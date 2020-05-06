Для поддержки населения и экономики кредитное рейтинговое агентство НКР предложило использовать опыт китайских "цифровых срочных ваучеров" на покупку товаров первой необходимости из ограниченного списка.

с чего всё началось

В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки по примеру Китая, чтобы поддержать население и экономику на фоне пандемии коронавируса. С таким предложением выступили в кредитном рейтинговом агентстве НКР, пишет «Российская газета».

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