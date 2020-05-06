Для поддержки населения и экономики кредитное рейтинговое агентство НКР предложило использовать опыт китайских "цифровых срочных ваучеров" на покупку товаров первой необходимости из ограниченного списка.

с чего всё началось

В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки по примеру Китая, чтобы поддержать население и экономику на фоне пандемии коронавируса. С таким предложением выступили в кредитном рейтинговом агентстве НКР, пишет «Российская газета».

Здоровье Назван средний возраст умерших от коронавируса саратовцев В Саратовской области средний возраст умершего от коронавируса пациента составляет около 72 лет.

Общество Трое российских сенаторов переболели коронавирусом Три российских сенатора заразились коронавирусом и уже вылечились, сообщил журналистам глава комитета Совета федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

Происшествия Пять человек погибли в ДТП под Самарой В результате столкновения двух легковушек на трассе в Самарской области погибли пять человек, в том числе ребенок. 14

Политика Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам. 635

Политика Немецкий депутат призвал немедленно снять антироссийские санкции Отказ от санкций против РФ должен стать программным решением для поддержки экономики Германии во времена пандемии коронавируса, заявил ранее РИА Новости депутат Бундестага, член комитета по международным отношениям Антон Фризен. 2

Футбол Владелец «Спартака» Федун госпитализирован с коронавирусом Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун госпитализирован в связи с инфицированием коронавирусной инфекцией COVID-19. 234

Единоборства Александр Емельяненко хочет боксировать с Тайсоном Боец ММА Александр Емельяненко заявил о желании встретиться на ринге с Майком Тайсоном. 12

Политика Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу Первого канала Белорусский МИД лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике. 4K

Армия и оружие Кедми указал на бессмысленность новых ядерных ракет малой мощности США Штаты решили оснастить ракеты Trident ядерными зарядами малой мощности, однако их применение в адрес России не сможет предотвратить масштабного вооруженного конфликта, пишет ФАН со слов Кедми.

Общество Отчислили снявшую клип «Воровская звезда» студентку юрфака Портал «Atas.info» уже рассказывал об истории 19-летней жены полицейского, которая училась на юридическом факультете сибирского филиала РАНХиГС в Новосибирске. 89

Политика Чехия планирует усилить безопасность своих дипломатов в Москве Москва, 7 мая 2020, 07:53 — REGNUM Министерство иностранных дел Чехии планирует усилить меры безопасности для собственных сотрудников в Москве, заявил 6 мая журналистам глава чешского дипломатического ведомства Томаш Петржичек. 565

Общество В России разработали систему отслеживания соблюдения масочного режима Алгоритмы NtechLab помогут распознавать силуэты, а информация в режиме реального времени в обезличенном виде будет поступать в систему "Оптимист", которая сформирует отчетность о соблюдении требований. 21

Экономика Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян Министр финансов России Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян на фоне экономического кризиса, возникшего из-за пандемии COVID-19. 1K

Путешествия Обозначены этапы открытия Турции для туристов после коронавируса Обозначены этапы открытия Турции для туристов после коронавируса. Об этом рассказали представители Российского союза туриндустрии Rata News. 3