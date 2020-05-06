Коронавирус
Lenta.ruВ России захотели ввести цифровые продуктовые карточки
В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки по примеру Китая, чтобы поддержать население и экономику на фоне пандемии коронавируса. С таким предложением выступили в кредитном рейтинговом агентстве НКР, пишет «Российская газета».
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с чего всё началось
Для поддержки населения и экономики кредитное рейтинговое агентство НКР предложило использовать опыт китайских "цифровых срочных ваучеров" на покупку товаров первой необходимости из ограниченного списка.Российская газетавчера в 05:36
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В России на замену «вертолетным деньгам» предложили продуктовые карточки
Московский Комсомолецвчера в 09:07
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 06:49, Ашберн
Общество
В России могут отменить ОГЭ для девятиклассников
Сергей Кравцов, Министр Просвещения России заявил, что основной государственный экзамен (ОГЭ) в России могут отменить в этом году из-за эпидемии коронавируса.
Обзор газет 05 мая в 08:41
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко
Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
Sport.ru вчера в 07:56
Общество
В Москве выявили 6703 новых случая заражения коронавирусом за сутки
Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 6703, Подмосковье - 842, Нижегородской области - 312, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ.
РИА Новости 03:49
Общество
Министр культуры России Любимова заразилась коронавирусом
Врачи обнаружили коронавирус у министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой, сообщают информационные агентства.
Деловое.ТВ вчера в 08:31
Происшествия
Один человек погиб при обрушении строительных лесов в Санкт-Петербурге
Строительные леса обрушились во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, один человек погиб, сообщили РБК в пресс-службе регионального главка МЧС.
РБК 05:20
Общество
В Новой Москве закончили снос павильонов шоу «Дом-2»
В Троицком административном округе завершился снос съемочных павильонов популярного телевизионного шоу "Дом-2", сообщили РИА Недвижимость в департаменте по развитию новых территорий Москвы.
РИА Новости вчера в 09:36
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева показала, какой она была упитанной до начала карьеры
Московский Комсомолец 06:36
Здоровье
Рошаль: власти знали, что российские больницы были не готовы к ЧС
Правительство России было в курсе, что больницы в регионах страны не справятся с массовым поступлением больных в случае чрезвычайной ситуации.
MedikForum.ru 05 мая в 17:54
Происшествия
Полиция ищет женщину, залившую Вечный огонь на Марсовом поле
Санкт-Петербург, 7 мая 2020, 11:28 — REGNUM Полицейские Санкт-Петербурга ищут женщину, которая газированной водой и пустыми бутылками затушила Вечный огонь на Марсовом поле.
REGNUM 04:28
Общество
Роспотребнадзор: Пика распространения коронавируса в РФ может не быть
Распространение СОVID-19 в России может быть сглаженным, без выраженного пика, считает директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин.
Российская газета 06:10
Общество
Роспотребнадзор представил Путину план снятия ограничений в три этапа
Роспотребнадзор предлагает снимать ограничительные меры, введенные в России из-за коронавируса COVID-19, в три этапа, заявила глава ведомства Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 09:35
Здоровье
Главврач московской поликлиники умерла после заражения коронавирусом
Главный врач поликлиники №180 в Москве Юлия Сергеева заразилась коронавирусом и умерла, сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.
Lenta.ru 06:22
Общество
Экстренное заявление Собянина: число заражённых коронавирусом в Москве в 3 раза больше - 300 тыс. человек. Видео
Вопреки официальной статистике, число заражённых коронавирусом лишь в российской столице составляет 300 тыс. человек, что в три раза больше, чем выдаёт оперативный штаб по ситуации с коронавирусом.
Avia.pro 05:51
Здоровье
В Оренбуржье зафиксированы 1050 случаев заболевания коронавирусом
За прошедшие сутки выявлено 45 пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция. За прошедшие сутки скончалась пациентка из Акбулака.
Оренбургское региональное телевидение 04:54
Общество
В Подмосковье назвали дату окончания учебного года
По словам министра, годовые оценки будут проставлены с учетом периода дистанционного обучения.
Богородские вести 02:44
Здоровье
Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru вчера в 11:14
Футбол
Владелец «Спартака» Федун госпитализирован с коронавирусом
Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун госпитализирован в связи с инфицированием коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 05:28
Здоровье
Путин ввел страховые гарантии борющимся с коронавирусом врачам
Дополнительные страховые гарантии в виде единовременной выплаты получат врачи, средний и младший медицинский персонал, водители автомобилей скорой медицинской помощи, чья деятельность связана с оказанием медпомощи пациентам, зараженным коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 15:30
Политика
Трамп сравнил эпидемию коронавируса с терактами 11 сентября
Президент США Дональд Трамп заявил, что коронавирус ударил по стране сильнее, чем теракты 11 сентября 2001 года или бомбардировка Перл-Харбора в годы Второй мировой войны.
Rambler News Service 02:59
Здоровье
В Краснодарском крае зафиксировано 99 новых случаев коронавируса
33 новых случая выявлено в Краснодаре, 15 – в Апшеронском районе, в том числе подросток 14 лет.
Администрация Краснодарского края 03:51
Происшествия
ФСБ предъявила генералу СК Михаилу Музраеву еще одно обвинение
Газета.Ru вчера в 18:27
Футбол
BeIn Sports: Головин вошёл в сборную сезона чемпионата Франции
Среди лучших 11 футболистов, которых выбрал бывший тренер "ПСЖ", нашлось место и для российского полузащитника Александра Головина.
Sport.ru 05 мая в 10:28
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
Происшествия
В ДТП в Волгограде погибли три человека
В результате аварии погибли две девушки и парень – пассажиры иномарки, которым было по 22 года.
Evo-rus.com 05:56
Киберспорт
S1mple ответил на обвинения dimasick: «Хватит позориться»
Игрок Natus Vincere Александр s1mple Костылев ответил на недовольство Дмитрия dimasick Матвиенко организацией матча на ESL One: Road to Rio по CS:GO.
CyberSport.ru 05:57
Армия и оружие
Назарбаев поздравил казахстанцев с Днём защитника Отечества
Парламентская газета вчера в 06:54
Футбол
Кокорин перевел миллион рублей на лечение тяжелобольной девочки
РИА Новости вчера в 15:14
Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, похожий на голос главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова, призывает "работать с максимальным эффектом" и заявляет, что "эта страшная штука должна способствовать разгону людей".
РИА Новости 06:30
Гаджеты
NFC теперь поддерживает ограниченные возможности беспроводной зарядки
Форум NFC объявил на этой неделе, что стандарт NFC был обновлен и теперь включает ограниченную поддержку беспроводной зарядки.
ITZine.ru вчера в 10:22