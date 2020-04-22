Здоровье
Газета.RuВ России закончилась эпидемия гриппа
В институте констатируют, что эпидемия гриппа в России завершилась, но при этом "заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослого населения остается выше эпидпорога в отдельных городах". В конце января - начале февраля ситуация по гриппу в России была объявлена эпидемической.
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Комментарии
Экономика
Банки начали отменять кешбэк на покупки в интернете из-за мер ЦБ
На фоне распространения пандемии и введения карантинных мер ЦБ с 15 апреля по 30 сентября установил сниженную комиссию за эквайринг для онлайн-магазинов на уровне 1% вместо средней по рынку в 1,2–2,2%. Новый тариф распространяется на покупки продуктов, лекарств, одежды, товаров повседневного спроса, а также бытовой техники, электроники и средств связи.
РБК 22:00
Общество
Главврач больницы в Коммунарке сообщил о росте числа госпитализаций
Утром 22 апреля Проценко сообщил, что на лечении в Коммунарке состоят 604 человека, у 403 из которых диагностировали коронавирус.
РБК 16:07
Авто
Chevrolet начала продавать модель, которая дешевле Lada Granta
Компактные коммерческие авто Chevrolet Damas и Labo, которые начали производить на мощностях «СарыаркаАвтоПром» месяц назад, поступили в продажу в Казахстане.
Тарантас Ньюс 11:31
Здоровье
В Омской области уволили главврача больницы и двух замглав минздрава
Московский Комсомолец 01:03
Политика
Политолог рассказал о «судорожных попытках» Зеленского спасти рейтинг
Политолог Вадим Карасев в эфире телеканала «112 Украина» объяснил решение президента Украины Владимира Зеленского назначить экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на пост вице-премьера.
Известия 21:39
Происшествия
В Петербурге задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек
В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек.
Коммерсантъ 17:57
Происшествия
Пассажир мотоцикла утонул на реке Илим в Иркутской области
По сообщению ГУ МЧС по Иркутской области, трое мужчин отдыхали на берегу реки, затем решили съездить на противоположный берег в район дачного кооператива Заречный.
Сибирские Новости 22:03
Общество
В Москве умерли 27 пациентов с коронавирусом
Еще 27 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Москвы по борьбе с инфекцией.
Lenta.ru 16:26
Кино
СМИ: в разработку запущен сериал по «Звёздным войнам» от автора «Жизней матрёшки»
Игромания.ру 16:25
Общество
Цифровые пропуска внедрят в 21 регионе России
В России начали внедрять цифровые пропуска Система цифровых пропусков вслед за Москвой и Московской областью заработает в 21 регионе России.
Lenta.ru 13:58
Экономика
ЦБ ввел новые правила наличных расчетов
Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
Современный Предприниматель вчера в 03:21
Шоу-бизнес
Иван Краско: «Я просто как бомж»
Из-за возраста Иван Краско вынужден строго соблюдать карантин.
StarHit.ru 19:50
Авто
ГАЗ разрабатывает новый среднетоннажный грузовик
«Группа ГАЗ» работает над новым бескапотным грузовиком.
Автоновости дня вчера в 04:40
Экономика
Зарплатное образование: для бюджетников могут ввести базовые оклады
Базовые оклады позволяют бороться с зарплатным неравенством бюджетников: сегодня их доходы в разных регионах могут отличаться в 4–5 раз.
Известия 17:01
Происшествия
В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы
Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости 08:43
Экономика
Центробанк просит Минэкономразвития сдержать активность Глазьева в СМИ
Москва, 22 апреля 2020, 18:07 — REGNUM Руководство Банка России попросило чиновников сдерживать информационную активность министра ЕЭК по интеграции и макроэкономике Сергея Глазьева, который на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, вновь вернулся к своей идее налога на валютные спекуляции.
REGNUM 11:07
Общество
Блогеры поддержали флешмоб Кадырова и побрили головы
Блогеры и известные люди присоединились к флешмобу, запущенному главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который во вторник побрился наголо и призвал последовать его примеру.
Взгляд.ру 12:18
Политика
В Кремле отреагировали на акцию протеста во Владикавказе
Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, акция была незаконной и может иметь самые негативные последствия в плане здоровья жителей.
News.ru вчера в 05:49
Политика
Кремль ждет снижения заражений коронавирусом с середины мая
По мнению экспертов, число новых заражений коронавирусом в России выравняется к середине мая, заявил телеканалу CNBC пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 14:03
Технологии
Mail.ru Group начала продажи умной колонки
Sostav.ru 01:55
Происшествия
В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков
Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК 13:59
Политика
Трамп подписал указ об ограничении иммиграции в США
Президент США Дональд Трамп объявил, что подписал указ об ограничениях на иммиграцию в страну на фоне пандемии коронавируса COVID-19.
Интерфакс 18:59
Происшествия
Автомобиль с пятью детьми провалился под лед в Якутии
Машина с пятью детьми провалилась под лед в Верхневилюйском районе Якутии, один ребенок погиб.
Газета.Ru 04:18
Футбол
ВЭБ стал основным владельцем ЦСКА
В декабре прошлого года сообщалось, что госкорпорация станет владельцем футбольного клуба ЦСКА в результате превращения долга клуба в акции.
Компания 09:09
Кино
В США скончалась актриса Ширли Найт
Известия 18:28
Общество
Собянин прогнозирует заполнение коечного фонда через 3–4 недели
При существующих темпах распространения коронавируса коечный фонд в 80 тыс. будет заполнен через три-четыре недели, сообщил мэр Москвы, зампред координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 Сергей Собянин.
Коммерсантъ 12:04
Шоу-бизнес
Представительница Заворотнюк прокомментировала слухи о ее диагнозе
Ранее газета «Комсомольская правда» опубликовала справку, в которой указывался диагноз артистки — глиобластома.
Lenta.ru 10:22
Политика
Путин уволил замглавы СКР Сорочкина
Президент России Владимир Путин уволил зампредседателя Следственного комитета России—руководителя главного военного следственного управления Александра Сорочкина.
Коммерсантъ 15:20
Политика
Зеленский пообещал закончить конфликт в Донбассе за срок президентства
RT на русском 11:16