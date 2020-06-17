Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России захотели ввести налог на богатых

Власти России захотели ввести налог на богатых, пишет Forbes. В качестве приоритетного варианта рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
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с чего всё началось

Правительство вернулось к идее налога для богатых

Какой порог годового дохода может облагаться более высоким налогом — вопрос открытый. Среди возможных вариантов — годовой доход в 2-3 млн рублей, говорит источник в Госдуме и эксперт.
Forbes10:09

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«Известия»: в России могут ввести налог для богатых

РИА Новости13:44

Правительство вернулось к обсуждению увеличения налогов для богатых

Коммерсантъ13:23

Российские власти вернулись к идее повышения налога с высоких зарплат

РБК11:18

Forbes: правительство снова обсуждает увеличение налоговых сборов с богатых

Ведомости12:03

Часть расплаты: в правительстве обсуждается повышение НДФЛ для богатых

Известия11:41

В России захотели ввести налог на богатых

Lenta.ru12:38

Правительство вернулось к идее налога для богатых

Forbes10:09
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Политика

У офиса Зеленского в Киеве проходит митинг с требованием его отставки

Газета.Ru 04:49
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Общество

Олимпийский чемпион Дацюк находился в захваченном монастыре

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Армия и оружие

НАТО согласовало меры в ответ на усиление ракетного потенциала России

Министры обороны стран НАТО согласовали пакет мер в связи с усилением российского ракетного потенциала, сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
RT на русском 12:46
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Происшествия

В Одессе упал легкомоторный самолет

Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Малиновском районе Одессы.
ТАСС 09:40
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Армия и оружие

Почти 60 российских военных выздоровели за сутки от коронавируса

За минувшие сутки от коронавируса выздоровели 56 российских военнослужащих.
Вечерняя Москва 14 июня в 13:58
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Происшествия

Чеченцы устроили беспорядки во французском городе

Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru 15 июня в 22:54
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Происшествия

Автомобиль Бориса Джонсона попал в ДТП в Лондоне

Интерфакс 12:08
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Происшествия

Адвокат рассказал о желании Ефремова сесть в СИЗО

Находящийся под домашним арестом актер Михаил Ефремов "категорично хотел", чтобы в качестве меры пресечения ему выбрали содержание в СИЗО, заявил адвокат артиста Эльман Пашаев в интервью starhit.ru.
РИА Новости вчера в 17:38
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Экономика

Михаил Делягин рассказал о падении доллара и о том, в какой валюте хранить сбережения

По мнению популярного российского эксперта Михаила Делягина, высказанного в эфире радио «Аврора», в этом году доллара по 100 рублей россиянам ждать не стоит, национальная валюта не рухнет до такой отметки.
Deita.ru 10:30
Общество

Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля

На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
Газета.Ru 07:51
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Транспорт

Москвичам предложили работать с 6 утра

Заместитель мэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов предложил начинать трудовой день в более широком временном интервале — с 6-7 утра и до полудня.
Мослента вчера в 07:59
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Авто

Составлен рейтинг надежных кроссоверов с пробегом

Немецкое издание Auto Bild и специалисты компании по техническому надзору TUV назвали самые надежные небольшие кроссоверы с пробегом.
Новые автомобили 15 июня в 08:40
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Футбол

ФК «Ростов» всей командой ушел на карантин из-за случаев коронавируса

Команда футбольного клуба «Ростов» всем составов ушла на двухнедельный карантин из-за новых случаев коронавируса.
Известия 11:02
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Единоборства

Глава UFC Дана Уайт назвал четверку величайших бойцов в истории ММА

BetOn 09:43
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Энергетика

Цена бензина Аи-95 побила исторический рекорд на бирже

Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) достигла абсолютного рекорда, передаёт Интерфакс.
RT на русском 11:04
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Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
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Фигурное катание

Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности

Российская фигуристка Юлия Липницкая подтвердила слухи, которые распространились в средствах массовой информации, о том, что беременна.
Inc-news.ru вчера в 13:37
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Происшествия

В Туле восемь человек пострадали в ДТП

Восемь человек пострадали при столкновении автобуса с опорой железнодорожного моста в Туле, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 11:57
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Общество

Матвиенко пригрозила увольнением замглавы МЭР за срыв строительства

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко пригрозила потерей должности замглавы Минэкономразвития Сергею Назарову за несоблюдение сроков строительства детского реабилитационно-оздоровительного центра в Евпатории.
РИА Новости 04:48
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Футбол

Судья, а также футболисты «Астон Виллы» и «Шеффилда» встали на колено

ProstoProSport 13:44
Общество

МВД проверит информацию о ложных аккаунтах по электронному голосованию

Сегодня эксперты по кибербезопасности обнаружили в интернете ложные аккаунты, схожие с официальными ресурсами для голосования по Конституции.
Говорит Москва 12:51
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Общество

В Кремле ответили на предложение сократить новогодние каникулы

Ранее глава экономического отдела Совета Федерации Андрей Кутепов направил на отзыв в Минтруд законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году с 1 по 3 января.
RT на русском 12:06
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Энергетика

Лукашенко заявил об альтернативе российскому газу

Вести.Ru вчера в 07:34
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Экономика

Медведев назвал главные шоки для российской экономики

Третьим шоком для российской экономики Медведев назвал снижение зарубежного спроса на отечественные товары, сравнимое с тем, что было во время глобального финансового кризиса в 2008–2009 годах.
РБК 02:03
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Футбол

Мусаев заявил о намерении «Краснодара» расстаться с тремя легионерами

Краснодар, 17 июня 2020, 09:47 — REGNUM Футбольный клуб «Краснодар» будет вынужден расстаться с тремя иностранными игроками в летнее межсезонье.
REGNUM 02:47
Политика

Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики

Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК 15 июня в 12:45
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Энергетика

Новак назвал комфортную для России цену за баррель нефти

Российский министр энергетики Александр Новак заявил, что для России будет комфортной цена в районе $50 за баррель нефти.
RT на русском 11:17
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Общество

Павел Дуров пригрозил Facebook судом

По словам предпринимателя, модераторы Facebook и Instagram уже больше года бездействуют, позволяя этим платформам зарабатывать деньги на рекламе запускаемых от его имени мошеннических схем.
Вести.Ru 11:59
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Шоу-бизнес

Агутин прокомментировал «нездоровый» вид Расторгуева на фото

Профиль вчера в 01:39
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Авто

В Сети появились изображения нового Volkswagen Multivan

Немецкая компания Volkswagen работает над новым поколением автомобиля Volkswagen Multivan.
CarsWeek.ru вчера в 10:20
Как работают Яндекс.Новости?
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