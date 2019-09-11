Общество
ТАССМедведев: около 250-300 тыс. россиян уже охвачены соцконтрактами
Около 250-300 тыс. россиян уже подключены к механизму социального контракта, этот институт будет развиваться. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24".
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Медведев: соцконтрактами охвачены 250-300 тыс. россиян, их число будет расти
Будущее России. Национальные проектывчера в 06:10
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Происшествия
Полиция проводит обыски в более чем 20 региональных штабах Навального
В более чем 20 городах России проходят обыски у координаторов и сотрудников штабов оппозиционера Алексея Навального, сообщил бывший глава предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков в своем Telegram-канале.
Коммерсантъ 01:05
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
На юге России пока удержится летняя погода - днем до +30 градусов.
Российская газета вчера в 22:00
Здоровье
Почему полезно пить воду с черным перцем
Вода с черным перцем, использовалась еще в Древней Индии, она также может помочь эффективно бороться с нарушениями, подрывающими здоровье.
MedikForum.ru вчера в 20:03
Политика
Германия призвала «Газпром» сократить поставки через OPAL
Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur) призвало "Газпром" выполнить решение Суда ЕС по делу о доступе компании к газопроводу OPAL, снизив объем транспортировки газа по газопроводу до 50% от его мощности, говорится в заявлении регулятора.
Rambler News Service вчера в 10:57
Происшествия
Верховный суд отменил решения о продлении ареста Хорошавина
Российский Верховный суд постановил, что все решения о продлении ареста экс-главы Сахалинской области Александра Хорошавина более недействительны.
Газета.Ru 00:05
Экономика
В ЦБ РФ рассказали, как избежать покупки ненужной услуги в банке
Россиянам посоветовали быть внимательнее при прочтении договора предлагаемых услуг в банках, вместе с тем не стесняться задавать вопросы и помнить правила финансовой грамотности, заявил член совета директоров Банка России Михаил Мамута.
ТК Звезда вчера в 23:58
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Lenta.ru вчера в 20:12
Экономика
Минтруд установил размер МРОТ на 2020 год
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году составит 12130 рублей. Об этом говорится в законопроекте Минтруда.
Российская газета вчера в 21:15
Политика
Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР.
РИА Новости вчера в 05:46
Политика
Выданного РФ Цемаха Нидерланды признали подозреваемым по делу MH17
Нидерланды изменили статус свидетеля по делу об атаке на Boeing рейса MH17 в июле 2014 года в Донбассе Владимира Цемаха – теперь он является подозреваемым.
Газета.Ru вчера в 13:42
Шоу-бизнес
Леонид Якубович оказался в инвалидном кресле
Вести Подмосковья 00:06
Шоу-бизнес
Сати Казанова призналась, что готова переехать жить в Италию
Российская певица Сати Казанова призналась, что готова окончательно переехать жить в Италию, так как влюблена в атмосферу этой солнечной страны.
Вечерняя Москва вчера в 23:26
Здоровье
5 правил ЗОЖ, которые могут лишить здоровья
Некоторые правила ЗОЖ давно устарели и оказались опровергнуты наукой.
MedikForum.ru 10 сентября в 21:01
Общество
СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника
Известия вчера в 19:55
Происшествия
Заключенных из старинной башни «Бутырки» вернули в нормальные камеры
Арестанты, помещенные в нежилую башню следственного изолятора (СИЗО) "Бутырка", переведены в обычные камеры, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Интерфакс вчера в 10:23
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru вчера в 05:57
Политика
Биньямин Нетаньяху предупредил об опасности Ирана для России
В Сочи 12 сентября состоится третья за год встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
РБК вчера в 22:51
Политика
Умер премьер-министр королевства Тонга
В ночь на четверг, 12 сентября, в Новой Зеландии на 79-м году жизни умер премьер-министр королевства Тонга Акилиси Похива, сообщает информационный портал Kaniva Tonga со ссылкой на заявление советника главы правительства.
Комсомольская правда 00:39
Экономика
Центробанк отозвал лицензию у Гринкомбанка
Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у иркутского Гринкомбанка.
Известия вчера в 21:07
Политика
Британский генерал заявил об угрозе нового соперничества с Россией
Глава Объединенного командования вооруженных сил Британии Патрик Сандерс заявил, что Россия может возобновить «Большую игру», поэтому необходимо перевести чрезвычайный кабинет при британском правительстве (COBRA) на круглогодичный режим работы.
ФАН 10 сентября в 22:38
Политика
Верховный суд США разрешил властям ограничивать предоставление убежища
Верховный суд США разрешил администрации президента Дональда Трампа ограничивать предоставление убежища иностранцам на всей территории страны, передает агентство Associated Press.
РБК вчера в 18:55
Финансы
Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян
В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.
Известия вчера в 18:34
Общество
Суд снял с Кирилла Серебренникова подписку о невыезде
RT на русском вчера в 13:54
Политика
Москалькова оценила идею о четырехдневной рабочей неделе
Переход на четырехдневную рабочую неделю не может состояться без проведения специальных научных исследований, посвященных этой теме.
ТАСС 00:20
Шоу-бизнес
Богомолов пригласил бывшую жену на свадьбу с Собчак
За два дня до грядущего торжества телеведущая Ксения Собчак подтвердила слухи о свадьбе с режиссером Константином Богомоловым, запланированной на 13 сентября.
Газета.Ru вчера в 10:19
Баскетбол
Баскетболисты США остались без медалей чемпионата мира
Бывший игрок ЦСКА Нандо де Коло принес 18 очков. Сборная Франции впервые с 1948 года смогла обыграть американцев и вышла в полуфинал.
Вести.Ru вчера в 09:23
Армия и оружие
Нацполиция Украины заявила о добровольном разоружении ОУН и «Правого сектора» на Донбассе
Эксперты предполагают, что таким образом президент Украины Владимир Зеленский "готовится" к будущей встрече в так называемом нормандском формате, показывая, что он выполняет часть соглашения, касающуюся разоружения радикальных формирований.
Военное обозрение 00:38
Здоровье
В Минздраве заявили о снижении уровня потребления алкоголя в России
По словам заместителя главы Минздрава Олега Салагая, уровень потребления алкогольной продукции на душу населения по итогам 2018 году снизился до 9,7 л в год.
Военное обозрение вчера в 08:36
Происшествия
Актеру фильма «Ты у меня одна» не хватает денег на операции после ДТП
Российский актер театра и кино Марк Горонок, особую известность которому принесли фильмы "Все будет хорошо" и "Ты у меня одна", попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие под Петербургом.
Вести.Ru вчера в 08:57
Происшествия
Не менее 15 человек отравились шаурмой в Уфе
Известия 00:53