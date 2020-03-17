Коронавирус
РИА НовостиВ России закроют кинотеатры, музеи, цирки и театры из-за коронавируса
"В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации приказываю руководителям, находящихся в ведении Минкультуры России музеев и организаций, осуществляющих выставочную деятельность, приостановить допуск посетителей в музеи и организации, осуществляющие выставочную деятельность", - говорится в документе.
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