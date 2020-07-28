Не менее 10% российских магазинов будут вынуждены закрыться до конца 2020 года. Это станет одним из последствий финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Речь идёт о непродовольственном секторе.

Каждый десятый магазин в России закроется до конца года

Шоу-бизнес Сербская модель Playboy заявила о романе с мужем Ксении Бородиной В одном из сербских журналов появилось интервью с моделью, где та говорит о долгом романе с Омаровым, который они не раскрывали из-за его детей. 13

Общество В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август Выплаты по 10 000 рублей были сделаны в июне и июле. Возраст детей – от 3 до 16 лет. Такую же выплату часть россиян просит и в августе. 1,1K

Общество Собянин заявил о сохранении запрета на массовые мероприятия в Москве Запрет на проведение массовых мероприятий в Москве сохранится как минимум до конца августа, заявил мэр столицы Сергей Собянин во время совещания по эпидемической обстановке в стране. 223

Политика Памфилова ответила на критику из-за досрочного голосования в сентябре Ранее Памфилова заявляла, что досрочное голосование в текущем году пройдет в течение двух предшествующих Единому дню голосования дней - 11 и 12 сентября. 12

Общество Попова сообщила о неспособности коронавируса размножаться в воде «Вирус ни в морской воде, ни в пресной воде не размножается, но вместе с тем может сохраняться, и наш плотный мониторинг — около 800 исследований — показывает, что таких рисков пока нет», — заявила глава Роспотребнадзора. 189

Энергетика Fitch спрогнозировало цену на нефть в 2021 году Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM Отмечается, что цены вырастут во многом из-за сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК + Кроме того, цена американской нефти WTI будет продаваться на $3 за баррель дешевле Brent в каждом из годов. 2

Политика «Левада-центр»: рейтинг доверия Путину в июле упал до 23 процентов Что еще известно:Одобряют деятельность Путина на посту президента в июле 60 процентов респондентов, не одобряют — 33.

Экономика Россия расширит возможности применения санкций против Украины Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы. 381

Шоу-бизнес Маргарита Грачева раскрыла дату скорой свадьбы Бывший муж Грачевой Дмитрий отбывает наказание в тюрьме. Как пишет "СтарХит", он продолжает угрожать бывшей супруге и ее родителям. 58

Авто BMW 5-й серии получила пакет доработок M Performance Спортивное подразделение BMW — M GmbH разработало тюнинг-пакет для обновленного седана и универсала 5-серии.

Общество Свердловский губернатор сменил главу регионального минздрава В Республике Коми в апреле Виктория Филин покинула пост министра здравоохранения спустя две недели после своего назначения. 23