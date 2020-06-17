Экономика
Lenta.ruВ России захотели ввести налог на богатых
Власти России захотели ввести налог на богатых, пишет Forbes. В качестве приоритетного варианта рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
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с чего всё началось
Какой порог годового дохода может облагаться более высоким налогом — вопрос открытый. Среди возможных вариантов — годовой доход в 2-3 млн рублей, говорит источник в Госдуме и эксперт.Forbes10:09
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Общество
Олимпийский чемпион Дацюк находился в захваченном монастыре
Реальное время 07:22
Армия и оружие
НАТО согласовало меры в ответ на усиление ракетного потенциала России
Министры обороны стран НАТО согласовали пакет мер в связи с усилением российского ракетного потенциала, сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
RT на русском 12:46
Происшествия
В Одессе упал легкомоторный самолет
Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Малиновском районе Одессы.
ТАСС 09:40
Армия и оружие
Почти 60 российских военных выздоровели за сутки от коронавируса
За минувшие сутки от коронавируса выздоровели 56 российских военнослужащих.
Вечерняя Москва 14 июня в 13:58
Происшествия
Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru 15 июня в 22:54
Происшествия
Автомобиль Бориса Джонсона попал в ДТП в Лондоне
Интерфакс 12:08
Происшествия
Адвокат рассказал о желании Ефремова сесть в СИЗО
Находящийся под домашним арестом актер Михаил Ефремов "категорично хотел", чтобы в качестве меры пресечения ему выбрали содержание в СИЗО, заявил адвокат артиста Эльман Пашаев в интервью starhit.ru.
РИА Новости вчера в 17:38
Экономика
Михаил Делягин рассказал о падении доллара и о том, в какой валюте хранить сбережения
По мнению популярного российского эксперта Михаила Делягина, высказанного в эфире радио «Аврора», в этом году доллара по 100 рублей россиянам ждать не стоит, национальная валюта не рухнет до такой отметки.
Deita.ru 10:30
Общество
Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля
На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
Газета.Ru 07:51
Транспорт
Москвичам предложили работать с 6 утра
Заместитель мэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов предложил начинать трудовой день в более широком временном интервале — с 6-7 утра и до полудня.
Мослента вчера в 07:59
Авто
Составлен рейтинг надежных кроссоверов с пробегом
Немецкое издание Auto Bild и специалисты компании по техническому надзору TUV назвали самые надежные небольшие кроссоверы с пробегом.
Новые автомобили 15 июня в 08:40
Футбол
ФК «Ростов» всей командой ушел на карантин из-за случаев коронавируса
Команда футбольного клуба «Ростов» всем составов ушла на двухнедельный карантин из-за новых случаев коронавируса.
Известия 11:02
Энергетика
Цена бензина Аи-95 побила исторический рекорд на бирже
Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) достигла абсолютного рекорда, передаёт Интерфакс.
RT на русском 11:04
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
Фигурное катание
Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности
Российская фигуристка Юлия Липницкая подтвердила слухи, которые распространились в средствах массовой информации, о том, что беременна.
Inc-news.ru вчера в 13:37
Происшествия
В Туле восемь человек пострадали в ДТП
Восемь человек пострадали при столкновении автобуса с опорой железнодорожного моста в Туле, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 11:57
Общество
Матвиенко пригрозила увольнением замглавы МЭР за срыв строительства
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко пригрозила потерей должности замглавы Минэкономразвития Сергею Назарову за несоблюдение сроков строительства детского реабилитационно-оздоровительного центра в Евпатории.
РИА Новости 04:48
Футбол
Судья, а также футболисты «Астон Виллы» и «Шеффилда» встали на колено
ProstoProSport 13:44
Общество
МВД проверит информацию о ложных аккаунтах по электронному голосованию
Сегодня эксперты по кибербезопасности обнаружили в интернете ложные аккаунты, схожие с официальными ресурсами для голосования по Конституции.
Говорит Москва 12:51
Общество
В Кремле ответили на предложение сократить новогодние каникулы
Ранее глава экономического отдела Совета Федерации Андрей Кутепов направил на отзыв в Минтруд законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году с 1 по 3 января.
RT на русском 12:06
Энергетика
Лукашенко заявил об альтернативе российскому газу
Вести.Ru вчера в 07:34
Экономика
Медведев назвал главные шоки для российской экономики
Третьим шоком для российской экономики Медведев назвал снижение зарубежного спроса на отечественные товары, сравнимое с тем, что было во время глобального финансового кризиса в 2008–2009 годах.
РБК 02:03
Футбол
Мусаев заявил о намерении «Краснодара» расстаться с тремя легионерами
Краснодар, 17 июня 2020, 09:47 — REGNUM Футбольный клуб «Краснодар» будет вынужден расстаться с тремя иностранными игроками в летнее межсезонье.
REGNUM 02:47
Политика
Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики
Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК 15 июня в 12:45
Энергетика
Новак назвал комфортную для России цену за баррель нефти
Российский министр энергетики Александр Новак заявил, что для России будет комфортной цена в районе $50 за баррель нефти.
RT на русском 11:17
Общество
Павел Дуров пригрозил Facebook судом
По словам предпринимателя, модераторы Facebook и Instagram уже больше года бездействуют, позволяя этим платформам зарабатывать деньги на рекламе запускаемых от его имени мошеннических схем.
Вести.Ru 11:59
Шоу-бизнес
Агутин прокомментировал «нездоровый» вид Расторгуева на фото
Профиль вчера в 01:39
Авто
В Сети появились изображения нового Volkswagen Multivan
Немецкая компания Volkswagen работает над новым поколением автомобиля Volkswagen Multivan.
CarsWeek.ru вчера в 10:20