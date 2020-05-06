Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ России захотели ввести цифровые продуктовые карточки

В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки по примеру Китая, чтобы поддержать население и экономику на фоне пандемии коронавируса. С таким предложением выступили в кредитном рейтинговом агентстве НКР, пишет «Российская газета».
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с чего всё началось

Аналитики предложили раздавать ваучеры на продукты по образцу Китая

Для поддержки населения и экономики кредитное рейтинговое агентство НКР предложило использовать опыт китайских "цифровых срочных ваучеров" на покупку товаров первой необходимости из ограниченного списка.
Российская газетавчера в 05:36

Подробнее о событии

Людям нечего есть. Депутат о продуктовых карточках

Национальная служба новостейвчера в 14:51

В России на замену «вертолетным деньгам» предложили продуктовые карточки

Московский Комсомолецвчера в 09:07

В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки

Piter.tvвчера в 08:17

В России планируют ввести цифровые продуктовые карточки

ФедералПрессвчера в 08:41

В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки

Lenta.ruвчера в 07:45

Эксперты: ваучеры на товары первой необходимости помогут восстановлению экономики России

ТАССвчера в 06:17

Аналитики предложили раздавать ваучеры на продукты по образцу Китая

Российская газетавчера в 05:36
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Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

В 2002 году Анатолий Быков был осужден за организацию покушения на убийство криминального авторитета Вилора Струганова (Паша Цветомузыка), которое было инсценировано сотрудниками МВД и ФСБ.
Коммерсантъ 02:28
441
Общество

Миллиардер Босов покончил с собой

Газета.Ru вчера в 14:55
3K
Общество

Дмитрий Азаров обсудил снятие режима ограничений в Самарской области

В Самарской области на состоявшемся очередном заседании регионального оперативного штаба по предупреждению коронавируса обсуждался план по выходу региона из режима ограничений и самоизоляции.
Ugpressa.ru вчера в 15:37
66
Общество

Перевозчикам могут разрешить не возвращать деньги за билеты

Правительство РФ подготовило законопроект, разрешающий железнодорожным, водным и авиаперевозчикам не возвращать деньги за билеты в условиях пандемии коронавируса.
BFM.ru 01:50
461
Общество

В Москве вылечились от коронавируса ещё 769 пациентов

RT на русском 03:13
236
Политика

Глава МИД Чехии назвал условия улучшения отношений с Россией

Отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг демонтажа памятника маршалу Коневу в Праге осложнил их.
РБК 00:00
379
Политика

В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву

Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.
Известия 01:46
1,3K
Общество

Российским регионам предрекли 30-градусную жару ко Дню Победы

Ряду регионов России предрекли аномальную жару в ближайшие пять дней.
Lenta.ru вчера в 23:59
33
Экономика

Силуанов оценил возможность заморозки вкладов россиян

Журналист высказал мысль, что некоторые россияне могут начать волноваться за сохранность своих денежных средств и снимать деньги с вкладов.
RuNews24.ru вчера в 15:08
1K
Общество

Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу Первого канала

Белорусский МИД лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике.
Газета.Ru 02:42
3K
Происшествия

В Челябинской области умер девятый пациент с коронавирусом

Еще один пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Челябинской области, это 67-летняя женщина, сообщила в четверг пресс-служба минздрава региона.
РИА Новости 02:54
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Футбол

AS представила сборную худших игроков в истории «Реала»

Издание AS отобрало 11 худших игроков, которые выступали в мадридском "Реале".
Sport.ru вчера в 08:57
Здоровье

Путин установил страховые выплаты борющимся с коронавирусом врачам

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении дополнительных страховых гарантий в виде единовременной страховой выплаты медработникам, борющимся с коронавирусом.
BFM.ru 01:12
320
Политика

В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина

Кремль не склонен полностью доверять соцопросам, которые проводит Левада-центр, из-за их методики.
РБК вчера в 08:34
7,3K
Армия и оружие

ООН подсчитала бойцов ЧВК Вагнера в Ливии

В конце апреля правительство национального согласия (ПНС) Ливии обвинило ЧВК Вагнера в применении химического оружия: ее бойцы якобы атаковали силы ПНС с помощью нервно-паралитического газа.
Lenta.ru 02:58
Общество

Ношение масок в магазинах планируют проверять с помощью камер

Во время поэтапной отмены введённых из-за коронавируса ограничений власти регионов могут потребовать от салонов красоты, парикмахерских и непродовольственных магазинов установки камер с видеоаналитикой, которые бы отслеживали соблюдение требований Роспотребнадзора.
Право.ру 02:12
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Общество

В России снова сдвинули дату окончания пандемии коронавируса

Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения пандемии коронавируса в России, сообщается на сайте Сингапурского университета технологий и дизайна.
Газета.Ru вчера в 00:42
4,7K
Общество

В Заполярье чиновницу накажут за фото на катере без маски

Все началось с того, что помощница главы администрации ЗАТО по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ Екатерина Жигалова разместила в социальной сети фото, где она запечатлена на борту катера с огромной треской в руке.
Российская газета вчера в 10:50
93
Политика

Путин изучит рекомендации по смягчению режима самоизоляции

Президент России Владимир Путин сегодня, 6 мая, проведет совещание и изучит рекомендации по снятию ранее введенных ограничений, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Компания вчера в 04:43
1,1K
Футбол

Дзюба попал в список 25 лучших игроков с истекающими контрактами

Нападающий питерского "Зенита" и сборной России Артём Дзюба попал в список 25 лучших игроков с истекающими контрактами по версии британского портала 90 min.
Sport.ru 01:59
Происшествия

ФСБ предъявила генералу СК Михаилу Музраеву еще одно обвинение

Ранее генерала СК арестовали по делу о поджоге дома губернатора региона Андрея Бочарова.
Газета.Ru вчера в 18:27
3
Политика

Стали известны планы покушавшихся на Мадуро диверсантов

Один из двух задержанных на территории Венесуэлы американских граждан, которые, по данным правительства страны, пытались совершить военный переворот, рассказал о планах диверсантов.
Lenta.ru вчера в 14:56
93
Общество

Онищенко сообщил о «выдыхающемся» коронавирусе

Коронавирус уже «выдыхается», заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в эфире НСН.
РБК вчера в 20:56
1,3K
Хоккей

Панарин попал в топ-10 спортивных лиц Нью-Йорка

Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин попал в топ-10 спортивных лиц Нью-Йорка.
Матч ТВ 02:34
Общество

В Красноярском крае планируют ввести масочный режим

Губернатор Красноярского края Александр Усс поддержал предложения Роспотребнадзора ввести в регионе масочный режим.
ДЕЛА.ru 00:22
38
Здоровье

Губернатор оценил готовность Коврова к борьбе с коронавирусом

Ковровские вести_ вчера в 10:22
4
Игры

Techland ответила на критику разработки Dying Light 2

6 мая на портале Polski Gamedev вышла статья о о сложностях в разработке Dying Light 2. Анонимный сотрудник Techland заявил, что придуманный Крисом Авеллоном мир оказался проблемным в реализации, персонал заставляли перерабатывать, а из-за споров руководства часто приходилось начинать многое с нуля.
CyberSport.ru вчера в 23:53
1
Здоровье

В Тольятти еще одну больницу отдадут под лечение коронавируса

В Самарской области еще одну больницу переоборудуют под лечение больных с коронавирусом.
КП - Самара вчера в 14:15
5
Политика

США готовят соглашение о добыче ресурсов на Луне без участия России

Администрация президента США Дональда Трампа готовит проект международного соглашения о добыче полезных ископаемых на поверхности Луны.
Российская газета вчера в 04:10
1,4K
Общество

Собянин отметил, что после 12 мая режим самоизоляции не будет ослаблен

В Москве не будет ослаблен режим самоизоляции после 12 мая, заявил мэр столицы Сергей Собянин во время совещания с президентом России Владимиром Путиным.
RT на русском вчера в 10:14
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