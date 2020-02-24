Речь о Мелеузовском сахарном заводе в Башкирии (входит в группу «Продимекс»), Нурлатском сахарном заводе в Татарстане (входит в местную группу «Агро-инвест») и Товарковском сахарном заводе (принадлежит структуре Россельхозбанка) в Тульской области.

с чего всё началось

В сельскохозяйственном сезоне-2020/21, который продлится с августа 2020 по июль 2021 года, не смогут работать три сахарных завода суммарной мощностью свыше 150 тыс. т. Об этом заявил председатель правления Союза сахаропроизводителей России («Союзроссахар») Андрей Бодин, пишут «Ведомости».

В России закроются три сахарных завода

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