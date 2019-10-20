Экономика

ВедомостиВедомостиВ России закроются магазины американского бренда Under Armour

Выяснилось, что четыре магазина уже закрыты, в том числе два в Москве, готовятся к закрытию в течение недели еще три точки. Пока работают лишь магазины в торговых центрах "Европейский", "Мега Белая Дача" и "Авиапарк". Under Armour входит в число крупнейших в мире продавцов спорттоваров.
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В России закроются магазины американского бренда Under Armour

Ведомостивчера в 17:59

Under Armour закрывает все магазины и уходит из России

Моллы.Ru02:55

Закрываются магазины Under Armour в России

Buybrand.ru03:18
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Как отметил глава оборонного ведомства, группировка «Исламское государство»1 (запрещена в России), потерпев поражение в Сирийской Арабской Республике, существенно расширила свое присутствие в Юго-Восточной Азии.
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У Анастасии Заворотнюк с супругой гостил Владимир Зеленский

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Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж за директора картинной галереи Кука Марони.
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Жительница Якутска оставила своего полуторагодовалого ребенка в подъезде жилого дома и исчезла, рядом с мальчиком она оставила сумку с вещами и продуктами.
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В России почти каждая десятая компания планирует сокращать работников в 2020 году, сообщают 21 октября «Известия» со ссылкой на результаты опроса HeadHunter.
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По информации авторитетного источника El Chiringuito, часто выдающего правдивые эксклюзивные инсайды, функционер провел переговоры с португальцем после поражения "королевского клуба" в матче чемпионата от "Мальорки" (0:1). После фиаско на Мальорке "Реал" опустился с первого места в чемпионате на второе, пропустив вперед "Барселону".
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Шойгу рассказал о причинах выхода США из ДРСМД

Существует высокая вероятность, что США развернут в Азии и Европе те ракеты, которые ранее были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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В Роспатенте рассказали о самой необычной в 2019 году заявке на патент

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Турция выступает разрешение сирийского кризиса исключительно политическим, а не военным путем.
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Фантастический фильм "Малефисента: Владычица тьмы" возглавил российский прокат в выходные. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Газета.Ru 03:21
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Жители регионов из первой тройки могут купить на среднюю зарплату наибольшее количество газа — от 15,6 до 20 тысяч кубометров.
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В Абакане прошел бой по правилам ММА между двумя интернет-фриками Олегом Монголом и Кириллом Терешиным, который известен как «Руки-базуки».
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По делу о прорыве дамбы в Красноярском крае задержаны три человека

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Боец ММА Александр Емельяненко рассказал о своей подготовке к поединку с тяжелоатлетом Михаилом Кокляевым, запланированным на 29 ноября.
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Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев

Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
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Экс-управляющий Банка Англии предрек мировой финансовый кризис

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