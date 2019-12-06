с чего всё началось

Крупнейший франчайзинг голландской сети SPAR в России «ТД Интерторг» намерен провести реструктуризацию и закрыть часть магазинов. Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщает РБК. Отмечается, что несколько компаний-контрагентов «ТД Интерторг» планируют обратиться в суд с заявлением о его банкротстве.

Политика Путин перешел на немецкий на встрече с бизнесменами из Германии Во время встречи в Сочи с представителями бизнеса из Германии президент Владимир Путин прервал свою речь на русском и заговорил на немецком языке.

Политика Комиссия Совета Европы призвала Киев изменить закон о госязыке Венецианская комиссия Совета Европы предупредила о возможности межэтнической напряженности на Украине и заявила, что закон о государственном языке мешает Киеву найти баланс между укреплением украинского языка и защитой языковых прав других национальностей.

Энергетика Украина поставила России условие по газовым спорам Украина поставила России условие по газовым спорам — «Нафтогаз» готов отозвать новые иски к «Газпрому» при условии выгодного долгосрочного транзита.

Политика Матвиенко призвала наказать Новака из-за задержки закона о счётчиках Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что министр энергетики России Александр Новак и его заместители должны получить административное наказание за задержку реализации закона об установке интеллектуальных приборов учёта электроэнергии.

Общество Чиновница из Ленобласти матом посоветовала молодежи больше работать Начальник отдела по молодежной политике администрации города атомщиков Сосновый Бор (Ленинградская область) в нецензурной форме посоветовала молодежи больше работать, чтобы добиться успеха в жизни.

Общество «ВТБ Лизинг» ответил на расследование ФБК о бизнес-джетах Упомянутые в расследованиях ФБК Алексея Навального бизнес-джеты не имеют отношения к группе ВТБ и связанным с ней лицам, сообщается в ответе пресс-службы «ВТБ Лизинга» за подписью гендиректора компании Дмитрия Ивантера на запрос РБК.

Политика США расширили санкции против России из-за хакеров Министерство финансов США ввело санкции «за вредоносную деятельность в киберсфере» в отношении 17 человек, среди которых граждане России и Украины.

Общество Московский метрополитен объяснил наличие камер в кабинках туалетов Московский метрополитен после резонанса в соцсетях пояснил, что камеры видеонаблюдения, установленные во всех туалетных комплексах метро, включаются только после выхода посетителя из кабинки, сообщили РИА Новости в пресс-службе метро.

Наука Финны сделали оптоволокно из целлюлозы Ханнес Орелма (Hannes Orelma) с коллегами из технического исследовательского центра Финляндии VTT создали оптическое волокно из восстановленной целлюлозы в качестве основы с высоким показателем преломления, покрытой ацетатом целлюлозы с низким показателем, и проверили его способность проводить свет для детектирования изменения влажности.

Финансы Сбербанк установил рекорд розничного кредитования Всего с начала года компании взяли в Сбербанке кредитов на 10,8 трлн руб. В ноябре корпоративный портфель вырос на 1,2% до 13,2 трлн руб. В ноябре у банка, похоже, остановился отток средств розничных клиентов.

Шоу-бизнес У Лободы на ноге оказалось шесть пальцев У Лободы на ноге оказалось шесть пальцев Певица вновь переборщила с фотошопом. Привычка фотошопить все снимки вышла Светлане Лободе боком.

Кино IMDB назвал самых популярных актеров и актрис года Крупнейший в мире сайт о кинематографе Internet Movie Database (IMDB) составил рейтинг самых популярных актеров и актрис 2019 года.

Политика В Кремле прокомментировали дело Егора Жукова Дело молодого блогера и студента ВШЭ Егора Жукова прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Общество Грузия выдала России братьев Глушковых Министерство юстиции Грузии сообщило об экстрадиции в Россию бывших нижегородских депутатов, братьев Владимира и Александра Глушковых, которые ранее были объявлены в международный розыск.