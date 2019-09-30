Самые дорогие модели в России сразу стали самыми дефицитными Компания Apple полностью распродала в России iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max и iPhone 11 зеленого и фиолетового цветов, доставка этих устройств из официального интернет-магазина корпорации займет от двух до четырех недель. iPhone нового поколения с наибольшим объемом памяти оказался в дефиците и у некоторых реселлеров.

с чего всё началось

Российские покупатели скупили все имеющиеся на складе в РФ Apple iPhone 11 зеленого и фиолетового цветов, а также версии смартфона Pro и Pro Max. Об этом 30 сентября пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источник.

В России закончились зеленые и фиолетовые iPhone 11

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