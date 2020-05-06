Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ России захотели ввести цифровые продуктовые карточки

В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки по примеру Китая, чтобы поддержать население и экономику на фоне пандемии коронавируса. С таким предложением выступили в кредитном рейтинговом агентстве НКР, пишет «Российская газета».
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с чего всё началось

Аналитики предложили раздавать ваучеры на продукты по образцу Китая

Для поддержки населения и экономики кредитное рейтинговое агентство НКР предложило использовать опыт китайских "цифровых срочных ваучеров" на покупку товаров первой необходимости из ограниченного списка.
Российская газета05:36

Подробнее о событии

В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки

Piter.tv08:17

В России на замену «вертолетным деньгам» предложили продуктовые карточки

Московский Комсомолец09:07

В России планируют ввести цифровые продуктовые карточки

ФедералПресс08:41

Людям нечего есть. Депутат о продуктовых карточках

Национальная служба новостей14:51

В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки

Lenta.ru07:45

Эксперты: ваучеры на товары первой необходимости помогут восстановлению экономики России

ТАСС06:17

Аналитики предложили раздавать ваучеры на продукты по образцу Китая

Российская газета05:36
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Общество

В США число жертв коронавируса превысило 73 тысячи человек

Число жертв коронавируса в США превысило 73 тысячи, следует из данных университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников.
РИА Новости 19:25
Шоу-бизнес

Утяшева и Воля показали подросшую дочку

Из-за коронавирусной пандемии не удалось отметить день рождения в парке или кафе, но Воля и Утяшева подготовили праздничную домашнюю атмосферу с воздушными шариками и подарками.
RuNews24.ru 10:08
6
Наука

Суперкомпьютер нашел лекарство против коронавируса

Lenta.ru 08:51
72
Общество

Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ

Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 04:55
844
Общество

В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»

В Москве снесли съемочные павильоны телевизионного шоу «Дом-2» на территории Троицкого административного округа.
РБК 11:20
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Энергетика

До минимума за 10 лет упала добыча нефти в России

С начала этого месяца добыча нефти и газового конденсата в России опустились до минимума за последние 10 лет.
Live24 13:41
Армия и оружие

Boeing показала первый боевой беспилотник с искусственным интеллектом

Корпорация Boeing представила первый боевой беспилотник с искусственным интеллектом. БПЛА предназначается для использования в ВВС Австралии.
Военное дело вчера в 06:02
14
Армия и оружие

США признали вину в гибели более ста мирных жителей в 2019 году

Вашингтон, 7 мая 2020, 01:50 — REGNUM 132 мирных жителя погибли и 91 был ранен в ходе боевых операций, которые военные США провели в 2019 году в рамках борьбы против террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 6 мая сообщается в докладе на сайте американского военного ведомства.
REGNUM 18:50
1
Политика

Путин 6 мая заслушает рекомендации по выходу из режима ограничений

Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин на этом совещании также заслушает рекомендации по постепенному ослаблению режима ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19.
АБН вчера в 02:07
1,1K
Общество

МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала

МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала.
RT на русском 16:30
1,2K
Политика

Трамп наложил вето на запрет применения военной силы против Ирана

Дональд Трамп в среду наложил вето на резолюцию конгресса США, которая запрещала применение военной силы против Ирана.
РИА Новости 17:26
10
Общество

В Институте Коха предупредили о второй и третьей волне коронавируса

В Институте Коха предупредили о второй и третьей волне пандемии коронавируса. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 10:17
273
Общество

Работу строительных предприятий в Москве могут разрешить с 12 мая

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице из-за ситуации с распространением коронавируса строительные и ремонтные работы приостанавливаются с 13 апреля, действие ограничений продлено до 12 мая.
Интерфакс 09:38
1,2K
Общество

Главный архитектор Москвы рассказал о судьбе крупных торговых центров

Вечерняя Москва 08:31
209
Общество

Закон о запрете продажи алкоголя в жилых домах вступил в силу

Начиная с 5 мая, в России начал действовать запрет на продажу алкоголя в жилых домах.
Социальные новости вчера в 00:48
2K
Политика

Путин поручил проработать усиление ответственности за пожары

Президент России Владимир Путин поручил правительству и МЧС до 1 июня представить предложения о повышении ответственности за нарушения требований пожарной безопасности, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
РИА Новости 12:54
4
Культура

Актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни

Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет.
ТАСС 11:07
33
Здоровье

Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС

В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
491
Происшествия

Десятилетний томич угнал джип, чтобы прокатить сестру

Мальчик взял ключи и угнал отцовский джип, чтобы прокатиться и повеселить маленькую сестру.
Российская газета 05:33
35
Авто

Компания Alpina добавила мощности дизельной BMW 3-й серии

Компания Alpina представила пакет доработок для BMW M340 в кузове седан и универсала – D3 S. «Трёшка» стала не только мощнее, но и тяжелее, поэтому быстрее она не стала.
Тарантас Ньюс вчера в 12:10
Общество

В ВОЗ объяснили низкую смертность среди россиян с коронавирусом

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович в беседе с RT объяснила низкий показатель смертности среди пациентов с коронавирусом в России.
Lenta.ru 20:33
1
Политика

Стали известны планы покушавшихся на Мадуро диверсантов

Один из двух задержанных на территории Венесуэлы американских граждан, которые, по данным правительства страны, пытались совершить военный переворот, рассказал о планах диверсантов.
Lenta.ru 14:56
54
Общество

Онищенко поведал о «выдыхающемся» коронавирусе

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко высказался против ужесточения карантинных мер в России.
Lenta.ru 19:35
18
Экономика

ЦБ спрогнозировал начало снятия ограничений в России

В своем базовом прогнозе Центробанк России исходит из того, что ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса, будут постепенно сниматься уже в июне.
Lenta.ru 18:39
2
Армия и оружие

СМИ описали устройство украинской бесшумной системы миномётной стрельбы

СМИ описали устройство украинской бесшумной системы миномётной стрельбы. Её запатентовало конструкторское бюро «Южное».
Ferra 12:05
Здоровье

В Европе заметили разделение между Востоком и Западом из-за коронавируса

Как отмечает издание, страны Восточной Европы гораздо меньше пострадали от пандемии, чем страны Западной Европы.
Lenta.ru 10:13
Экономика

Россияне перешли на бюджетные продукты

В условиях распространения коронавирусной инфекции и снижения доходов, россияне все больше отдают предпочтение бюджетным аналогам продуктов.
Телеканал 360° 19:34
2
Игры

Electronic Arts готовит к выпуску 14 новых игр

REGNUM 02:34
2
Футбол

ЦСКА интересуется чешским защитником Квидой

По информации источника, московский клуб заинтересован в приглашении чешского защитника, который на профессиональном уровне выступает в Нидерландах.
Metaratings 15:29
Музыка

Еще один клип Little Big набрал больше 100 млн просмотров

Санкт-Петербург, 4 мая 2020, 09:26 — REGNUM Более 100 млн просмотров на портале YouTube набрал уже четвертый ролик российской группы Little Big.
REGNUM 04 мая в 02:26
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