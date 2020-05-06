Для поддержки населения и экономики кредитное рейтинговое агентство НКР предложило использовать опыт китайских "цифровых срочных ваучеров" на покупку товаров первой необходимости из ограниченного списка.

с чего всё началось

В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки по примеру Китая, чтобы поддержать население и экономику на фоне пандемии коронавируса. С таким предложением выступили в кредитном рейтинговом агентстве НКР, пишет «Российская газета».

Общество Дмитрий Азаров обсудил снятие режима ограничений в Самарской области В Самарской области на состоявшемся очередном заседании регионального оперативного штаба по предупреждению коронавируса обсуждался план по выходу региона из режима ограничений и самоизоляции. 70

Происшествия Админа «Омбудсмена полиции» задержали по подозрению в вымогательстве Создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова задержали по подозрению в вымогательстве у бывшего полицейского 300 тыс. рублей за нераспространение личных фотографий правоохранителя. 34

Происшествия Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств. 544

Энергетика Цена российской нефти Urals выросла на 4,6 доллара Цена нефти российской марки Urals выросла 6 мая на 4,6 доллара, в северо-западной Европе до 24,7 долларов за баррель, а в южной Европе до 25,3 долларов за баррель. 14

Футбол Полузащитник московского «Спартака» оказал безвозмездную помощь больнице в Тверской области Жительница поселка Фирово Тверской области Ирина Румянцева обратилась за помощью к одному из игроков «Спартака», и уже на следующий день получила положительный ответ на свое обращение.

Политика Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам. 622

Политика Глава МИД Чехии назвал условия улучшения отношений с Россией Отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг демонтажа памятника маршалу Коневу в Праге осложнил их. 420

Общество Работу строительных предприятий в Москве могут разрешить с 12 мая Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице из-за ситуации с распространением коронавируса строительные и ремонтные работы приостанавливаются с 13 апреля, действие ограничений продлено до 12 мая. 1,3K

Общество Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу Первого канала Белорусский МИД лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике. 3,1K

Общество 12 мая в Воронежской области введут масочный режим В среду, 6 мая, губернатор Александр Гусев подписал документ, в котором приводятся детали так называемого масочного режима, который будет установлен в области с 12 мая. 144

Происшествия Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс». 143

Общество В Карелии 15 человек за сутки заболели коронавирусом Сразу три новых случая отмечено в Беломорске. По одному человеку заболело в Сегеже и в поселке Салми Питкярантского района. 20

Финансы Рубль укрепился к доллару и евро в начале торгов Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.

Общество В Саратовской области прибавилось 78 заболевших коронавирусом По состоянию на 9 часов утра 5 мая лабораторно подтверждено 78 новых случаев коронавируса. 475

Общество В Крыму официально подтвердили первую смерть от коронавируса Медики подтвердили диагноз В Крыму подтвердили первый случай смерти женщины от коронавируса.

Фигурное катание Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника. 5