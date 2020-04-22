Здоровье
Газета.RuВ России закончилась эпидемия гриппа
В институте констатируют, что эпидемия гриппа в России завершилась, но при этом "заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослого населения остается выше эпидпорога в отдельных городах". В конце января - начале февраля ситуация по гриппу в России была объявлена эпидемической.
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Авто
ГАЗ разрабатывает новый среднетоннажный грузовик
Автоновости дня вчера в 04:40
Происшествия
В России хотят расширить применение оружия полицейскими
Москва, 22 апреля 2020, 14:30 — REGNUM Возможности применения оружия сотрудниками полиции в РФ предложено расширить на «иные действия» подозреваемого, а не только на прикосновение к оружию.
REGNUM 07:30
Киберспорт
Cyber Legacy – Team Empire Hope: не должно возникнуть проблем
Впереди ещё выступления на SIGUL PL и SECTOR, где уже команды пересекались и Legacy победили в серии 2-0, так что в данной квалификации проблем возникнуть не должно.
Legalbet 20 апреля в 01:55
Футбол
УЕФА настоятельно рекомендует всем лигам доиграть сезон
Европейский футбольный союз настоятельно рекомендовал всем национальным лигам доиграть текущий сезон.
ProstoProSport вчера в 10:57
Общество
В 21 регионе России внедрят пропуска с QR-кодами
21 регион России подключится к федеральной платформе цифровых пропусков, сообщает ТАСС со ссылкой на Минкомсвязи.
Газета.Ru 16:18
Финансы
Центробанк продал рекордный объем валюты для поддержки рубля
Центробанк в понедельник продал рекордный объем валюты для поддержки рубля. Сумма составила 16,8 миллиарда рублей.
РИА Новости 06:18
Общество
ФМБА рассказало о предварительных итогах исследования мефлохина
Федеральное медико-биологическое агентство сообщило, что предварительные результаты исследования препарата «Мефлохин» показали положительную динамику у 78% пациентов с коронавирусом, находящихся в среднетяжёлом состоянии.
RT на русском 14:52
Энергетика
Новак выступил против снижения цен на бензин
Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
Коммерсантъ 08:33
Политика
В США высказались о возможной второй волне коронавируса в стране
Президент США Дональд Трамп высказался о возможной второй волне коронавирусной инфекции COVID-19 в Соединённых Штатах.
RT на русском 19:10
Футбол
Скончался 22-летний воспитанник «Локомотива» Самохвалов
Во время индивидуальной тренировки скончался 22-летний защитник "Казанки" Иннокентий Самохвалов. Причина смерти на данный момент выясняется.
Sport.ru 20 апреля в 10:29
Общество
Новосибирский губернатор заявил о подготовке системы электронных пропусков в регионе
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил о подготовке к введению системы электронных пропусков в регионе по опыту Москвы.
ТАСС 11:53
Здоровье
Главврача больницы с очагом коронавируса уволили в Амурской области
Главврача Белогорской больницы Михаила Горбунова уволили. Поводом стала вспышка коронавируса в медучреждении.
EastRussia 19:09
Общество
В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом
Российская газета вчера в 17:44
Здоровье
Врач оценил запрет прогулок из-за коронавируса
Прогулки во время пандемии коронавируса разрешены в некоторых странах Европы.
РИА Новости вчера в 21:57
Происшествия
В Петербурге задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек
В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек.
Коммерсантъ 17:57
Политика
Песков оценил планы Зеленского завершить конфликт в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский теоретически и практически может завершить конфликт в Донбассе до конца президентского срока, но нужно выполнить Минские договоренности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Взгляд.ру 13:04
Политика
Трамп подписал указ о приостановке иммиграции в США
Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о временной приостановке иммиграции в Соединенные Штаты во время вспышки коронавируса.
Коммерсантъ 19:11
Экономика
Мосбиржа введет механизм торгов деривативами при отрицательных ценах
Московская биржа разработает механизм проведения торгов производными финансовыми инструментами в условиях отрицательных цен на основной актив, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение биржи.
Газета.Ru 17:30
Футбол
Отец Парти: «Мой сын ведёт переговоры с „Арсеналом“»
Джейкоб Парти, отец полузащитника мадридского «Атлетико» Томаса Парти, сообщил, что сын подтвердил переговоры с лондонским «Арсеналом».
Евро-футбол.ру 16:33
Общество
Передвижение из-за коронавируса ограничили в китайском Харбине
Ограничительные меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции ввели в китайском городе Харбин.
Вечерняя Москва 15:52
Футбол
BeIN Sports пытается заблокировать покупку «Ньюкасла» саудитами
Телеканал beIN Sports, принадлежащий катарскому медиахолдингу, планирует помешать фонду из Саудовской Аравии приобрести "Ньюкасл".
Soccer.ru 07:05
Политика
СМИ Северной Кореи отправили Ким Чен Ына в «глубокую медитацию»
Официальное новостное агентство Северной Кореи нарушило молчание о состоянии главы государства.
Телеканал 360° 13:34
Общество
«Ведомостям» запретили критиковать обнуление сроков Путина
Новый исполняющий обязанности главреда «Ведомостей» Андрей Шмаров запретил публиковать в издании соцопросы «Левада-центра», а также критические материалы об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
Компания 10:29
Экономика
Центробанк просит Минэкономразвития сдержать активность Глазьева в СМИ
Москва, 22 апреля 2020, 18:07 — REGNUM Руководство Банка России попросило чиновников сдерживать информационную активность министра ЕЭК по интеграции и макроэкономике Сергея Глазьева, который на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, вновь вернулся к своей идее налога на валютные спекуляции.
REGNUM 11:07
Шоу-бизнес
Представитель Заворотнюк назвал подделкой справку о диагнозе актрисы
Опубликованная в СМИ справка с диагнозом, якобы выданная актрисе Анастасии Заворотнюк, является фейком.
РБК 12:30
Энергетика
Нефть WTI поднялась в цене на 25%
Лондон, 22 апреля 2020, 17:48 — REGNUM Июньские фьючерсы нефти WTI отыгрывают падение на торгах 21 апреля, марка поднялась в цене на 25%.
REGNUM 10:48
Наука
Спутник помог обнаружить крупную утечку метана из Пермского бассейна
Спутник Sentinel-5 Precursor помог установить, что повышение концентрации метана в нижних слоях атмосферы над южными штатами США вызвано утечкой из Пермского нефтегазоносного бассейна.
N+1 14:01
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Тонга
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 у берегов королевства Тонга в южной части Тихого океана.
RT на русском 20:16
Экономика
Эксперты назвали способы сэкономить на аренде жилья в период самоизоляции
Спрос на рынке аренды квартир во время самоизоляции сильно упал, что позволяет договориться с арендодателем о более выгодных условиях.
РБК 20:00