наркотиков

В России растет число наркопотребителей, которые употребляют психоактивные вещества, но не постоянно.
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