Коронавирус
Lenta.ruВ России захотели ввести цифровые продуктовые карточки
В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки по примеру Китая, чтобы поддержать население и экономику на фоне пандемии коронавируса. С таким предложением выступили в кредитном рейтинговом агентстве НКР, пишет «Российская газета».
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с чего всё началось
Для поддержки населения и экономики кредитное рейтинговое агентство НКР предложило использовать опыт китайских "цифровых срочных ваучеров" на покупку товаров первой необходимости из ограниченного списка.Российская газетавчера в 05:36
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В России на замену «вертолетным деньгам» предложили продуктовые карточки
Московский Комсомолецвчера в 09:07
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Общество
Дмитрий Азаров обсудил снятие режима ограничений в Самарской области
В Самарской области на состоявшемся очередном заседании регионального оперативного штаба по предупреждению коронавируса обсуждался план по выходу региона из режима ограничений и самоизоляции.
Ugpressa.ru вчера в 15:37
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук нежно поздравила с днем рождения особенную дочь
Поводом послужил день рождения девушки: Варе исполнился 21 год.
Летидор 05 мая в 06:50
Общество
В Подмосковье возобновится строительство детских садов и школ
Первыми в Подмосковье возобновят работу строительные объекты, заявил губернатор Андрей Воробьев, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:35
Происшествия
Админа «Омбудсмена полиции» задержали по подозрению в вымогательстве
Создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова задержали по подозрению в вымогательстве у бывшего полицейского 300 тыс. рублей за нераспространение личных фотографий правоохранителя.
Известия 03:37
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
Энергетика
Цена российской нефти Urals выросла на 4,6 доллара
Цена нефти российской марки Urals выросла 6 мая на 4,6 доллара, в северо-западной Европе до 24,7 долларов за баррель, а в южной Европе до 25,3 долларов за баррель.
Российская газета вчера в 11:17
Футбол
Полузащитник московского «Спартака» оказал безвозмездную помощь больнице в Тверской области
Жительница поселка Фирово Тверской области Ирина Румянцева обратилась за помощью к одному из игроков «Спартака», и уже на следующий день получила положительный ответ на свое обращение.
Tverigrad.ru 02:33
Политика
В Кремле рассказали о планах Путина на 9 мая
РИАМО вчера в 09:47
Политика
Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам
Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости вчера в 13:17
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Ведомости вчера в 11:18
Политика
Глава МИД Чехии назвал условия улучшения отношений с Россией
Отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг демонтажа памятника маршалу Коневу в Праге осложнил их.
РБК 00:00
Происшествия
Более половины пациентов Коммунарки находятся в тяжелом состоянии
Коммерсантъ 05 мая в 05:12
Общество
Работу строительных предприятий в Москве могут разрешить с 12 мая
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице из-за ситуации с распространением коронавируса строительные и ремонтные работы приостанавливаются с 13 апреля, действие ограничений продлено до 12 мая.
Интерфакс вчера в 09:38
Общество
Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу Первого канала
Белорусский МИД лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике.
Газета.Ru 02:42
Общество
12 мая в Воронежской области введут масочный режим
В среду, 6 мая, губернатор Александр Гусев подписал документ, в котором приводятся детали так называемого масочного режима, который будет установлен в области с 12 мая.
Горком 00:31
Происшествия
Житель Саратова надругался над 4-летней внучкой
Регион 64 01:23
Общество
В Воронежской области школьники уходят на досрочные каникулы
Учебный год для школьников в Воронежской области закончится досрочно.
TV Губерния вчера в 10:01
Происшествия
Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч
По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс».
Коммерсантъ вчера в 18:58
Общество
Режим ограничений в Петербурге может продлиться до 1 июня
В Петербурге режим ограничений, введённый для борьбы с распространением коронавируса, может продлиться до 1 июня.
Питерские заметки 03:06
Общество
В Нижегородской области разработан план снятия режима ограничений
Нижегородский регион, согласно поручению президента РФ Владимира Путина, подготовил план поэтапного выхода из режима ограничений по коронавирусу.
ННТВ 02:26
Армия и оружие
Военным запретили раскрывать в интернете информацию о службе
Российским военнослужащим запретили раскрывать в интернете и СМИ свою принадлежность к Вооруженным силам.
Газета.Ru вчера в 14:32
Общество
В Карелии 15 человек за сутки заболели коронавирусом
Сразу три новых случая отмечено в Беломорске. По одному человеку заболело в Сегеже и в поселке Салми Питкярантского района.
АиФ Карелия 02:20
Общество
Дмитрий Киселев назвал россиян «не заслужившими» послаблений
Известный российский телеведущий Дмитрий Киселев написал в своем Telegram-канале, что россияне «не заслужили» послабления ограничительных мер из-за своего поведения.
Live24 вчера в 13:58
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро в начале торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:23
Экономика
Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы
Почти треть должников, испытывающих финансовые трудности, объясняют просроченные задолженности потерей работы, сообщили в ассоциации коллекторских агентств.
Газета.Ru вчера в 03:37
Общество
В Саратовской области прибавилось 78 заболевших коронавирусом
По состоянию на 9 часов утра 5 мая лабораторно подтверждено 78 новых случаев коронавируса.
Регион 64 05 мая в 01:20
Общество
В Крыму официально подтвердили первую смерть от коронавируса
Медики подтвердили диагноз В Крыму подтвердили первый случай смерти женщины от коронавируса.
SM News 03:23
Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко
Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
Vprognoze.ru вчера в 22:37
Здоровье
В хирургическом корпусе Белебеевской больницы Башкирии сняли карантин по коронавирусу
В Башкирии 1 мая сняли карантин в хирургическом корпусе Белебеевской ЦРБ.
Башинформ 00:45
Экономика
14,5 тысяч тульских семей получат выплаты на детей
Более 14500 тульских семей получат 5000 рублей на каждого ребёнка до 3 лет.
Вестник 01:20