Экономика
ВедомостиВ России закроются магазины американского бренда Under Armour
Выяснилось, что четыре магазина уже закрыты, в том числе два в Москве, готовятся к закрытию в течение недели еще три точки. Пока работают лишь магазины в торговых центрах "Европейский", "Мега Белая Дача" и "Авиапарк". Under Armour входит в число крупнейших в мире продавцов спорттоваров.
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Общество
В Британии могут заморозить активы российского миллиардера
Британский суд может заморозить часть активов российского миллиардера Фархада Ахмедова, сообщает Daily Mail.
Футбол
На игре клуба «Оренбург» с «Крыльями Советов» случилась потасовка
Сегодняшний матч футбольного клуба "Оренбург" на стадионе "Газовик" с самарскими "Крыльями Советов" в рамках 13-го тура чемпионата России закончился со счетом 0:1 не в нашу пользу.
Общество
Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз
Наука
Ученые: Чрезмерная активность мозга ведет к сокращению жизни
Дабы доказать свою теорию, специалисты провели эксперимент, во время которого усиливали активность REST-белков у круглых червей и мышей, что, в свою очередь, приводило к снижению мозговой активности.
Происшествия
Опубликован список пострадавших в ЧП с дамбой в Красноярском крае
Погибли 15 человек, пострадали 44 человека, без вести пропавшими считаются пятеро.
Происшествия
В Приморье женщина упала со скалы при попытке сделать селфи
Попытка сделать красивое селфи закончилась для жительницы Приморья смертью — она упала с 70-метровой скалы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Следственном комитете СУ РФ по Приморскому краю.
Происшествия
Столкновение трамвая и маршрутки в Петербурге попало на видео
Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент столкновения маршрутки и трамвая на Петергофском шоссе, это Красносельский район Петербурга.
Политика
Евросоюз согласится продлить Brexit
19 октября парламент Великобритании проголосовал за то, чтобы запросить у Евросоюза новой отсрочки по Brexit.
Происшествия
Задержанному за убийство девочки в Саратове предъявили обвинение
Задержанному за убийство девятилетней девочки в Саратове предъявили обвинение в убийстве малолетнего ребенка, передает РИА "Новости" со ссылкой на СК.
Общество
В России дети смогут не платить за вывоз мусора
Общественная организация «Деловая Россия» предлагает снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми.
Культура
Никита Михалков представляет в Пензе спектакль «Метаморфозы V»
Армия и оружие
Шойгу рассказал, куда боевики ИГ перебрались после поражения в Сирии
Как отметил глава оборонного ведомства, группировка «Исламское государство»1 (запрещена в России), потерпев поражение в Сирийской Арабской Республике, существенно расширила свое присутствие в Юго-Восточной Азии.
Шоу-бизнес
У Анастасии Заворотнюк с супругой гостил Владимир Зеленский
Актриса поддерживает дружеские отношения с нынешним президентом Украины. Политик с супругой неоднократно гостили у Заворотнюк.
Общество
Голливудская актриса и лицо дома Dior Дженнифер Лоуренс вышла замуж
Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж за директора картинной галереи Кука Марони.
Происшествия
Россиянка оставила сына в подъезде и исчезла
Жительница Якутска оставила своего полуторагодовалого ребенка в подъезде жилого дома и исчезла, рядом с мальчиком она оставила сумку с вещами и продуктами.
Экономика
В России каждая десятая компания планирует сократить работников
В России почти каждая десятая компания планирует сокращать работников в 2020 году, сообщают 21 октября «Известия» со ссылкой на результаты опроса HeadHunter.
Футбол
Перес провел переговоры с Моуринью о возвращении в «Реал»
По информации авторитетного источника El Chiringuito, часто выдающего правдивые эксклюзивные инсайды, функционер провел переговоры с португальцем после поражения "королевского клуба" в матче чемпионата от "Мальорки" (0:1). После фиаско на Мальорке "Реал" опустился с первого места в чемпионате на второе, пропустив вперед "Барселону".
Армия и оружие
Шойгу рассказал о причинах выхода США из ДРСМД
Существует высокая вероятность, что США развернут в Азии и Европе те ракеты, которые ранее были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Общество
В Роспатенте рассказали о самой необычной в 2019 году заявке на патент
Самой необычной заявкой на патент 2019 года оказался зимний гаечный ключ.
Здоровье
Российские врачи прописали больной раком девочке мазь от растяжений
В Новороссийске пятилетней девочке врачи не могли поставить правильный диагноз, и прописывали мазь от растяжений, сообщает сайт "КП-Кубань".
Армия и оружие
Турция выступила за политическое решение кризиса в Сирии
Турция выступает разрешение сирийского кризиса исключительно политическим, а не военным путем.
Кино
«Малефисента: Владычица тьмы» возглавила российский прокат в выходные
Фантастический фильм "Малефисента: Владычица тьмы" возглавил российский прокат в выходные. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
Украинский минкульт извинился за хор Веревки и «Квартал 95»
Министр культуры Украины Владимир Бородянский извинился перед бывшей главой Национального банка Валерией Гонтаревой за выступление хора имени Веревки с актерами из "Квартала 95" - студии, которую основал нынешний президент Украины Владимир Зеленский.
Общество
Названы регионы России с самым доступным газом
Жители регионов из первой тройки могут купить на среднюю зарплату наибольшее количество газа — от 15,6 до 20 тысяч кубометров.
Общество
Олег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА
В Абакане прошел бой по правилам ММА между двумя интернет-фриками Олегом Монголом и Кириллом Терешиным, который известен как «Руки-базуки».
Происшествия
По делу о прорыве дамбы в Красноярском крае задержаны три человека
В деле о прорыве дамбы в Красноярском крае появились первые подозреваемые, сообщил Следственный комитет России (СКР).
Единоборства
Емельяненко ест хинкали и готовится к поединку с Кокляевым
Боец ММА Александр Емельяненко рассказал о своей подготовке к поединку с тяжелоатлетом Михаилом Кокляевым, запланированным на 29 ноября.
Политика
Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев
Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
Общество
Экс-управляющий Банка Англии предрек мировой финансовый кризис
По словам бывшего руководителя Банка Англии Мервина Кинга, в ближайшее время может произойти новый мировой финансовый кризис с ужасными последствиями.