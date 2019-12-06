Общество
ИзвестияВ России закроют часть магазинов SPAR
Крупнейший франчайзинг голландской сети SPAR в России «ТД Интерторг» намерен провести реструктуризацию и закрыть часть магазинов. Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщает РБК. Отмечается, что несколько компаний-контрагентов «ТД Интерторг» планируют обратиться в суд с заявлением о его банкротстве.
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Путин перешел на немецкий на встрече с бизнесменами из Германии
Во время встречи в Сочи с представителями бизнеса из Германии президент Владимир Путин прервал свою речь на русском и заговорил на немецком языке.
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Российская гимнастка Евгения Асонова сорвалась с восьмиметровой высоты во время соревнований Second International Air Athletics Championship в Риге.
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Комиссия Совета Европы призвала Киев изменить закон о госязыке
Венецианская комиссия Совета Европы предупредила о возможности межэтнической напряженности на Украине и заявила, что закон о государственном языке мешает Киеву найти баланс между укреплением украинского языка и защитой языковых прав других национальностей.
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Украина поставила России условие по газовым спорам
Украина поставила России условие по газовым спорам — «Нафтогаз» готов отозвать новые иски к «Газпрому» при условии выгодного долгосрочного транзита.
Политика
На Украине начали готовить марш на Крым
Запрещенная в России организация «Меджлис крымскотатарского народа» намерена организовать марш на Крым.
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Матвиенко призвала наказать Новака из-за задержки закона о счётчиках
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что министр энергетики России Александр Новак и его заместители должны получить административное наказание за задержку реализации закона об установке интеллектуальных приборов учёта электроэнергии.
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Чиновница из Ленобласти матом посоветовала молодежи больше работать
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Максим Фадеев представил первых артистов после перезапуска лейбла
Продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал в инстаграме пост, в котором представил первый проект после "обнуления" лейбла Malfa.
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В РФ с 1 января вырастут цены на автомобили BMW
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Российская фигуристка установила мировой рекорд в короткой программе
Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в финале Гран-при в итальянском Турине.
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«ВТБ Лизинг» ответил на расследование ФБК о бизнес-джетах
Упомянутые в расследованиях ФБК Алексея Навального бизнес-джеты не имеют отношения к группе ВТБ и связанным с ней лицам, сообщается в ответе пресс-службы «ВТБ Лизинга» за подписью гендиректора компании Дмитрия Ивантера на запрос РБК.
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США расширили санкции против России из-за хакеров
Министерство финансов США ввело санкции «за вредоносную деятельность в киберсфере» в отношении 17 человек, среди которых граждане России и Украины.
Общество
Московский метрополитен объяснил наличие камер в кабинках туалетов
Московский метрополитен после резонанса в соцсетях пояснил, что камеры видеонаблюдения, установленные во всех туалетных комплексах метро, включаются только после выхода посетителя из кабинки, сообщили РИА Новости в пресс-службе метро.
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Финны сделали оптоволокно из целлюлозы
Ханнес Орелма (Hannes Orelma) с коллегами из технического исследовательского центра Финляндии VTT создали оптическое волокно из восстановленной целлюлозы в качестве основы с высоким показателем преломления, покрытой ацетатом целлюлозы с низким показателем, и проверили его способность проводить свет для детектирования изменения влажности.
Футбол
Рауш о матче с «Зенитом»: не заметил, что фанаты покинули стадион
Защитник московского футбольного клуба "Динамо" Константин Рауш сказал, что не заметил того, как болельщики покинули стадион во время матча чемпионата России с петербургским "Зенитом".
Происшествия
В Липецке школьник упал с балкона 16-го этажа
В Липецке устанавливаются обстоятельства смерти 12-летнего школьника, упавшего с 16-го этажа дома на улице Зои Космодемьянской.
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Сбербанк установил рекорд розничного кредитования
Всего с начала года компании взяли в Сбербанке кредитов на 10,8 трлн руб. В ноябре корпоративный портфель вырос на 1,2% до 13,2 трлн руб. В ноябре у банка, похоже, остановился отток средств розничных клиентов.
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У Лободы на ноге оказалось шесть пальцев
У Лободы на ноге оказалось шесть пальцев Певица вновь переборщила с фотошопом. Привычка фотошопить все снимки вышла Светлане Лободе боком.
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IMDB назвал самых популярных актеров и актрис года
Крупнейший в мире сайт о кинематографе Internet Movie Database (IMDB) составил рейтинг самых популярных актеров и актрис 2019 года.
Авто
Geely прекращает продажи Emgrand GT в России
Компания Geely завершает продажи седана Emgrand GT на российском рынке. Об этом сообщали «Китайские автомобили».
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В Кремле прокомментировали дело Егора Жукова
Дело молодого блогера и студента ВШЭ Егора Жукова прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков.
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Польское СМИ оценило российский гиперзвуковой комплекс «Кинжал»
Российский гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" является серьезной угрозой для НАТО, пишет польское издание Defence24.pl.
Общество
Грузия выдала России братьев Глушковых
Министерство юстиции Грузии сообщило об экстрадиции в Россию бывших нижегородских депутатов, братьев Владимира и Александра Глушковых, которые ранее были объявлены в международный розыск.
Армия и оружие
Турция может возобновить военную операцию в Сирии
Еще в ноябре министр иностранных дел Турции заявлял, что Анкара может возобновить операцию "Источник мира" в том случае, если Россия и Америка не отведут от границы курдские формирования.
Происшествия
Число погибших при пожаре в одесском колледже увеличилось до четырех
В результате пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Одессы число погибших достигло уже четырех человек.
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