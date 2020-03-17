Коронавирус

Газета.RuГазета.RuМинкультуры закрывает федеральные учреждения из-за коронавируса

Министерство культуры России закрыло для посетителей все федеральные учреждения культуры из-за коронавируса, следует из опубликованного на сайте ведомства приказа.
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