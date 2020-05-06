Коронавирус
Lenta.ruВ России захотели ввести цифровые продуктовые карточки
В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки по примеру Китая, чтобы поддержать население и экономику на фоне пандемии коронавируса. С таким предложением выступили в кредитном рейтинговом агентстве НКР, пишет «Российская газета».
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с чего всё началось
Для поддержки населения и экономики кредитное рейтинговое агентство НКР предложило использовать опыт китайских "цифровых срочных ваучеров" на покупку товаров первой необходимости из ограниченного списка.Российская газетавчера в 05:36
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В России на замену «вертолетным деньгам» предложили продуктовые карточки
Московский Комсомолецвчера в 09:07
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Общество
Москва вводит режим ношения масок и перчаток в общественном транспорте
В Москве вводится режим обязательного ношения масок и перчаток в общественном транспорте.
RT на русском 05:24
Здоровье
Назван средний возраст умерших от коронавируса саратовцев
В Саратовской области средний возраст умершего от коронавируса пациента составляет около 72 лет.
Четвертая Власть 06:08
Общество
Трое российских сенаторов переболели коронавирусом
Три российских сенатора заразились коронавирусом и уже вылечились, сообщил журналистам глава комитета Совета федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.
Коммерсантъ 06:20
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП под Самарой
В результате столкновения двух легковушек на трассе в Самарской области погибли пять человек, в том числе ребенок.
Газета.Ru вчера в 16:09
Общество
На совещании с губернатором россиян назвали гопниками и слабыми умом
На совещании с губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым россиян назвали гопниками и слабыми умом.
Lenta.ru 05:47
Политика
Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам
Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости вчера в 13:17
Политика
Немецкий депутат призвал немедленно снять антироссийские санкции
Отказ от санкций против РФ должен стать программным решением для поддержки экономики Германии во времена пандемии коронавируса, заявил ранее РИА Новости депутат Бундестага, член комитета по международным отношениям Антон Фризен.
РИА Новости 03:13
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Ведомости вчера в 11:18
Происшествия
В Индии произошла утечка газа на химзаводе, есть погибшие
Коммерсантъ 03:59
Общество
Роспотребнадзор предложил три этапа снятия ограничений по коронавирусу
В ведомстве заявили, что снимать ограничения планируется в несколько этапов. Для начала гражданам будет разрешено заниматься спортом.
Metaratings вчера в 09:49
Общество
В Подмосковье возобновят строительство
Lenta.ru вчера в 15:09
Футбол
Владелец «Спартака» Федун госпитализирован с коронавирусом
Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун госпитализирован в связи с инфицированием коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 05:28
Общество
В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»
В Москве снесли съемочные павильоны телевизионного шоу «Дом-2» на территории Троицкого административного округа.
РБК вчера в 11:20
Общество
Прокуратура требует возбудить дело за фейк о создании коронавируса для чипирования людей
Прокуратура Москвы потребовала возбудить уголовное дело по факту распространения в интернете фейка об искусственном создании коронавируса с целью чипирования населения.
ТАСС 05:48
Общество
Ограничительный режим в Петербурге могут продлить до 1 июня
По предварительным расчетам властей начало снятия ограничительных мер может наступить уже 1 июня.
Вечерний Санкт-Петербург 03:45
Единоборства
Александр Емельяненко хочет боксировать с Тайсоном
Боец ММА Александр Емельяненко заявил о желании встретиться на ринге с Майком Тайсоном.
Российская газета вчера в 13:52
Политика
Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу Первого канала
Белорусский МИД лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике.
Газета.Ru 02:42
Армия и оружие
Кедми указал на бессмысленность новых ядерных ракет малой мощности США
Штаты решили оснастить ракеты Trident ядерными зарядами малой мощности, однако их применение в адрес России не сможет предотвратить масштабного вооруженного конфликта, пишет ФАН со слов Кедми.
ПолитРоссия 05 мая в 04:30
Общество
Источник сообщил о возможном переносе ЕГЭ и начала учебного года
Как 6 мая передает агентство «Интерфакс», «начало учебного года в вузах в связи с этим может быть отложено на 1 октября».
Профиль вчера в 04:48
Кино
Вуди Харрельсона представили в образе Карнажа для фильма «Веном»
Пользователи Сети высоко оценили арт, отмечая при этом, что Вуди Харельсон - идеальная кандидатура в этом амплуа.
Российская газета вчера в 12:10
Общество
Отчислили снявшую клип «Воровская звезда» студентку юрфака
Портал «Atas.info» уже рассказывал об истории 19-летней жены полицейского, которая училась на юридическом факультете сибирского филиала РАНХиГС в Новосибирске.
Atas.info вчера в 06:42
Политика
Чехия планирует усилить безопасность своих дипломатов в Москве
Москва, 7 мая 2020, 07:53 — REGNUM Министерство иностранных дел Чехии планирует усилить меры безопасности для собственных сотрудников в Москве, заявил 6 мая журналистам глава чешского дипломатического ведомства Томаш Петржичек.
REGNUM 00:53
Общество
Алиханов пообещал парикмахерам сдержать своё слово
«Условия (требования) и сроки (12 мая) указаны в действующем постановлении и меняться не будут», - пообещал губернатор.
Русский Запад 04:28
Общество
В России разработали систему отслеживания соблюдения масочного режима
Алгоритмы NtechLab помогут распознавать силуэты, а информация в режиме реального времени в обезличенном виде будет поступать в систему "Оптимист", которая сформирует отчетность о соблюдении требований.
РИА Новости 03:46
Экономика
Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян
Министр финансов России Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян на фоне экономического кризиса, возникшего из-за пандемии COVID-19.
Актуальные Новости вчера в 09:11
Авто
Volvo отзывает около 10 тысяч автомобилей в России
Компания Volvo объявила об отзыве в России 9837 автомобилей Volvo S60, V60CC, S90, V90CC, XC40, XC60 и XC90.
Автоновости дня вчера в 05:37
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко
Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
Sport.ru вчера в 07:56
Путешествия
Обозначены этапы открытия Турции для туристов после коронавируса
Обозначены этапы открытия Турции для туристов после коронавируса. Об этом рассказали представители Российского союза туриндустрии Rata News.
Piter.tv 05:34
Политика
США готовят соглашение о добыче ресурсов на Луне без участия России
Администрация президента США Дональда Трампа готовит проект международного соглашения о добыче полезных ископаемых на поверхности Луны.
Российская газета вчера в 04:10
Здоровье
Советник главы Пермского края рассказал о смягчении самоизоляции
Советник главы Пермского края Дмитрий Жебелев рассказал о снятии некоторых ограничительных мер, действующих в настоящее время в регионе, сообщает «Новый Компаньон».
Рифей-Пермь 05:46