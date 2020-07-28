Экономика
Lenta.ruВ России закроется каждый десятый магазин
До конца текущего года в России закроется не менее 10 процентов магазинов. Прогноз о закрытии каждой десятой точки сделали аналитики InfoLine, передает «Интерфакс». По словам главы компании Ивана Федякова, это приведет серьезным изменениям в отрасли.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 12:42, Ашберн
Экономика
Россия расширит возможности применения санкций против Украины
Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
РБК 09:55
Политика
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе
Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости 26 июля в 13:46
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября
У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 13:59
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР
Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия 06:39
Авто
В России заметили Skoda Octavia нового поколения
Можно предположить, что новая модель проходит дорожные тесты перед сертификацией в Российской Федерации.
Car.ru вчера в 06:47
Общество
В России разрабатываются 26 вариантов вакцин от коронавируса
В России разрабатываются 26 вариантов вакцин от коронавируса в 17 научных организациях, следует из презентации главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
РИА Новости 04:40
Происшествия
Фургала проверят на причастность к убийству и покушению
Арестованный экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал будет проверен на причастность к убийству и покушению на убийство.
Вести.Ru вчера в 04:52
Политика
В Кремле оценили работу врио губернатора Хабаровского края
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев работает энергично, но давать оценку его деятельности пока рано.
Дождь вчера в 07:36
Культура
Сериал «Хранители» получил 26 номинаций на премию «Эмми»
Сериал «Хранители» от HBO получил 26 номинаций на премию «Эмми». Это следует из списка номинантов, опубликованного на сайте премии.
Дождь 12:37
Футбол
Халк рассказал о предложениях из восьми стран
Нападающий «Шанхай СИПГ» Халк рассказал о том, где он может продолжить свою карьеру.
Metaratings 07:07
Общество
В Минобрнауки назвали минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
Обнародован проект приказа об установлении минимальных баллов, которые необходимы для поступления в подведомственные образовательные учреждения в 2021-22 учебном году.
Вести.Ru 11:08
Происшествия
Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула
Известия вчера в 08:46
Экономика
«Татнефть» заключила соглашение о создании шинного завода в Казахстане
ПАО "Татнефть" и компания "Аллюр" (Казахстан) во вторник заключили соглашение о намерениях по созданию совместного предприятия по производству легковых, легкогрузовых и грузовых шин.
Интерфакс 10:55
Политика
Лукашенко сообщил, что переболел коронавирусом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что перенес коронавирус COVID-19 «на ногах», без проявления симптомов заболевания.
Коммерсантъ 10:49
Политика
Кремль ответил на выступления против участия России в G7
Россия не стремится вернуться в переговоры «Большой семерки» (G7), заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на заявление главы МИД Германии Хайко Мааса.
Lenta.ru вчера в 07:18
Финансы
РБК сообщил об оттоке валютных вкладов из российских банков
Отток средств с депозитов в девяти системно значимых банках в марте составил $3,8 млрд, в апреле – $1,1 млрд из десяти кредитных организаций, в мае – $505 млн из семи, пишет издание.
Ведомости 05:39
Кино
Квентин Тарантино перечислил 11 лучших фильмов в истории кино
Знаменитый американский режиссер Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино. Рейтинг обнародовало издание Far Out Magazine.
Piter.tv 01:11
Футбол
РПЛ представила календарь на новый сезон
Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала календарь на сезон-2020/21. Календарь опубликован на сайте лиги.
RT на русском 10:05
Происшествия
СК предъявил новое обвинение экс-губернатору Коми Гайзеру
Следственный комитет предъявил обвинение в превышении должностных полномочий бывшему губернатору Республики Коми Вячеславу Гайзеру, сообщается на сайте ведомства.
Ведомости 10:49
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая стала мамой
Олимпийская чемпионка сочинских Игр 2014 года 22-летняя Юлия Липницкая стала мамой.
BFM.ru 05:53
Армия и оружие
Пентагон назвал учения Ирана с макетом авианосца США безрассудными
Учения Ирана с использованием макета авианосца США являются безответственными и безрассудными, хотя они и не повлияли на судоходство в Ормузском проливе, заявила РИА Новости официальный представитель 5-го флота США Ребекка Ребарич.
РИА Новости 11:44
Общество
Джонсон заявил о признаках второй волны коронавируса в Европе
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил во время рабочей поездки в Ноттингем во вторник, 28 июля, о появляющихся признаках второй волны коронавируса в странах Европы.
Известия 07:55
Политика
Кучма вышел из трехсторонней контактной группы по Донбассу
Бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в трехсторонней контактной группе (ТКГ), сообщил офис действующего президента Владимира Зеленского.
Коммерсантъ 06:35
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил новый универсал Lada Largus Cross Quest
Отечественный автопроизводитель официально начал поставки новой специальной версии универсала LADA Largus под названием Cross Quest.
SpeedMe 03:40
Общество
Роспотребнадзор оценил эпидемиологическую ситуацию в Абхазии
Ранее сообщалось, что Абхазия откроет границы для российских туристов после того, как Россия оценит ситуацию с КОВИД-19 в республике.
Evo-rus.com 09:11
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
Во вторник, 28 июля, стало известно, что власти одобрили продление единовременной выплаты 10 тысяч рублей в августе.
Карелинформ 06:42
Шоу-бизнес
Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи
Отец не хочет, чтобы 7-летний ребенок от покойной Жанны Фриске, снимался в программе, отмечают члены съемочной площадки.
Evo-rus.com 04:29
Политика
Киев передал ноту посольству России из-за парада в Севастополе
Министерство иностранных дел Украины передало посольству России в Киеве ноту в связи с проведением в Севастополе военно-морского парада.
Газета.Ru 02:34