Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России закроется каждый десятый магазин

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До конца текущего года в России закроется не менее 10 процентов магазинов. Прогноз о закрытии каждой десятой точки сделали аналитики InfoLine, передает «Интерфакс». По словам главы компании Ивана Федякова, это приведет серьезным изменениям в отрасли.
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В России закроется каждый десятый магазин

Lenta.ru12:20

Каждый десятый магазин в России закроется до конца года

News.ru11:59

В России до конца года закроется не менее 10% магазинов, прогнозируют аналитики

Финмаркет11:54
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 12:42, Ашберн
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Общество

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Обнародован проект приказа об установлении минимальных баллов, которые необходимы для поступления в подведомственные образовательные учреждения в 2021-22 учебном году.
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Происшествия

Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула

Известия вчера в 08:46
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Экономика

«Татнефть» заключила соглашение о создании шинного завода в Казахстане

ПАО "Татнефть" и компания "Аллюр" (Казахстан) во вторник заключили соглашение о намерениях по созданию совместного предприятия по производству легковых, легкогрузовых и грузовых шин.
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Политика

Кремль ответил на выступления против участия России в G7

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Кино

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РПЛ представила календарь на новый сезон

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СК предъявил новое обвинение экс-губернатору Коми Гайзеру

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Фигуристка Юлия Липницкая стала мамой

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Пентагон назвал учения Ирана с макетом авианосца США безрассудными

Учения Ирана с использованием макета авианосца США являются безответственными и безрассудными, хотя они и не повлияли на судоходство в Ормузском проливе, заявила РИА Новости официальный представитель 5-го флота США Ребекка Ребарич.
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Отечественный автопроизводитель официально начал поставки новой специальной версии универсала LADA Largus под названием Cross Quest.
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