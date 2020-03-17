Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ России закроют кинотеатры, музеи, цирки и театры из-за коронавируса

"В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации приказываю руководителям, находящихся в ведении Минкультуры России музеев и организаций, осуществляющих выставочную деятельность, приостановить допуск посетителей в музеи и организации, осуществляющие выставочную деятельность", - говорится в документе.
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Сахалинец утонул во время ночной охоты за крабом

Как сообщили astv.ru в областном следкоме, 17 марта в 01:30 32-летний житель Поронайска со своим 59-летним знакомым южносахалинцем решили поставить сети на краба.
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В Екатеринбурге четырёх человек госпитализируют по решению суда

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Депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Александр Дубинский заявил, что страна движется к дефолту.
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