До конца текущего года в России закроется не менее 10 процентов магазинов. Прогноз о закрытии каждой десятой точки сделали аналитики InfoLine, передает «Интерфакс». По словам главы компании Ивана Федякова, это приведет серьезным изменениям в отрасли.

В России закроется каждый десятый магазин

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