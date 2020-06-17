Какой порог годового дохода может облагаться более высоким налогом — вопрос открытый. Среди возможных вариантов — годовой доход в 2-3 млн рублей, говорит источник в Госдуме и эксперт.

с чего всё началось

Власти России захотели ввести налог на богатых, пишет Forbes. В качестве приоритетного варианта рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

В России захотели ввести налог на богатых

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