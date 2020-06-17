В рассчитанных для администрации президента и правительства сценариях есть также вариант с необлагаемым НДФЛ уровнем дохода в размере прожиточного минимума или даже больше, добавляет эксперт. Налог во имя справедливости Обсуждения возобновились на фоне резкого роста дефицита бюджета.

с чего всё началось

Власти России захотели ввести налог на богатых, пишет Forbes. В качестве приоритетного варианта рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

В России захотели ввести налог на богатых

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