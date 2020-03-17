Коронавирус
Газета.RuМинкультуры закрывает федеральные учреждения из-за коронавируса
Министерство культуры России закрыло для посетителей все федеральные учреждения культуры из-за коронавируса, следует из опубликованного на сайте ведомства приказа.
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Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Авто
Представлена новая Hyundai Creta для индийского рынка
Компания Hyundai объявила официальный старт продаж удешевленной версии кроссовера Hyundai Creta нового поколения.
Спорт
МОК не видит необходимости переносить Олимпиаду в Токио
МОК в настоящее время не считает необходимостью перенос Олимпиады-2020 в Токио из-за коронавируса, говорится в сообщении комитета.
Общество
Минтруд рекомендовал госслужащим работать дистанционно
Рекомендации опубликованы на сайте министерства.
Музыка
Танцор из клипа Little Big поедет на Евровидение
Танцор Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе группы Little Big на песню Uno, поедет вместе с коллективом на Евровидение-2020.
Игры
В Final Fantasy 7 Remake появится персонаж из побочного романа по миру игры
Энергетика
Путин удивился росту цен на бензин
Владимир Путин прокомментировал рост цен на бензин.
Общество
Ресторанам и кафе рекомендовали не пускать простуженных россиян
Минпромторг разослал рекомендации ресторанам и кафе по работе в условиях профилактики коронавирусной инфекции.
Политика
Лукашенко объяснил, почему Белоруссия не закрывает границы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Минск не закрывает границы в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 по примеру своих соседей.
Армия и оружие
Российские корабли назвали помехой для провокации в Черном море
Политика
Путин подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств
Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств, и в связи с этим потребовал усилить ответственность за продажу контрафакта.
Общество
За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах
За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
Финансы
На Украине начала заканчиваться валюта
Валюта начала заканчиваться в кредитных организациях из-за повышенного спроса населения на фоне прекращения авиаперевозок и закрытия границ, что привело к задержкам новых поставок.
Общество
В Астраханской области объявили режим повышенной готовности
Вводится режим сегодняшнего дня в целях недопущения распространения коронавируса и гриппа на территории региона.
Общество
DOOM — круто, и это доказывают первые рецензии на DOOM Eternal
Религия
РПЦ ужесточит санитарные правила при проведении богослужений
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил новые правила проведения богослужений и совершения таинств.
Культура
Сэм и Дин встречают Сэма и Дина в новом промо «Сверхъестественного»
Судя по ролику, знаменательная встреча произойдет в бункере, а «новые» персонажи окажутся гостями из другого мира.
Наука
Эксперты назвали наиболее подверженную коронавирусу группу крови
Наиболее уязвимы и чаще других заражаются новым коронавирусом обладатели II группы крови.
Финансы
Bloomberg сообщил о возможном росте курса доллара до 97 рублей
Курс доллара может вырасти до 97 рублей, если коронавирус приведет к краху американских фондовых рынков по аналогии с кризисом 2008 года, сообщает Bloomberg.
Общество
Число случаев коронавируса в Москве достигло 56
Оперативный штаб сообщил, что в Москве выявлены еще три новых случая заражения коронавирусом, число подтвержденных случаев инфицирования в столице достигло 56.
Общество
Скончалась вдова Гагарина Валентина
Умерла вдова Юрия Гагарина Валентина. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов.
Политика
Ученые и писатели выступили против поправок к Конституции
Ученые, журналисты, писатели и юристы подписали коллективное письмо к политикам, в котором они высказались о недопустимости поправок в Конституцию РФ.
Единоборства
Тайсону Фьюри грозит восьмилетняя дисквалификация
Общество
Число заболевших коронавирусом в России выросло до 114
В России выявлено 114 случаев заражения коронавирусом в 26 регионах, сообщила на совещании президента Владимира Путина с правительством вице-премьер Татьяна Голикова.
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» российское судно сменило курс
Президент Владимир Путин заявил в январе 2020, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.
Гаджеты
Вышла первая публичная версия расширений Vulkan Ray Tracing
Khronos Group объявила о публичном выпуске расширений для поддержки трассировки лучей в графическом API Vulkan.
Игры
Демо Resident Evil 3 Remake выйдет на днях
Экономика
Греф рассказал о стресс-тесте в Сбербанке при долларе по ₽100
Сбербанк проходит «достаточно жесткий сценарий» развития событий в российской экономике без нарушения нормативов, рассказал на онлайн-пресс-конференции глава банка Герман Греф, передает корреспондент РБК.