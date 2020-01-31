Общество
Газета.RuВ России могут увеличить штрафы за превышение скорости
Минюст опубликовал новую версию КоАП. В тексте много изменений, в том числе в части наказаний за нарушение правил дорожного движения. Предлагается увеличить штрафы за превышение скорости, а также ввести новый состав преступления: вождение в нетрезвом виде с ребенком в салоне.
Читать в источнике
Оценить1384
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 02:04, Ашберн
Общество
Путин отметил, что Казань изменилась капитальным образом
За последние годы столица Татарстана претерпела капитальные изменения благодаря усилиям федеральных, региональных и местных властей.
Энергетика
США предсказали «газовый армагеддон»
США предсказали «газовый армагеддон» в связи с перенасыщением глобального рынка и падением спроса на топливо.
Происшествия
У жительницы Нижнего Тагила заподозрили китайский коронавирус
В Роспотребнадзоре обещали прокомментировать ситуацию только в том случае, если подозрение на заражение подтвердится.
Политика
ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России по поводу Украины
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения странами своих обязательств.
Общество
Роскачество оценило вина в картонной упаковке
Роскачество проверило качество вина в картонных упаковках в России. О результатах рассказывается на сайте организации.
Происшествия
Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян
Генеральная прокуратура России обязала Следственный комитет России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону, что повлечет за собой прекращение уголовного преследования.
Общество
Депутат объяснил, введут ли в России «налог на огород»
В России не планируется введение нового так называемого «налога на огород».
Происшествия
В «Домодедово» задержали пассажирку, угрожавшую взорвать самолет
Сотрудники правоохранительных органов задержали неадекватную женщину, прилетевшую из Симферополя в Москву и угрожавшую взорвать самолет рейса S7 2008, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Футбол
Кокорин: уйду в аренду, когда в «Зените» скажут, что я не нужен
Напомним, что изначально футболиста хотели отправить в аренду в "Сочи", однако тот отказался.
Здоровье
Школы Орска 31 января закроются на карантин
В Орске 31 января все школы приостановят занятия и уйдут на карантин.
Общество
«Ъ»: поставки смартфонов из Китая приостановили из-за коронавируса
По данным издания, китайские производители смартфонов Huawe, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo, а Apple, чье производство находится в Китае, отложили сроки поставок на две недели.
Политика
Правительство Чувашии ушло в отставку
Правительство Чувашии ушло в отставку после назначения временно исполняющим главы республики Олега Николаева.
Политика
Глава Керчи подала заявление об отставке из-за ситуации с блокадниками
Глава Керчи Мая Хужина написала заявление об отставке на фоне вызвавшей широкий резонанс ситуации с поздравлением керченских блокадников.
Энергетика
Минэнерго США допустило подорожание нефти Brent до $183 за баррель
Управление энергетической информации (EIA) министерства энергетики США допустило сценарий, в котором произойдёт удорожание нефти марки Brent до 183 долларов за баррель.
Общество
Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»
Армия и оружие
Минобороны России рассекретило документы по Ялтинской конференции
Отмечается, что документы были рассекречены в преддверии 75-летия конференции.
Политика
Михаил Мишустин раскритиковал работу правительства
Михаил Мишустин раскритиковал скорость и результативность исполнения ведомствами поручений президента.
Политика
Россия ответила на обвинение Эрдогана в нарушении договора по Сирии
По мнению турецкого лидера, не только Москва, но и Тегеран перестали соблюдать договоренности по урегулированию ситуации в Сирии.
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у «Апабанка»
Центробанк России 31 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Аграрного профсоюзного акционерного коммерческого банка «Апабанк».
Футбол
«Рубин» арендовал бразильского защитника Пабло Сантоса
Казанский «Рубин» на официальном сайте объявил о переходе на правах аренды бразильского защитника португальской «Браги» Пабло Сантоса.
Политика
Мишустин назвал нужные для цифровой трансформации условия
Цифровая трансформация требует переосмысления роли государства, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Теннис
Мугуруса победила Халеп и вышла в финал Australian Open
Ранее ГЛАС сообщал о том, что Кенин сенсационно обыграла первую ракетку мира и вышла в финал Australian Open.
Происшествия
Суд арестовал бывших полицейских по делу Голунова
Энергетика
Оценена стоимость транзита российского газа через Украину
В конце прошлого года, оценивая доход от транзита, президент Украины Владимир Зеленский говорил, что он составит не менее семи миллиардов долларов за пять лет.
Происшествия
СК назвал причину взрыва в жилом доме во Владивостоке
Погибший в результате взрыва в жилом доме во Владивостоке 27-летний мужчина пытался изготовить самодельный электрический механизм, который взорвался у него в руках, когда демонстрировал его своим знакомым.
Армия и оружие
ВСУ пять раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки
Политика
Киевский политолог призвал Россию выдвинуть Украине жесткие требования
России следует сформулировать к Украине жесткие требования, невыполнение которых повлечет серьезные последствия, заявил киевский политолог Михаил Погребинский в интервью газете "Взгляд.ру".
Футбол
«О возрасте вспоминаю, когда слышу: «Дед». Опытнее Реброва в «Спартаке» никого не осталось
По стажу в команде вратарю уже нет равных в «Спартаке», а по возрасту он уступает только Ещенко, всего на месяц.
Экономика
Джефф Безос увеличил состояние на $13,2 млрд за 15 минут
Состояние главы компании Amazon Джеффа Безоса увеличилось на 13,2 миллиарда за 15 минут после публикации отчета его компании, пишет Bloomberg.