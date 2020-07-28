Экономика
News.ruКаждый десятый магазин в России закроется до конца года
Не менее 10% российских магазинов будут вынуждены закрыться до конца 2020 года. Это станет одним из последствий финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Речь идёт о непродовольственном секторе.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
В России до конца года закроется не менее 10% магазинов, прогнозируют аналитики
Финмаркетвчера в 11:54
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 09:39, Ашберн
Политика
В Белоруссии заявили о задержании 33 россиян из ЧВК Вагнера
Белорусские СМИ назвали задержанных в республике бойцов иностранной частной военной компании (ЧВК) российскими наемниками.
Lenta.ru 08:06
Шоу-бизнес
Сербская модель Playboy заявила о романе с мужем Ксении Бородиной
В одном из сербских журналов появилось интервью с моделью, где та говорит о долгом романе с Омаровым, который они не раскрывали из-за его детей.
CT news 05:34
Политика
Путин назвал ключевые требования к вакцине от коронавируса
Президент России Владимир Путин назвал ключевые требования к вакцине от коронавируса.
Piter.tv 08:31
Происшествия
ФСБ задержала членов ИГ, готовивших убийства военных и полицейских
В Санкт-Петербурге ФСБ ликвидировала террористическую ячейку, которая готовила убийства полицейских и военных.
Вести.Ru 08:51
Армия и оружие
Пентагон анонсировал перевод военных из Германии в Италию и Бельгию
RT на русском 09:28
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август
Выплаты по 10 000 рублей были сделаны в июне и июле. Возраст детей – от 3 до 16 лет. Такую же выплату часть россиян просит и в августе.
ToDay News Ufa 04:50
Общество
Собянин заявил о сохранении запрета на массовые мероприятия в Москве
Запрет на проведение массовых мероприятий в Москве сохранится как минимум до конца августа, заявил мэр столицы Сергей Собянин во время совещания по эпидемической обстановке в стране.
Ведомости 07:54
Политика
Памфилова ответила на критику из-за досрочного голосования в сентябре
Ранее Памфилова заявляла, что досрочное голосование в текущем году пройдет в течение двух предшествующих Единому дню голосования дней - 11 и 12 сентября.
РИА Новости 04:49
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия 07:41
Общество
Попова сообщила о неспособности коронавируса размножаться в воде
«Вирус ни в морской воде, ни в пресной воде не размножается, но вместе с тем может сохраняться, и наш плотный мониторинг — около 800 исследований — показывает, что таких рисков пока нет», — заявила глава Роспотребнадзора.
RT на русском 09:19
Общество
Бывшая сотрудница хабаровского телеканала «сливает» тайны руководства
Бывшая корреспондентка хабаровского телеканала «Губерния» Александра Теплякова пытается пиариться на теме протестов в городе.
Antimaidan.ru 08:30
Общество
Макаревич составил список тех, кто должен преклонить колено
Лидер "Машины времени" Андрей Макаревич опубликовал в Facebook список тех, кому и перед кем следует "срочно" преклонить колено.
Ruposters.ru 06:20
Энергетика
Fitch спрогнозировало цену на нефть в 2021 году
Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM Отмечается, что цены вырастут во многом из-за сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК + Кроме того, цена американской нефти WTI будет продаваться на $3 за баррель дешевле Brent в каждом из годов.
REGNUM 07:16
Шоу-бизнес
Петросян впервые показал фото с 31-летней женой
Евгений Петросян появился на репетиции своего нового шоу с молодой супругой Татьяной Брухуновой.
Народные новости вчера в 07:52
Политика
«Левада-центр»: рейтинг доверия Путину в июле упал до 23 процентов
Что еще известно:Одобряют деятельность Путина на посту президента в июле 60 процентов респондентов, не одобряют — 33.
Snob.ru 08:57
Происшествия
Суд перенес на 30 июля предварительное заседание по делу Ефремова
Пресненский суд Москвы перенес предварительное заседание по делу актера Михаила Ефремова на 30 июля.
ТАСС 04:22
Экономика
Россия расширит возможности применения санкций против Украины
Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
РБК вчера в 09:55
Шоу-бизнес
Перечислены оскорбления Меган Маркл от членов королевской семьи и слуг
В произведении, написанном светскими хроникерами Омидом Скоби и Каролин Дюран, перечислены неприятные прозвища, которые придумали родственники принца Гарри и слуги для его избранницы.
Lenta.ru 04:22
Политика
МИД России вернул Украине ноту из-за морского парада в Крыму
Россия вернула Украине без рассмотрения ноту протеста из-за морского парада в Крыму, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел.
РБК 08:44
Общество
Половина россиян не верит в высадку американцев на Луну
"Никакой высадки американцев на Луну не было", - считают 57 процентов россиян. Таков итог последнего опроса ВЦИОМ.
Российская газета 07:34
Политика
Дерипаска подверг критике борьбу властей РФ с санкциями
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Олег Дерипаска подверг достаточно резкой критике политику Банка России.
REGNUM 07:20
Общество
Режим повышенной готовности в Севастополе продлили до осени
В Севастополе до осени продлили режим повышенной готовности.
SM News 08:07
Политика
Евросоюз отказался открывать границы для россиян до конца августа
Европейский союз принял решение не расширять до конца августа список стран, для которых готов открыть внешние границы.
РИА Новости 08:05
Шоу-бизнес
Маргарита Грачева раскрыла дату скорой свадьбы
Бывший муж Грачевой Дмитрий отбывает наказание в тюрьме. Как пишет "СтарХит", он продолжает угрожать бывшей супруге и ее родителям.
Вести.Ru 06:29
Авто
BMW 5-й серии получила пакет доработок M Performance
Спортивное подразделение BMW — M GmbH разработало тюнинг-пакет для обновленного седана и универсала 5-серии.
АвтоВзгляд 05:53
Общество
Свердловский губернатор сменил главу регионального минздрава
В Республике Коми в апреле Виктория Филин покинула пост министра здравоохранения спустя две недели после своего назначения.
Известия 06:52
Армия и оружие
Турция выпускала компоненты F-35 после ее исключения из программы
Военное обозрение 09:18
Происшествия
Грузия выдала России обвиняемого в убийстве жены
Грузия выдала России жителя Адыгеи, обвиняемого в жестоком убийстве жены, после которого его пришлось объявлять в международный розыск, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
РИА Новости 06:44