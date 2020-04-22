Здоровье

Газета.RuГазета.RuВ России закончилась эпидемия гриппа

В институте констатируют, что эпидемия гриппа в России завершилась, но при этом "заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослого населения остается выше эпидпорога в отдельных городах". В конце января - начале февраля ситуация по гриппу в России была объявлена эпидемической.
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Эпидемия завершилась: россияне стали реже болеть гриппом

Комсомольская правда16:00

В Минздраве сообщили о завершении эпидемии гриппа в России

REGNUM15:12

В России закончилась эпидемия гриппа

Газета.Ru15:22

Эпидемия гриппа в России закончилась

News.ru15:16

В Минздраве заявили об окончании сезонной эпидемии гриппа в России

RT на русском15:14

В Минздраве сообщили о завершении эпидемии гриппа в России

РЕН ТВ15:29

В Минздраве сообщили, что эпидемия гриппа в России закончилась

ТАСС14:53
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Авто

ГАЗ разрабатывает новый среднетоннажный грузовик

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В России хотят расширить применение оружия полицейскими

Москва, 22 апреля 2020, 14:30 — REGNUM Возможности применения оружия сотрудниками полиции в РФ предложено расширить на «иные действия» подозреваемого, а не только на прикосновение к оружию.
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Cyber Legacy – Team Empire Hope: не должно возникнуть проблем

Впереди ещё выступления на SIGUL PL и SECTOR, где уже команды пересекались и Legacy победили в серии 2-0, так что в данной квалификации проблем возникнуть не должно.
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УЕФА настоятельно рекомендует всем лигам доиграть сезон

Европейский футбольный союз настоятельно рекомендовал всем национальным лигам доиграть текущий сезон.
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В 21 регионе России внедрят пропуска с QR-кодами

21 регион России подключится к федеральной платформе цифровых пропусков, сообщает ТАСС со ссылкой на Минкомсвязи.
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ФМБА рассказало о предварительных итогах исследования мефлохина

Федеральное медико-биологическое агентство сообщило, что предварительные результаты исследования препарата «Мефлохин» показали положительную динамику у 78% пациентов с коронавирусом, находящихся в среднетяжёлом состоянии.
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Президент США Дональд Трамп высказался о возможной второй волне коронавирусной инфекции COVID-19 в Соединённых Штатах.
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Футбол

Скончался 22-летний воспитанник «Локомотива» Самохвалов

Во время индивидуальной тренировки скончался 22-летний защитник "Казанки" Иннокентий Самохвалов. Причина смерти на данный момент выясняется.
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Здоровье

Главврача больницы с очагом коронавируса уволили в Амурской области

Главврача Белогорской больницы Михаила Горбунова уволили. Поводом стала вспышка коронавируса в медучреждении.
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Общество

В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом

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Здоровье

Врач оценил запрет прогулок из-за коронавируса

Прогулки во время пандемии коронавируса разрешены в некоторых странах Европы.
РИА Новости вчера в 21:57
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Происшествия

В Петербурге задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек

В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек.
Коммерсантъ 17:57
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Политика

Песков оценил планы Зеленского завершить конфликт в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский теоретически и практически может завершить конфликт в Донбассе до конца президентского срока, но нужно выполнить Минские договоренности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Трамп подписал указ о приостановке иммиграции в США

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Мосбиржа введет механизм торгов деривативами при отрицательных ценах

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Джейкоб Парти, отец полузащитника мадридского «Атлетико» Томаса Парти, сообщил, что сын подтвердил переговоры с лондонским «Арсеналом».
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Передвижение из-за коронавируса ограничили в китайском Харбине

Ограничительные меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции ввели в китайском городе Харбин.
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BeIN Sports пытается заблокировать покупку «Ньюкасла» саудитами

Телеканал beIN Sports, принадлежащий катарскому медиахолдингу, планирует помешать фонду из Саудовской Аравии приобрести "Ньюкасл".
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СМИ Северной Кореи отправили Ким Чен Ына в «глубокую медитацию»

Официальное новостное агентство Северной Кореи нарушило молчание о состоянии главы государства.
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«Ведомостям» запретили критиковать обнуление сроков Путина

Новый исполняющий обязанности главреда «Ведомостей» Андрей Шмаров запретил публиковать в издании соцопросы «Левада-центра», а также критические материалы об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
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Экономика

Центробанк просит Минэкономразвития сдержать активность Глазьева в СМИ

Москва, 22 апреля 2020, 18:07 — REGNUM Руководство Банка России попросило чиновников сдерживать информационную активность министра ЕЭК по интеграции и макроэкономике Сергея Глазьева, который на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, вновь вернулся к своей идее налога на валютные спекуляции.
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Опубликованная в СМИ справка с диагнозом, якобы выданная актрисе Анастасии Заворотнюк, является фейком.
РБК 12:30
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Энергетика

Нефть WTI поднялась в цене на 25%

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Спутник помог обнаружить крупную утечку метана из Пермского бассейна

Спутник Sentinel-5 Precursor помог установить, что повышение концентрации метана в нижних слоях атмосферы над южными штатами США вызвано утечкой из Пермского нефтегазоносного бассейна.
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Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Тонга

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 у берегов королевства Тонга в южной части Тихого океана.
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Эксперты назвали способы сэкономить на аренде жилья в период самоизоляции

Спрос на рынке аренды квартир во время самоизоляции сильно упал, что позволяет договориться с арендодателем о более выгодных условиях.
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В Новосибирске МВД проверит записи о плане по нарушителям самоизоляции

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