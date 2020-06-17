Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России захотели ввести налог на богатых

Власти России захотели ввести налог на богатых, пишет Forbes. В качестве приоритетного варианта рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
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с чего всё началось

Правительство вернулось к идее налога для богатых

В рассчитанных для администрации президента и правительства сценариях есть также вариант с необлагаемым НДФЛ уровнем дохода в размере прожиточного минимума или даже больше, добавляет эксперт. Налог во имя справедливости Обсуждения возобновились на фоне резкого роста дефицита бюджета.
Forbes10:09

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«Известия»: в России могут ввести налог для богатых

РИА Новости13:44

Правительство вернулось к обсуждению увеличения налогов для богатых

Коммерсантъ13:23

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В России захотели ввести налог на богатых

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Завод «ВСМПО-Ависма» в Верхней Салде может быть полностью остановлен осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил руководитель предприятия Максим Кузюк.
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