Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ России захотели ввести цифровые продуктовые карточки

В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки по примеру Китая, чтобы поддержать население и экономику на фоне пандемии коронавируса. С таким предложением выступили в кредитном рейтинговом агентстве НКР, пишет «Российская газета».
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с чего всё началось

Аналитики предложили раздавать ваучеры на продукты по образцу Китая

Для поддержки населения и экономики кредитное рейтинговое агентство НКР предложило использовать опыт китайских "цифровых срочных ваучеров" на покупку товаров первой необходимости из ограниченного списка.
Российская газетавчера в 05:36

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В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки

Lenta.ruвчера в 07:45

В России на замену «вертолетным деньгам» предложили продуктовые карточки

Московский Комсомолецвчера в 09:07

В России планируют ввести цифровые продуктовые карточки

ФедералПрессвчера в 08:41

В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки

Piter.tvвчера в 08:17

Людям нечего есть. Депутат о продуктовых карточках

Национальная служба новостейвчера в 14:51

Эксперты: ваучеры на товары первой необходимости помогут восстановлению экономики России

ТАССвчера в 06:17

Аналитики предложили раздавать ваучеры на продукты по образцу Китая

Российская газетавчера в 05:36
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Общество

Дмитрий Азаров обсудил снятие режима ограничений в Самарской области

В Самарской области на состоявшемся очередном заседании регионального оперативного штаба по предупреждению коронавируса обсуждался план по выходу региона из режима ограничений и самоизоляции.
Ugpressa.ru вчера в 15:37
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Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук нежно поздравила с днем рождения особенную дочь

Поводом послужил день рождения девушки: Варе исполнился 21 год.
Летидор 05 мая в 06:50
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Общество

В Подмосковье возобновится строительство детских садов и школ

Первыми в Подмосковье возобновят работу строительные объекты, заявил губернатор Андрей Воробьев, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:35
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Происшествия

Админа «Омбудсмена полиции» задержали по подозрению в вымогательстве

Создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова задержали по подозрению в вымогательстве у бывшего полицейского 300 тыс. рублей за нераспространение личных фотографий правоохранителя.
Известия 03:37
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Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
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Энергетика

Цена российской нефти Urals выросла на 4,6 доллара

Цена нефти российской марки Urals выросла 6 мая на 4,6 доллара, в северо-западной Европе до 24,7 долларов за баррель, а в южной Европе до 25,3 долларов за баррель.
Российская газета вчера в 11:17
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Футбол

Полузащитник московского «Спартака» оказал безвозмездную помощь больнице в Тверской области

Жительница поселка Фирово Тверской области Ирина Румянцева обратилась за помощью к одному из игроков «Спартака», и уже на следующий день получила положительный ответ на свое обращение.
Tverigrad.ru 02:33
Политика

В Кремле рассказали о планах Путина на 9 мая

РИАМО вчера в 09:47
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Политика

Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам

Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости вчера в 13:17
622
Общество

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Ведомости вчера в 11:18
3,1K
Политика

Глава МИД Чехии назвал условия улучшения отношений с Россией

Отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг демонтажа памятника маршалу Коневу в Праге осложнил их.
РБК 00:00
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Происшествия

Более половины пациентов Коммунарки находятся в тяжелом состоянии

Коммерсантъ 05 мая в 05:12
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Общество

Работу строительных предприятий в Москве могут разрешить с 12 мая

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице из-за ситуации с распространением коронавируса строительные и ремонтные работы приостанавливаются с 13 апреля, действие ограничений продлено до 12 мая.
Интерфакс вчера в 09:38
1,3K
Общество

Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу Первого канала

Белорусский МИД лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике.
Газета.Ru 02:42
3,1K
Общество

12 мая в Воронежской области введут масочный режим

В среду, 6 мая, губернатор Александр Гусев подписал документ, в котором приводятся детали так называемого масочного режима, который будет установлен в области с 12 мая.
Горком 00:31
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Происшествия

Житель Саратова надругался над 4-летней внучкой

Регион 64 01:23
11
Общество

В Воронежской области школьники уходят на досрочные каникулы

Учебный год для школьников в Воронежской области закончится досрочно.
TV Губерния вчера в 10:01
4
Происшествия

Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч

По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс».
Коммерсантъ вчера в 18:58
143
Общество

Режим ограничений в Петербурге может продлиться до 1 июня

В Петербурге режим ограничений, введённый для борьбы с распространением коронавируса, может продлиться до 1 июня.
Питерские заметки 03:06
181
Общество

В Нижегородской области разработан план снятия режима ограничений

Нижегородский регион, согласно поручению президента РФ Владимира Путина, подготовил план поэтапного выхода из режима ограничений по коронавирусу.
ННТВ 02:26
79
Армия и оружие

Военным запретили раскрывать в интернете информацию о службе

Российским военнослужащим запретили раскрывать в интернете и СМИ свою принадлежность к Вооруженным силам.
Газета.Ru вчера в 14:32
675
Общество

В Карелии 15 человек за сутки заболели коронавирусом

Сразу три новых случая отмечено в Беломорске. По одному человеку заболело в Сегеже и в поселке Салми Питкярантского района.
АиФ Карелия 02:20
20
Общество

Дмитрий Киселев назвал россиян «не заслужившими» послаблений

Известный российский телеведущий Дмитрий Киселев написал в своем Telegram-канале, что россияне «не заслужили» послабления ограничительных мер из-за своего поведения.
Live24 вчера в 13:58
58
Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро в начале торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:23
Экономика

Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы

Почти треть должников, испытывающих финансовые трудности, объясняют просроченные задолженности потерей работы, сообщили в ассоциации коллекторских агентств.
Газета.Ru вчера в 03:37
560
Общество

В Саратовской области прибавилось 78 заболевших коронавирусом

По состоянию на 9 часов утра 5 мая лабораторно подтверждено 78 новых случаев коронавируса.
Регион 64 05 мая в 01:20
475
Общество

В Крыму официально подтвердили первую смерть от коронавируса

Медики подтвердили диагноз В Крыму подтвердили первый случай смерти женщины от коронавируса.
SM News 03:23
Фигурное катание

Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко

Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
Vprognoze.ru вчера в 22:37
5
Здоровье

В хирургическом корпусе Белебеевской больницы Башкирии сняли карантин по коронавирусу

В Башкирии 1 мая сняли карантин в хирургическом корпусе Белебеевской ЦРБ.
Башинформ 00:45
Экономика

14,5 тысяч тульских семей получат выплаты на детей

Более 14500 тульских семей получат 5000 рублей на каждого ребёнка до 3 лет.
Вестник 01:20
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