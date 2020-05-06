Коронавирус
Lenta.ruВ России захотели ввести цифровые продуктовые карточки
В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки по примеру Китая, чтобы поддержать население и экономику на фоне пандемии коронавируса. С таким предложением выступили в кредитном рейтинговом агентстве НКР, пишет «Российская газета».
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с чего всё началось
Для поддержки населения и экономики кредитное рейтинговое агентство НКР предложило использовать опыт китайских "цифровых срочных ваучеров" на покупку товаров первой необходимости из ограниченного списка.Российская газетавчера в 05:36
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В России на замену «вертолетным деньгам» предложили продуктовые карточки
Московский Комсомолецвчера в 09:07
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Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Ведомости вчера в 11:18
Общество
Собянин назвал «реальное число» зараженных коронавирусом в Москве
Градоначальник отметил, что «реальное число зараженных» в Москве достигает почти 300 тыс. человек.
Известия 05:34
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Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться
Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM 04:15
Футбол
Владелец «Спартака» Федун попал в больницу с коронавирусом
Владелец футбольного клуба "Спартак-Москва" Леонид Федун попал в больницу в связи с положительными анализами на наличие в организме коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 05:26
Общество
Онищенко: коронавирус уже «выдыхается»
Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что коронавирус начал "выдыхаться".
Газета.Ru 01:17
Политика
Чехия усилит меры безопасности для своих дипломатов в России
Чехия планирует усилить меры безопасности для сотрудников своего посольства в Москве, направив туда сотрудников службы безопасности из министерства иностранных дел, рассказал министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек в интервью РБК.
Ведомости 01:47
Происшествия
Задержан основатель паблика «Омбудсмен полиции»
RT на русском 03:55
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко
Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
Sport.ru вчера в 07:56
Политика
В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву
Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.
Известия 01:46
Общество
В России за сутки выявили более 10 тысяч новых случаев коронавируса
За сутки в России выявлено 10559 новых случаев заражения коронавирусом в 82 регионах.
Газета Кемерова вчера в 03:40
Шоу-бизнес
Королева Елизавета II запретила Кейт Миддлтон заводить детей
Королева Елизавета II запретила Кейт Миддлтон заводить еще детей.
Дни24 01:58
Экономика
ЦБ предупредил об активности нелегальных кредиторов и форекс-дилеров
Банк России фиксирует рост активности нелегальных форекс-дилеров и нелегальных кредиторов, увеличение количества сайтов и платформ, предлагающих заработок на криптовалютах, а также прогнозирует всплеск предложений от так называемых раздолжнителей.
Российская газета 05:02
Общество
Коронавирусные ограничения в Петербурге могут продлить до 1 июня
Предполагается, что с 12 мая режим самоизоляции в городе продлят – как минимум до 1 июня, если ситуация с коронавирусом в городе не ухудшится.
FlashNord 05:23
Общество
Спрогнозирован «незаметный» пик эпидемии коронавируса в России
Выраженного пика распространения новой коронавирусной инфекции в России может не быть, он будет незаметным.
Lenta.ru 05:30
Общество
76 новых случаев коронавируса подтвердили в Свердловской области
В Свердловской области 7 мая лабораторно подтвердили 76 новых случаев заражения коронавирусом.
Уральский меридиан 03:52
Здоровье
В Саратовской области от коронавируса умер еще один человек
Еще один мужчина умер – он страдал тяжелой легочной патологией, неоднократно лечился от этого.
Взгляд-инфо 05:32
Политика
Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу Первого канала
Белорусский МИД лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике.
Газета.Ru 02:42
Экономика
Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы
Почти треть должников, испытывающих финансовые трудности, объясняют просроченные задолженности потерей работы, сообщили в ассоциации коллекторских агентств.
Газета.Ru вчера в 03:37
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 05 мая в 21:07
Энергетика
Цена российской нефти Urals выросла на 4,6 доллара
Цена нефти российской марки Urals выросла 6 мая на 4,6 доллара, в северо-западной Европе до 24,7 долларов за баррель, а в южной Европе до 25,3 долларов за баррель.
Российская газета вчера в 11:17
Общество
Названы условия для снятия ограничений по самоизоляции в России
Глава Роспотребназдора Анна Попова назвала три условия для начала снятия ограничений, введенных в рамках режима всеобщей самоизоляции.
Lenta.ru вчера в 09:40
Футбол
Андер Эррера признался, что не хотел покидать «Манчестер Юнайтед»
Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Андер Эррера поделился воспоминаниями об уходе из «Манчестер Юнайтед» летом прошлого года.
Чемпионат 03:35
Шоу-бизнес
Утяшева и Воля показали подросшую дочку
Из-за коронавирусной пандемии не удалось отметить день рождения в парке или кафе, но Воля и Утяшева подготовили праздничную домашнюю атмосферу с воздушными шариками и подарками.
RuNews24.ru вчера в 10:08
Общество
Российским регионам предрекли 30-градусную жару ко Дню Победы
Lenta.ru вчера в 23:59
Общество
Перевозчикам могут разрешить не возвращать деньги за билеты
Российские власти могут разрешить перевозчикам по воздуху, железной дороге и воде не возвращать пассажирам деньги за отмененные рейсы, а заменить их ваучерами, пишет газета "Коммерсант".
РИА Новости 04:52
Политика
Германия передаст России данные о тысячах пленных времен ВОВ
Россия 6 мая получит от ФРГ первую партию оцифрованных архивов о советских военнопленных времен Великой Отечественной войны.
Газета.Ru 05 мая в 20:04