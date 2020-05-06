Коронавирус
Lenta.ruВ России захотели ввести цифровые продуктовые карточки
В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки по примеру Китая, чтобы поддержать население и экономику на фоне пандемии коронавируса. С таким предложением выступили в кредитном рейтинговом агентстве НКР, пишет «Российская газета».
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с чего всё началось
Для поддержки населения и экономики кредитное рейтинговое агентство НКР предложило использовать опыт китайских "цифровых срочных ваучеров" на покупку товаров первой необходимости из ограниченного списка.Российская газетавчера в 05:36
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В России на замену «вертолетным деньгам» предложили продуктовые карточки
Московский Комсомолецвчера в 09:07
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Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
В 2002 году Анатолий Быков был осужден за организацию покушения на убийство криминального авторитета Вилора Струганова (Паша Цветомузыка), которое было инсценировано сотрудниками МВД и ФСБ.
Коммерсантъ 02:28
Общество
Миллиардер Босов покончил с собой
Газета.Ru вчера в 14:55
Общество
Дмитрий Азаров обсудил снятие режима ограничений в Самарской области
В Самарской области на состоявшемся очередном заседании регионального оперативного штаба по предупреждению коронавируса обсуждался план по выходу региона из режима ограничений и самоизоляции.
Ugpressa.ru вчера в 15:37
Общество
Перевозчикам могут разрешить не возвращать деньги за билеты
Правительство РФ подготовило законопроект, разрешающий железнодорожным, водным и авиаперевозчикам не возвращать деньги за билеты в условиях пандемии коронавируса.
BFM.ru 01:50
Общество
В Москве вылечились от коронавируса ещё 769 пациентов
RT на русском 03:13
Политика
Глава МИД Чехии назвал условия улучшения отношений с Россией
Отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг демонтажа памятника маршалу Коневу в Праге осложнил их.
РБК 00:00
Политика
В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву
Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.
Известия 01:46
Общество
Российским регионам предрекли 30-градусную жару ко Дню Победы
Ряду регионов России предрекли аномальную жару в ближайшие пять дней.
Lenta.ru вчера в 23:59
Экономика
Силуанов оценил возможность заморозки вкладов россиян
Журналист высказал мысль, что некоторые россияне могут начать волноваться за сохранность своих денежных средств и снимать деньги с вкладов.
RuNews24.ru вчера в 15:08
Общество
Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу Первого канала
Белорусский МИД лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике.
Газета.Ru 02:42
Происшествия
В Челябинской области умер девятый пациент с коронавирусом
Еще один пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Челябинской области, это 67-летняя женщина, сообщила в четверг пресс-служба минздрава региона.
РИА Новости 02:54
Футбол
AS представила сборную худших игроков в истории «Реала»
Издание AS отобрало 11 худших игроков, которые выступали в мадридском "Реале".
Sport.ru вчера в 08:57
Здоровье
Путин установил страховые выплаты борющимся с коронавирусом врачам
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении дополнительных страховых гарантий в виде единовременной страховой выплаты медработникам, борющимся с коронавирусом.
BFM.ru 01:12
Политика
В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина
Кремль не склонен полностью доверять соцопросам, которые проводит Левада-центр, из-за их методики.
РБК вчера в 08:34
Армия и оружие
ООН подсчитала бойцов ЧВК Вагнера в Ливии
В конце апреля правительство национального согласия (ПНС) Ливии обвинило ЧВК Вагнера в применении химического оружия: ее бойцы якобы атаковали силы ПНС с помощью нервно-паралитического газа.
Lenta.ru 02:58
Общество
Ношение масок в магазинах планируют проверять с помощью камер
Во время поэтапной отмены введённых из-за коронавируса ограничений власти регионов могут потребовать от салонов красоты, парикмахерских и непродовольственных магазинов установки камер с видеоаналитикой, которые бы отслеживали соблюдение требований Роспотребнадзора.
Право.ру 02:12
Общество
В России снова сдвинули дату окончания пандемии коронавируса
Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения пандемии коронавируса в России, сообщается на сайте Сингапурского университета технологий и дизайна.
Газета.Ru вчера в 00:42
Общество
В Заполярье чиновницу накажут за фото на катере без маски
Все началось с того, что помощница главы администрации ЗАТО по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ Екатерина Жигалова разместила в социальной сети фото, где она запечатлена на борту катера с огромной треской в руке.
Российская газета вчера в 10:50
Политика
Путин изучит рекомендации по смягчению режима самоизоляции
Президент России Владимир Путин сегодня, 6 мая, проведет совещание и изучит рекомендации по снятию ранее введенных ограничений, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Компания вчера в 04:43
Футбол
Дзюба попал в список 25 лучших игроков с истекающими контрактами
Нападающий питерского "Зенита" и сборной России Артём Дзюба попал в список 25 лучших игроков с истекающими контрактами по версии британского портала 90 min.
Sport.ru 01:59
Происшествия
ФСБ предъявила генералу СК Михаилу Музраеву еще одно обвинение
Ранее генерала СК арестовали по делу о поджоге дома губернатора региона Андрея Бочарова.
Газета.Ru вчера в 18:27
Политика
Стали известны планы покушавшихся на Мадуро диверсантов
Один из двух задержанных на территории Венесуэлы американских граждан, которые, по данным правительства страны, пытались совершить военный переворот, рассказал о планах диверсантов.
Lenta.ru вчера в 14:56
Общество
Онищенко сообщил о «выдыхающемся» коронавирусе
Коронавирус уже «выдыхается», заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в эфире НСН.
РБК вчера в 20:56
Хоккей
Панарин попал в топ-10 спортивных лиц Нью-Йорка
Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин попал в топ-10 спортивных лиц Нью-Йорка.
Матч ТВ 02:34
Общество
В Красноярском крае планируют ввести масочный режим
Губернатор Красноярского края Александр Усс поддержал предложения Роспотребнадзора ввести в регионе масочный режим.
ДЕЛА.ru 00:22
Здоровье
Губернатор оценил готовность Коврова к борьбе с коронавирусом
Ковровские вести_ вчера в 10:22
Игры
Techland ответила на критику разработки Dying Light 2
6 мая на портале Polski Gamedev вышла статья о о сложностях в разработке Dying Light 2. Анонимный сотрудник Techland заявил, что придуманный Крисом Авеллоном мир оказался проблемным в реализации, персонал заставляли перерабатывать, а из-за споров руководства часто приходилось начинать многое с нуля.
CyberSport.ru вчера в 23:53
Здоровье
В Тольятти еще одну больницу отдадут под лечение коронавируса
В Самарской области еще одну больницу переоборудуют под лечение больных с коронавирусом.
КП - Самара вчера в 14:15
Политика
США готовят соглашение о добыче ресурсов на Луне без участия России
Администрация президента США Дональда Трампа готовит проект международного соглашения о добыче полезных ископаемых на поверхности Луны.
Российская газета вчера в 04:10
Общество
Собянин отметил, что после 12 мая режим самоизоляции не будет ослаблен
В Москве не будет ослаблен режим самоизоляции после 12 мая, заявил мэр столицы Сергей Собянин во время совещания с президентом России Владимиром Путиным.
RT на русском вчера в 10:14