Общество

ИзвестияИзвестияВ России закроют часть магазинов SPAR

Крупнейший франчайзинг голландской сети SPAR в России «ТД Интерторг» намерен провести реструктуризацию и закрыть часть магазинов. Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщает РБК. Отмечается, что несколько компаний-контрагентов «ТД Интерторг» планируют обратиться в суд с заявлением о его банкротстве.
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с чего всё началось
За последние два месяца на портале «Федресурс» появилось
 семь заявлений компаний-контрагентов «ТД Интерторг» о намерении обратиться в суд с заявлением о его банкротстве.
РБК05:30

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Крупный ретейлер закроет в Петербурге до конца года двадцать сетевых магазинов

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Крупнейший франчайзи SPAR в России закроет часть магазинов

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Крупный петербургский ретейлер сокращает число магазинов

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В Мурманской области закроется шесть петербургских супермаркетов

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Во время встречи в Сочи с представителями бизнеса из Германии президент Владимир Путин прервал свою речь на русском и заговорил на немецком языке.
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Российская гимнастка сорвалась с большой высоты и сломала позвоночник

Российская гимнастка Евгения Асонова сорвалась с восьмиметровой высоты во время соревнований Second International Air Athletics Championship в Риге.
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Комиссия Совета Европы призвала Киев изменить закон о госязыке

Венецианская комиссия Совета Европы предупредила о возможности межэтнической напряженности на Украине и заявила, что закон о государственном языке мешает Киеву найти баланс между укреплением украинского языка и защитой языковых прав других национальностей.
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Украина поставила России условие по газовым спорам

Украина поставила России условие по газовым спорам — «Нафтогаз» готов отозвать новые иски к «Газпрому» при условии выгодного долгосрочного транзита.
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На Украине начали готовить марш на Крым

Запрещенная в России организация «Меджлис крымскотатарского народа» намерена организовать марш на Крым.
Lenta.ru 10:59
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Матвиенко призвала наказать Новака из-за задержки закона о счётчиках

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что министр энергетики России Александр Новак и его заместители должны получить административное наказание за задержку реализации закона об установке интеллектуальных приборов учёта электроэнергии.
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Чиновница из Ленобласти матом посоветовала молодежи больше работать

Начальник отдела по молодежной политике администрации города атомщиков Сосновый Бор (Ленинградская область) в нецензурной форме посоветовала молодежи больше работать, чтобы добиться успеха в жизни.
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На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба

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Задержан глава ОПГ, причастной к убийству главы центра «Э» Ингушетии

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«Арсенал» обыграл «Локомотив» в матче РПЛ

Футболисты тульского «Арсенала» обыграли московский «Локомотив» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Максим Фадеев представил первых артистов после перезапуска лейбла

Продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал в инстаграме пост, в котором представил первый проект после "обнуления" лейбла Malfa.
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В РФ с 1 января вырастут цены на автомобили BMW

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Российская фигуристка установила мировой рекорд в короткой программе

Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в финале Гран-при в итальянском Турине.
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Общество

«ВТБ Лизинг» ответил на расследование ФБК о бизнес-джетах

Упомянутые в расследованиях ФБК Алексея Навального бизнес-джеты не имеют отношения к группе ВТБ и связанным с ней лицам, сообщается в ответе пресс-службы «ВТБ Лизинга» за подписью гендиректора компании Дмитрия Ивантера на запрос РБК.
РБК 14:20
Политика

США расширили санкции против России из-за хакеров

Министерство финансов США ввело санкции «за вредоносную деятельность в киберсфере» в отношении 17 человек, среди которых граждане России и Украины.
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Происшествия

Суд вынес приговоры еще трем фигурантам «московского дела»

Ведомости 13:00
Общество

Московский метрополитен объяснил наличие камер в кабинках туалетов

Московский метрополитен после резонанса в соцсетях пояснил, что камеры видеонаблюдения, установленные во всех туалетных комплексах метро, включаются только после выхода посетителя из кабинки, сообщили РИА Новости в пресс-службе метро.
РИА Новости 09:15
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Финны сделали оптоволокно из целлюлозы

Ханнес Орелма (Hannes Orelma) с коллегами из технического исследовательского центра Финляндии VTT создали оптическое волокно из восстановленной целлюлозы в качестве основы с высоким показателем преломления, покрытой ацетатом целлюлозы с низким показателем, и проверили его способность проводить свет для детектирования изменения влажности.
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Футбол

Рауш о матче с «Зенитом»: не заметил, что фанаты покинули стадион

Защитник московского футбольного клуба "Динамо" Константин Рауш сказал, что не заметил того, как болельщики покинули стадион во время матча чемпионата России с петербургским "Зенитом".
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В Липецке школьник упал с балкона 16-го этажа

В Липецке устанавливаются обстоятельства смерти 12-летнего школьника, упавшего с 16-го этажа дома на улице Зои Космодемьянской.
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Сбербанк установил рекорд розничного кредитования

Всего с начала года компании взяли в Сбербанке кредитов на 10,8 трлн руб. В ноябре корпоративный портфель вырос на 1,2% до 13,2 трлн руб. В ноябре у банка, похоже, остановился отток средств розничных клиентов.
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У Лободы на ноге оказалось шесть пальцев

У Лободы на ноге оказалось шесть пальцев Певица вновь переборщила с фотошопом. Привычка фотошопить все снимки вышла Светлане Лободе боком.
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Кино

IMDB назвал самых популярных актеров и актрис года

Крупнейший в мире сайт о кинематографе Internet Movie Database (IMDB) составил рейтинг самых популярных актеров и актрис 2019 года.
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Geely прекращает продажи Emgrand GT в России

Компания Geely завершает продажи седана Emgrand GT на российском рынке. Об этом сообщали «Китайские автомобили».
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Политика

В Кремле прокомментировали дело Егора Жукова

Дело молодого блогера и студента ВШЭ Егора Жукова прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков.
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Польское СМИ оценило российский гиперзвуковой комплекс «Кинжал»

Российский гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" является серьезной угрозой для НАТО, пишет польское издание Defence24.pl.
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Грузия выдала России братьев Глушковых

Министерство юстиции Грузии сообщило об экстрадиции в Россию бывших нижегородских депутатов, братьев Владимира и Александра Глушковых, которые ранее были объявлены в международный розыск.
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Армия и оружие

Турция может возобновить военную операцию в Сирии

Еще в ноябре министр иностранных дел Турции заявлял, что Анкара может возобновить операцию "Источник мира" в том случае, если Россия и Америка не отведут от границы курдские формирования.
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Число погибших при пожаре в одесском колледже увеличилось до четырех

В результате пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Одессы число погибших достигло уже четырех человек.
Газета.Ru 11:08
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Apple выпустит пять iPhone в 2020 году

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