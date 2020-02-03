Общество

Lenta.ruLenta.ruВ России захотели ужесточить наказание за шум ночью

Законопроект, подразумевающий ужесточение наказания за шум в жилых домах ночью, будет внесен на рассмотрение в Государственную думу. Об этом сообщает газета «Известия». Согласно документу, закон о тишине в жилых домах в ночное время будет принят на федеральном уровне.
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с чего всё началось

Кодекс тишины: в РФ хотят ужесточить наказание для шумных соседей

В России предлагается на федеральном уровне ввести штрафы для шумных соседей, а собственников квартир обязать нести ответственность за арендаторов.
Известиявчера в 16:01

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В Госдуме предложили ужесточить наказание для шумных соседей

РБКвчера в 21:34

В России предложили ужесточить наказание для шумных соседей

Известиявчера в 18:28

Депутаты разработали законопроект о тишине с внушительными штрафами

Вести.Ruвчера в 19:42

Единые федеральные штрафы для шумных соседей могут ввести в РФ

News.ruвчера в 18:43

В России хотят ужесточить наказание для шумных соседей

URA.Ruвчера в 17:57

«Известия»: штраф за нарушение тишины в ночное время могут ввести на федеральном уровне

ТАССвчера в 17:49

Эксперты объяснили, зачем нужно увеличивать штрафы для шумных соседей

РЕН ТВвчера в 21:58
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Общество

В Благовещенске эвакуируют все школы после сообщений о минировании

RT на русском вчера в 20:50
Здоровье

Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите

Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.
Газета.Ru вчера в 06:29
Культура

Шнуров высмеял Охлобыстина и Прилепина

Московский Комсомолец вчера в 08:00
Общество

Более 70% россиян захотели сменить профессию

Почти три четверти опрошенных россиян (72%) хотят сменить профессию.
Известия вчера в 12:00
Шоу-бизнес

Кожевникова показала платье, которое стоит дороже квартиры

Фотография появилась в профиле актрисы Марии Кожевниковой в Instagram-аккаунте.
Gazeta.SPb вчера в 16:27
Футбол

«Зенит» обыгрывает «Дюделанж» после первого тайма

АБН 01 февраля в 08:33
Шоу-бизнес

Милла Йовович стала мамой в третий раз

Милла Йовович день назад предупредила подписчиков, что вот-вот отправится в роддом — до счастливого события остался день.
Wday.ru вчера в 21:33
Шоу-бизнес

Юлия Ковальчук заинтриговала новым снимком с глубоким декольте

Актуальные Новости вчера в 10:35
Политика

Большинство граждан РФ высказались за изменения в Конституцию

Предложенные президентом России Владимиром Путиным поправки в Конституцию Российской Федерации положительно оценило большинство российских граждан.
REGNUM вчера в 23:19
Политика

Захарова ответила на заявление президента Эстонии о Тартуском мире

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Тартуский мирный договор 1920 года продолжает действовать.
РИА Новости вчера в 17:09
Общество

Bild: немецкий спецрейс из Уханя не пустили в Москву

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуировавшего граждан ФРГ из Китая.
Вести.Ru 01 февраля в 08:16
Общество

Британский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей

Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Газета.Ru вчера в 21:25
Армия и оружие

Новая технологическая цепочка позволит РФ совершить прыжок в микроэлектронике

В Российской Федерации скоро создадут Инновационную инфраструктуру поддержки и внедрения в производство электронной компонентной базы.
Территория новостей 01 февраля в 15:38
Экономика

Бизнесмен хочет устроить забастовку из-за банкротства «Холидея»

Генеральный директор ТД «Алтан» (ТМ Granmulino и «Алтан») Валерий Покорняк в знак протеста намерен устроить сидячую забастовку из-за банкротства торговой сети «Холидей».
РБК Новосибирск 30 января в 22:40
Авто

Где продаются самые дешевые автомобили в России

Эксперты сервиса "Авито Авто" назвали регионы России, где продаются самые дешевые вторичные машины.
Piter.tv 01 февраля в 08:36
Политика

Савченко: Зеленский «идет не тем путем»

Бывший депутат Рады Надежда Савченко выразила мнение, что президент Украины Владимир Зеленский не исполняет свои предвыборные обещания и "идет не тем путем".
Газета.Ru вчера в 22:13
Экономика

У граждан накопились пенсионные нарушения

НПФ ищут способ упростить восстановление прав пострадавших от мошенников Восстановление прав граждан, пострадавших от мошеннического перевода их пенсионных накоплений в негосударственные пенсионные фонды (НПФ), хотят упростить.
Коммерсантъ вчера в 17:23
Политика

Украину не устроила предложенная Ираном компенсация за сбитый Boeing

РИА Новости вчера в 13:39
Общество

КНДР остановила железнодорожное сообщение с Россией из-за коронавируса

Железнодорожное сообщение между Северной Кореей и Россией было приостановлено на неопределенный срок и возобновится в зависимости от развития ситуации с распространением коронавируса в Китае.
VSE42.RU вчера в 23:29
Технологии

Apple и Google предложено поработать на удаленке

Иностранных разработчиков попросят очистить смартфоны для российских приложений Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает обязать американских разработчиков операционных систем (ОС) Apple, Google и Microsoft наравне с производителями смартфонов, планшетов и компьютеров отвечать за предустановку российских приложений и программ.
Коммерсантъ вчера в 17:23
Здоровье

Новый стандарт: в феврале начнется капремонт первых четырех поликлиник

В феврале начнется ремонт первых четырех учреждений, всего в текущем году планируется начать ремонт в 50 поликлиниках в соответствии с новым стандартом.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы вчера в 23:00
Здоровье

Названы пять продуктов, усиливающих симптомы артрита

Медики порекомендовали отказаться от обработанных пищевых продуктов, так как в них содержится много трансжиров, которые нарушают пищеварение и провоцируют воспалительную реакцию в организме.
Волгоградская правда вчера в 23:37
Происшествия

У севшего в Томске самолета частично разрушилась стойка шасси

У пассажирского самолета Bombardier авиакомпании "Руслайн" при посадке в Томске частично разрушилась стойка шасси, взлетно-посадочную полосу обследуют, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
РИА Новости вчера в 22:18
Происшествия

Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики

Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики.
Вести.Ru вчера в 03:40
Футбол

Тоттенхэм — Манчестер Сити 2:0

Спорт-Экспресс вчера в 13:24
Наука

Эксперимент доказал, что быстрая музыка облегчает занятия спортом

Итальянские психологи совместно с нейрофизиологами доказали, что темп музыки влияет на способность человека легче переносить физические нагрузки.
News.ru вчера в 08:39
Политика

В России поправят Конституцию и запретят снюс

2. Продажу снюсов решили полностью запретить Соответствующий законопроект Государственная Дума рассмотрит во втором чтении в начале февраля.
Lenta.ru вчера в 16:01
Шоу-бизнес

Поклонская снялась в «голливудской фотосессии»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская устроила себе «голливудскую» фотосессию и показала результаты своим подписчикам в Facebook.
ФАН вчера в 05:08
Политика

Патриарх Кирилл предложил внести бога в Конституцию

Патриарх Кирилл предложил изменить преамбулу российской конституции, добавив в нее упоминание бога. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01 февраля в 10:07
Общество

В РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
REGNUM 31 января в 21:02
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