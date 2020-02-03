Общество
Lenta.ruВ России захотели ужесточить наказание за шум ночью
Законопроект, подразумевающий ужесточение наказания за шум в жилых домах ночью, будет внесен на рассмотрение в Государственную думу. Об этом сообщает газета «Известия». Согласно документу, закон о тишине в жилых домах в ночное время будет принят на федеральном уровне.
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с чего всё началось
В России предлагается на федеральном уровне ввести штрафы для шумных соседей, а собственников квартир обязать нести ответственность за арендаторов.Известиявчера в 16:01
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