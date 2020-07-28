Экономика

News.ruNews.ruКаждый десятый магазин в России закроется до конца года

Не менее 10% российских магазинов будут вынуждены закрыться до конца 2020 года. Это станет одним из последствий финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Речь идёт о непродовольственном секторе.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Российский ритейл ждет консолидация

Expert.ru05:02

Каждый десятый магазин в России закроется до конца года

News.ruвчера в 11:59

В России может закрыться каждый десятый магазин

Суть событийвчера в 12:58

В России закроется каждый десятый магазин

Lenta.ruвчера в 12:20

До конца года в России закроется каждый десятый магазин

9111.ru03:52

В России до конца года закроется не менее 10% магазинов, прогнозируют аналитики

Финмаркетвчера в 11:54
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 09:39, Ашберн
Политика

В Белоруссии заявили о задержании 33 россиян из ЧВК Вагнера

Белорусские СМИ назвали задержанных в республике бойцов иностранной частной военной компании (ЧВК) российскими наемниками.
Lenta.ru 08:06
238
Шоу-бизнес

Сербская модель Playboy заявила о романе с мужем Ксении Бородиной

В одном из сербских журналов появилось интервью с моделью, где та говорит о долгом романе с Омаровым, который они не раскрывали из-за его детей.
CT news 05:34
13
Политика

Путин назвал ключевые требования к вакцине от коронавируса

Президент России Владимир Путин назвал ключевые требования к вакцине от коронавируса.
Piter.tv 08:31
16
Происшествия

ФСБ задержала членов ИГ, готовивших убийства военных и полицейских

В Санкт-Петербурге ФСБ ликвидировала террористическую ячейку, которая готовила убийства полицейских и военных.
Вести.Ru 08:51
176
Армия и оружие

Пентагон анонсировал перевод военных из Германии в Италию и Бельгию

RT на русском 09:28
2
Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август

Выплаты по 10 000 рублей были сделаны в июне и июле. Возраст детей – от 3 до 16 лет. Такую же выплату часть россиян просит и в августе.
ToDay News Ufa 04:50
1,1K
Общество

Собянин заявил о сохранении запрета на массовые мероприятия в Москве

Запрет на проведение массовых мероприятий в Москве сохранится как минимум до конца августа, заявил мэр столицы Сергей Собянин во время совещания по эпидемической обстановке в стране.
Ведомости 07:54
223
Политика

Памфилова ответила на критику из-за досрочного голосования в сентябре

Ранее Памфилова заявляла, что досрочное голосование в текущем году пройдет в течение двух предшествующих Единому дню голосования дней - 11 и 12 сентября.
РИА Новости 04:49
12
Общество

Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре

Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия 07:41
191
Общество

Попова сообщила о неспособности коронавируса размножаться в воде

«Вирус ни в морской воде, ни в пресной воде не размножается, но вместе с тем может сохраняться, и наш плотный мониторинг — около 800 исследований — показывает, что таких рисков пока нет», — заявила глава Роспотребнадзора.
RT на русском 09:19
189
Общество

Бывшая сотрудница хабаровского телеканала «сливает» тайны руководства

Бывшая корреспондентка хабаровского телеканала «Губерния» Александра Теплякова пытается пиариться на теме протестов в городе.
Antimaidan.ru 08:30
8
Общество

Макаревич составил список тех, кто должен преклонить колено

Лидер "Машины времени" Андрей Макаревич опубликовал в Facebook список тех, кому и перед кем следует "срочно" преклонить колено.
Ruposters.ru 06:20
7
Энергетика

Fitch спрогнозировало цену на нефть в 2021 году

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM Отмечается, что цены вырастут во многом из-за сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК + Кроме того, цена американской нефти WTI будет продаваться на $3 за баррель дешевле Brent в каждом из годов.
REGNUM 07:16
2
Шоу-бизнес

Петросян впервые показал фото с 31-летней женой

Евгений Петросян появился на репетиции своего нового шоу с молодой супругой Татьяной Брухуновой.
Народные новости вчера в 07:52
14
Политика

«Левада-центр»: рейтинг доверия Путину в июле упал до 23 процентов

Что еще известно:Одобряют деятельность Путина на посту президента в июле 60 процентов респондентов, не одобряют — 33.
Snob.ru 08:57
Происшествия

Суд перенес на 30 июля предварительное заседание по делу Ефремова

Пресненский суд Москвы перенес предварительное заседание по делу актера Михаила Ефремова на 30 июля.
ТАСС 04:22
5
Экономика

Россия расширит возможности применения санкций против Украины

Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
РБК вчера в 09:55
381
Шоу-бизнес

Перечислены оскорбления Меган Маркл от членов королевской семьи и слуг

В произведении, написанном светскими хроникерами Омидом Скоби и Каролин Дюран, перечислены неприятные прозвища, которые придумали родственники принца Гарри и слуги для его избранницы.
Lenta.ru 04:22
2
Политика

МИД России вернул Украине ноту из-за морского парада в Крыму

Россия вернула Украине без рассмотрения ноту протеста из-за морского парада в Крыму, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел.
РБК 08:44
47
Армия и оружие

На Украине назвали катастрофой российский «Панцирь-С1»

Piter.tv 06:57
14
Общество

Половина россиян не верит в высадку американцев на Луну

"Никакой высадки американцев на Луну не было", - считают 57 процентов россиян. Таков итог последнего опроса ВЦИОМ.
Российская газета 07:34
5
Политика

Дерипаска подверг критике борьбу властей РФ с санкциями

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Олег Дерипаска подверг достаточно резкой критике политику Банка России.
REGNUM 07:20
149
Общество

Режим повышенной готовности в Севастополе продлили до осени

В Севастополе до осени продлили режим повышенной готовности.
SM News 08:07
7
Политика

Евросоюз отказался открывать границы для россиян до конца августа

Европейский союз принял решение не расширять до конца августа список стран, для которых готов открыть внешние границы.
РИА Новости 08:05
19
Шоу-бизнес

Маргарита Грачева раскрыла дату скорой свадьбы

Бывший муж Грачевой Дмитрий отбывает наказание в тюрьме. Как пишет "СтарХит", он продолжает угрожать бывшей супруге и ее родителям.
Вести.Ru 06:29
58
Авто

BMW 5-й серии получила пакет доработок M Performance

Спортивное подразделение BMW — M GmbH разработало тюнинг-пакет для обновленного седана и универсала 5-серии.
АвтоВзгляд 05:53
Происшествия

В ДТП с участием полицейского под Тверью погибли трое подростков

РИА Новости 05:00
172
Общество

Свердловский губернатор сменил главу регионального минздрава

В Республике Коми в апреле Виктория Филин покинула пост министра здравоохранения спустя две недели после своего назначения.
Известия 06:52
23
Армия и оружие

Турция выпускала компоненты F-35 после ее исключения из программы

Военное обозрение 09:18
26
Происшествия

Грузия выдала России обвиняемого в убийстве жены

Грузия выдала России жителя Адыгеи, обвиняемого в жестоком убийстве жены, после которого его пришлось объявлять в международный розыск, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
РИА Новости 06:44
Как работают Яндекс.Новости?
Главное