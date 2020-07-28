Экономика
Lenta.ruВ России закроется каждый десятый магазин
До конца текущего года в России закроется не менее 10 процентов магазинов. Прогноз о закрытии каждой десятой точки сделали аналитики InfoLine, передает «Интерфакс». По словам главы компании Ивана Федякова, это приведет серьезным изменениям в отрасли.
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Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
Во вторник, 28 июля, стало известно, что власти одобрили продление единовременной выплаты 10 тысяч рублей в августе.
Карелинформ 06:42
Здоровье
Тяга к определенной пище сигнализирует о болезни
ToDay News Ufa вчера в 15:56
Политика
Экс-депутат Рады назвал единственный способ достичь мира в Донбассе
Бывший депутат украинской Рады Спиридон Килинкаров заявил, что у Киева есть только один способ добиться мира в самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Газета.Ru 14:04
Политика
Россиян наградят за работу над голосованием по Конституции
Президент России Владимир Путин наградит ряд граждан за работу по организации и проведению голосования по поправкам к Конституции.
Lenta.ru 03:45
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости 12:32
Здоровье
Мясников указал на 4 ключевых показателя здоровья человека
Российский специалист полагает, что гражданам следует уделять особое внимание объему талии, показателям сахара, значениям артериального давления и уровню холестерина.
Evo-rus.com 03:12
Шоу-бизнес
Состояние госпитализированной с инсультом Елены Кондулайнен ухудшилось
Состояние госпитализированной с инсультом актрисы Елены Кондулайнен ухудшилось. Об этом сообщает Telegram-канал Mash во вторник, 28 июля.
Lenta.ru 05:29
Происшествия
Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу
Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа.
РБК вчера в 07:37
Футбол
«Верона» проиграла «Лацио» в матче чемпионата Италии
Известия 26 июля в 16:44
Происшествия
В Апшеронском районе вода ушла с подтопленных участков
По данным на 20:00, в Апшеронском районе вода осталась лишь в низменных участках. Уровень воды спасатели оценивают как незначительный.
Кубань 24 13:33
Армия и оружие
Пентагон назвал учения Ирана с макетом авианосца США безрассудными
Учения Ирана с использованием макета авианосца США являются безответственными и безрассудными, хотя они и не повлияли на судоходство в Ормузском проливе, заявила РИА Новости официальный представитель 5-го флота США Ребекка Ребарич.
РИА Новости 11:44
Происшествия
Трое рабочих погибли в Ростове-на-Дону от отравления сероводородом
В Ростове-на-Дону в результате отравления сероводородом погибли три человека, которые проводили работы в газовом колодце на проспекте Шелехова, 262.
Известия 07:18
Кино
Фильм Кончаловского включили в программу Венецианского кинофестиваля
Новый фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» вошел в основную программу 77-го Венецианского кинофестиваля.
Ведомости 09:26
Шоу-бизнес
Кристина Асмус показала видео «оргазма» после расставания с мужем
В конце прошлого месяца Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о грядущем разводе.
StarHit.ru 10:30
Происшествия
Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула
В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края.
Известия вчера в 08:46
Наука
Высокое содержание лития в питьевой воде предотвращает риск суицида
Ученые заметили, что страны с бо́льшим содержанием лития в питьевой воде имеют более низкую статистику смертей в результате суицида.
Машины и Механизмы 00:52
Политика
Абхазия из-за коронавируса продлевает ограничения на въезд
Власти Абхазии продлили ограничения на пересечение границы с Россией из-за ситуации с коронавирусом.
Российская газета 13:31
Происшествия
В Севастополе арестовали чиновника за урон бюджету в 2 млрд рублей
На имущество Тарасова стоимостью около 2 млн рублей наложили арест. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
SM News 12:28
Футбол
РПЛ представила календарь на новый сезон
Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала календарь на сезон-2020/21. Календарь опубликован на сайте лиги.
RT на русском 10:05
Культура
Названы претендующие на премию «Эмми» лучшие сериалы года
Оба шоу выдвинуты и в категории «Лучший драматический сериал», претендовать на «Эмми» в которой также будут «Лучше звоните Солу», «Корона», «Рассказ служанки», «Убивая Еву», «Очень странные дела» и «Мандалорец».
Lenta.ru 13:00
Общество
МЧС России предупредило об опасной геомагнитной буре 28 июля
Об опасной геомагнитной буре в своем докладе сообщил Сергей Диденко, начальник Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МЧС РФ.
Телеканал Краснодар 04:35
Экономика
Россия расширит возможности применения санкций против Украины
Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
РБК 09:55
Политика
В Киеве переименовали улицу Российскую
Киевский горсовет проголосовал за переименование улицы Российской в Дарницком районе города на улицу Юрия Литвинского, сообщила пресс-служба столичной мэрии.
РИА Новости 12:47
Наука
Названа лучшая маска для защиты от коронавируса
Сравнению подверглись самодельные однослойные и двухслойные тканевые маски, а также хирургические с тремя слоями.
Evo-rus.com 03:42
Гаджеты
Полный вперёд: AMD подтвердила выпуск 5-нм процессоров на Zen 4 и видеокарт на RDNA 3 в 2021 году
Пока что планы компании ограничены архитектурой Zen 3. Ранее AMD уже подтвердила, что потребительские процессоры Ryzen 4000 на основе Zen 3 появятся в этом году.
3DNews 12:58
Экономика
Рекламная выручка «Яндекса» впервые упала на 15%
Рекламная выручка "Яндекса", которая является основным источником дохода холдинга, во втором квартале сократилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составила 24,8 млрд руб. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении компании.
РБК 06:30
Футбол
Акинфеев выложил первый пост в Instagram
Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев опубликовал первый пост в социальной сети Instagram.
RT на русском 14:01
Происшествия
СК возбудил дело после столкновения поездов в Петербурге
По факту столкновения двух электровозов возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — заявили в СК.
RT на русском 11:02