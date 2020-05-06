Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ России захотели ввести цифровые продуктовые карточки

В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки по примеру Китая, чтобы поддержать население и экономику на фоне пандемии коронавируса. С таким предложением выступили в кредитном рейтинговом агентстве НКР, пишет «Российская газета».
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с чего всё началось

Аналитики предложили раздавать ваучеры на продукты по образцу Китая

Для поддержки населения и экономики кредитное рейтинговое агентство НКР предложило использовать опыт китайских "цифровых срочных ваучеров" на покупку товаров первой необходимости из ограниченного списка.
Российская газета05:36

Подробнее о событии

Людям нечего есть. Депутат о продуктовых карточках

Национальная служба новостей14:51

В России на замену «вертолетным деньгам» предложили продуктовые карточки

Московский Комсомолец09:07

Аналитики предложили раздавать ваучеры на продукты по образцу Китая

Российская газета05:36

В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки

Piter.tv08:17

В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки

Lenta.ru07:45

Эксперты: ваучеры на товары первой необходимости помогут восстановлению экономики России

ТАСС06:17

В России планируют ввести цифровые продуктовые карточки

ФедералПресс08:41
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Авто

Nissan готовится к уходу с европейского рынка

Motor вчера в 06:31
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Армия и оружие

Историк объяснил, зачем власовцы участвовали в пражском восстании

Телеканал 360° 03:06
Общество

МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала

МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала.
RT на русском 16:30
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Экономика

В Еврокомиссии заявили о глубочайшей рецессии в истории

Евросоюз вступил в глубочайшую рецессию из-за пандемии коронавируса со спадом 7,4%. Об этом 6 мая заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилоне.
Известия 06:16
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Футбол

«Зенит» станет чемпионом, если РПЛ досрочно завершат

Москва, 6 мая 2020, 23:35 — REGNUM В случае досрочного завершения сезона Российской Футбольной Премьер-лиги «Зенит» объявят чемпионом, так как клуб из Санкт-Петербурга после 22-х туров чемпионата располагается на первом месте, имея в своем активе 50 очков.
REGNUM 16:35
Политика

Стали известны планы покушавшихся на Мадуро диверсантов

Один из двух задержанных на территории Венесуэлы американских граждан, которые, по данным правительства страны, пытались совершить военный переворот, рассказал о планах диверсантов.
Lenta.ru 14:56
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Общество

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Ведомости 11:18
2,8K
Здоровье

Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС

В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
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Общество

Снявшую клип «Воровская звезда» студентку юрфака отчислили

19-летняя автор клипа училась на юридическом факультете сибирского филиала РАНХиГС в Новосибирске.
НДН.инфо 04:42
40
Политика

Путин заявил, что Мишустин идет на поправку

РИА Новости 08:25
673
Общество

Собянин отказался ослабить режим самоизоляции в Москве после 12 мая

Режим самоизоляции в Москве не будет ослаблен после 12 мая.
Lenta.ru 09:32
188
Экономика

ЦБ спрогнозировал начало снятия ограничений в России

В своем базовом прогнозе Центробанк России исходит из того, что ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса, будут постепенно сниматься уже в июне.
Lenta.ru 18:39
2
Культура

Актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни

Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет.
ТАСС 11:07
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Авто

Редкий универсал Mercedes-Benz 560 TEL выставлен на продажу

На продажу выставлен универсал Mercedes-Benz 560 TEL, автомобиль редкий, по той причине, что непосредственно Mercedes не выпускал машин S-класса в кузове универсал поколения W126.
Car.ru 09:11
Армия и оружие

Шойгу сообщил о выводе российских специалистов из Италии

ФАН 08:50
76
Происшествия

ФСБ предъявила генералу СК Михаилу Музраеву еще одно обвинение

Ранее генерала СК арестовали по делу о поджоге дома губернатора региона Андрея Бочарова.
Газета.Ru 18:27
Шоу-бизнес

Екатерина Варнава рассталась с Константином Мякиньковым

Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава рассталась с танцором Константином Мякиньковым, с которым они встречались около шести лет.
ИА InterMedia 10:42
15
Наука

Ученые объяснили заразность коронавируса

Коронавирус SARS-CoV-2, являющийся причиной болезни COVID-19, быстро распространяется между людьми, из-за того, что сочетает в себе геномы разных по свойствам других коронавирусов.
РБК 16:56
4
Общество

В столице могут ввести масочный режим со следующей недели

В столице могут ввести масочный режим со следующей недели Власти Москвы рассматривают возможность ввести уже со следующей недели обязательное ношение масок при появлении в общественных пространствах, включая посещение больниц, магазинов и аптек.
Коммерсантъ 07:12
638
Политика

В Польше отменили проведение президентских выборов на фоне пандемии

Президентские выборы в Польше 10 мая не состоятся.
Известия 17:50
Общество

Онищенко поведал о «выдыхающемся» коронавирусе

По мнению бывшего главного санитарного врача, коронавирус «делает поправки» на российские региональные особенности, в связи с чем в каждом субъекте разные уровни распространения инфекции.
Lenta.ru 19:35
2
Происшествия

200 килограммов сушеного минтая задержали сахалинские таможенники

Более 200 килограммов сушеного минтая задержали сахалинские таможенники на транспортном судне в порту Невельска.
Сахалин.Инфо 19:10
Общество

Меган Маркл и принц Гарри опубликовали видео с сыном Арчи

В аккаунте некоммерческой благотворительной организации Save The Children UK опубликовано видео чтения книжки Меган Маркл сыну 6 мая юный наследник Меган Маркл и принца Гарри отметил свой первый день рождения.
Inc-news.ru 17:59
3
Армия и оружие

США признали вину в гибели более ста мирных жителей в 2019 году

Вашингтон, 7 мая 2020, 01:50 — REGNUM 132 мирных жителя погибли и 91 был ранен в ходе боевых операций, которые военные США провели в 2019 году в рамках борьбы против террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 6 мая сообщается в докладе на сайте американского военного ведомства.
REGNUM 18:50
Политика

Трамп наложил вето на запрет применения военной силы против Ирана

Дональд Трамп в среду наложил вето на резолюцию конгресса США, которая запрещала применение военной силы против Ирана.
РИА Новости 17:26
9
Здоровье

В Европе заметили разделение между Востоком и Западом из-за коронавируса

Как отмечает издание, страны Восточной Европы гораздо меньше пострадали от пандемии, чем страны Западной Европы.
Lenta.ru 10:13
Кино

Netflix снимет продолжение боевика «Эвакуация»

Стриминговый сервис Netflix планирует снять вторую часть фильма "Эвакуация".
Газета.Ru вчера в 09:26
9
Фигурное катание

Александра Трусова ушла к Евгению Плющенко

Из группы госпожи Тутберидзе одновременно с Трусовой ушел и тренер Сергей Розанов, который также будет работать в академии Евгения Плющенко.
Коммерсантъ 11:01
4
Общество

Дмитрий Азаров обсудил снятие режима ограничений в Самарской области

В Самарской области на состоявшемся очередном заседании регионального оперативного штаба по предупреждению коронавируса обсуждался план по выходу региона из режима ограничений и самоизоляции.
Ugpressa.ru 15:37
20
Общество

В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»

В Москве снесли съемочные павильоны телевизионного шоу «Дом-2» на территории Троицкого административного округа.
РБК 11:20
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