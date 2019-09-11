Около 250-300 тыс. россиян уже подключены к механизму социального контракта, этот институт будет развиваться. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24".

Медведев: около 250-300 тыс. россиян уже охвачены соцконтрактами

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