Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ России захотели ввести цифровые продуктовые карточки

В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки по примеру Китая, чтобы поддержать население и экономику на фоне пандемии коронавируса. С таким предложением выступили в кредитном рейтинговом агентстве НКР, пишет «Российская газета».
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с чего всё началось

Аналитики предложили раздавать ваучеры на продукты по образцу Китая

Для поддержки населения и экономики кредитное рейтинговое агентство НКР предложило использовать опыт китайских "цифровых срочных ваучеров" на покупку товаров первой необходимости из ограниченного списка.
Российская газета05:36

Подробнее о событии

Людям нечего есть. Депутат о продуктовых карточках

Национальная служба новостей14:51

В России на замену «вертолетным деньгам» предложили продуктовые карточки

Московский Комсомолец09:07

Аналитики предложили раздавать ваучеры на продукты по образцу Китая

Российская газета05:36

В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки

Piter.tv08:17

В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки

Lenta.ru07:45

Эксперты: ваучеры на товары первой необходимости помогут восстановлению экономики России

ТАСС06:17

В России планируют ввести цифровые продуктовые карточки

ФедералПресс08:41
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Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 18:35, Ашберн
Здоровье

Путин назначил страховые выплаты при смерти врачей от коронавируса

Президент Владимир Путин подписал указ об единовременных страховых выплатах медикам, пострадавшим при работе с больными COVID-19, и их родственникам и опекунам, если тот умер от коронавируса.
Ведомости 16:03
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Общество

В Подмосковье возобновят строительство

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о возобновлении строительства школ, дошкольных учреждений и инфраструктурных объектов.
Lenta.ru 15:09
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Футбол

ЦСКА интересуется чешским защитником Квидой

По информации источника, московский клуб заинтересован в приглашении чешского защитника, который на профессиональном уровне выступает в Нидерландах.
Metaratings 15:29
Общество

Собянин: Режим самоизоляции в Москве после 12 мая не будет ослаблен

Режим самоизоляции в Москве после 12 мая не будет ослаблен.
Эхо Москвы 09:28
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Фигурное катание

Александра Трусова ушла к Евгению Плющенко

Из группы госпожи Тутберидзе одновременно с Трусовой ушел и тренер Сергей Розанов, который также будет работать в академии Евгения Плющенко.
Коммерсантъ 11:01
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Политика

Путин изучит рекомендации по смягчению режима самоизоляции

Президент России Владимир Путин сегодня, 6 мая, проведет совещание и изучит рекомендации по снятию ранее введенных ограничений, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Компания 04:43
1,1K
Политика

«Левада-центр» зафиксировал рекордно низкий рейтинг одобрения Путина

Рейтинг одобрения деятельности президента Владимира Путина в апреле упал до исторического минимума, показал опрос «Левада-центра».
Ведомости 07:30
6,9K
Происшествия

В США застрелен оказавшийся близко к правде о коронавирусе ученый

Lenta.ru 12:24
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Технологии

NASA показало масштабы таяния ледников в Антарктиде

Видео создавалось на данных спутника ICESat-2, который в течение нескольких лет с помощью лазера измерял высоту льда в западной части Антарктиды.
Известия 03 мая в 23:34
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Общество

Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве превысило 900

Еще 39 пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа скончались в Москве, передает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.
Газета.Ru 14:47
Экономика

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
8,1K
Экономика

Из-за коронавируса чистая прибыль Walt Disney упала на 91%

Из-за пандемии коронавирусного заболевания COVID-19 компания Walt Disney потеряла в период с января по март 2020 года порядка $1,4 млрд или 91% чистой прибыли.
Sostav.ru 02:50
2
Общество

В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»

РБК 11:20
438
Общество

МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала

МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала.
RT на русском 16:30
951
Гаджеты

Почти треть топовых процессоров Intel Comet Lake-S не может работать на заявленных частотах

Компания Intel выпустила настольные процессоры Comet Lake, но купить их пока нельзя.
iXBT.com 16:13
Общество

Миллиардер Босов покончил с собой

Газета.Ru 14:55
2,7K
Наука

Земные микробы могут жить в атмосфере из чистого водорода

Деловое.ТВ вчера в 13:46
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Здоровье

В иркутской больнице коронавирус выявили у 24 пациентов и 12 медиков

Тестирование на коронавирус в Иркутской городской больнице №1 выявило заражение COVID-19 24 пациентов и 12 медиков, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
РИА Новости 09:31
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Армия и оружие

Военным запретили раскрывать в интернете информацию о службе

Российским военнослужащим запретили раскрывать в интернете и СМИ свою принадлежность к Вооруженным силам.
Газета.Ru 14:32
248
Общество

Масочный режим введут в Воронежской области с 12 мая

Масочный режим начнет действовать в Воронежской области с 12 мая.
De Facto 13:14
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Авто

Продажи автомобилей LADA с автоматической трансмиссией увеличились

Как ранее сообщали «Автоновости дня», общая доля автомобилей с автоматической трансмиссией, проданных в России в первом квартале 2020 года, достигла рекордных 63%.
Автоновости дня вчера в 07:32
89
Экономика

ЦБ выразил надежду на смягчение ограничений в России в июне

Центральный банк России ожидает начала смягчения ограничительных мер в стране, введенных на фоне пандемии коронавируса, в июне.
Известия 16:08
1
Общество

Изобретена первая в мире убивающая коронавирус вакцина

Итальянские ученые изобрели первую в мире вакцину, способную нейтрализовать коронавирус. На их заявление обратил внимание Daily Mail.
Lenta.ru 14:19
38
Футбол

AS представила сборную худших игроков в истории «Реала»

Издание AS отобрало 11 худших игроков, которые выступали в мадридском "Реале".
Sport.ru 08:57
ЖКХ

Отключение отопления начинается в Москве

Как ранее сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, отключение будет идти поэтапно и займет порядка трех суток – с 7 по 9 мая.
РИА Новости 17:01
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Здоровье

Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС

В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
491
Происшествия

Три человека задержаны в Москве возле офиса газеты «Коммунисты России»

Три человека задержаны в Москве около офиса газеты "Коммунисты России", который несколько дней назад оцепили полицейские.
Эхо Москвы 04 мая в 12:33
12
Экономика

Сбербанк понизил ипотечные ставки

Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках и готового жилья. Об этом сообщается на сайте "ДомКлик".
РИА Новости 07:46
537
Кино

СМИ: авторы «Призраков дома на холме» создают новый хоррор-сериал для Netflix

Игромания.ру 08:36
Политика

Трамп наложил вето на запрет применения военной силы против Ирана

Дональд Трамп в среду наложил вето на резолюцию конгресса США, которая запрещала применение военной силы против Ирана.
РИА Новости 17:26
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