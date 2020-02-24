Экономика

ИзвестияИзвестияНесколько сахарных заводов закрываются в России

В сельскохозяйственном сезоне – 2020/21 не смогут работать заводы, суммарные мощности которых превышают 150 тыс. т. Об этом 24 февраля сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на главу Союза сахаропроизводителей Андрея Бодина.
Читать в источнике
Комментировать3,6K
с чего всё началось

В России закрываются сахарные заводы

Речь о Мелеузовском сахарном заводе в Башкирии (входит в группу «Продимекс»), Нурлатском сахарном заводе в Татарстане (входит в местную группу «Агро-инвест») и Товарковском сахарном заводе (принадлежит структуре Россельхозбанка) в Тульской области.
Ведомостивчера в 16:00

Подробнее о событии

Владелец сахарного завода под Тулой прокомментировал сообщения о закрытии

РБК08:06

Минсельхоз Кубани отрицает закрытие сахарных заводов в регионе

Коммерсантъ14:38

На российском сахарном заводе назвали причину закрытия

Lenta.ru11:56

В России прекращают работу три сахарных завода

Общественное телевидение России17:39

В России пять сахарных заводов закрылись из-за низкой рентабельности

РИА Новости03:35

«Ведомости»: в России могут закрыться несколько сахарных заводов

ТАССвчера в 22:20

В России закрываются сахарные заводы

Ведомостивчера в 16:00
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 23:40, Ашберн
Политика

Захарова раскритиковала поведение грузинских журналисток

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что журналистки из Грузии "набросились" на членов российской делегации в Отделении ООН в Женеве.
Газета.Ru 13:11
Хоккей

Овечкин помог «Вашингтону» победить «Виннипег»

Известия 23:19
Политика

Секретарь СНБО Украины рассказал о подготовке к «наступлению» России

Киев "очень-очень мощно" готовится к "широкомасштабному наступлению" России, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
РИА Новости 14:41
Общество

Замначальника ГИБДД Воронежской области объяснил наличие 22 квартир

Замначальника ГИБДД по Воронежской области подполковник МВД Игорь Качкин заявил, что ему принадлежит только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.
Известия 11:22
Общество

На Дальнем Востоке заминировали десятки школ

Российская газета 20:25
Политика

Экс-замглавы МИД Украины заявила о «другой эре отношений» с Россией

Бывшая заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль рассказала, что наступила «другая эра отношений» с Россией.
RT на русском 13:48
Общество

Данилко рассказал, как жюри Евровидения «отомстило» Украине за Россию

Низкая оценка от профессионального жюри, которую получил представлявший Украину на "Евровидении-2018" певец Melovin, могла быть наказанием за скандал с Россией, заявил Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
РИА Новости 21:39
Здоровье

Роспотребнадзор не рекомендует посещать Италию, Южную Корею и Иран

"По информации Всемирной организации здравоохранения зарегистрирован резкий рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Италии, Республике Корея и Иране Роспотребнадзор в связи с изложенным не рекомендует посещение указанных стран до стабилизации эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекцией (COVID-19)", - говорится в сообщении.
ТАСС 23:25
Политика

СМИ узнали о планах «Единой России» поменять название и лидера

В статье говорится, что в ближайшие время партия планирует провести с ОНФ объединительный съезд, где поменяют устав, название и структуру управления партией.
РБК 22:57
Хоккей

Панарин и Георгиев помогли «Рейнджерс» переиграть «Айлендерс»

Что же касается голкипера "Рейнджерс" Александра Георгиева, то он отразил 42 броска из 45.
Газета.Ru 22:25
Происшествия

В Сочи двоих детей унесло в море во время шторма

RT на русском 16:29
Общество

В Гидрометцентре назвали самые пострадавшие от катаклизмов регионы

Дальневосточный и Сибирский федеральные округа больше всех пострадали из-за обрушившихся на них в 2019 году ураганов, сильных паводков и осадков.
Известия 21:12
Политика

Стало известно, что Язов говорил о Горбачеве, Ельцине и Путине

Газета «Комсомольская правда» опубликовала расширенную версию интервью с последним Маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым, который скончался сегодня, 25 февраля, на 96-м году жизни.
REGNUM 13:19
Политика

США расширили санкции против России

Госдеп США сообщил о введении санкций против 13 организаций и частных лиц в России, Ираке, Китае и Турции, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:02
Общество

Садальский осудил Малышеву за комментарий про российских пенсионеров

РИА Новости 19:43
Происшествия

Полиция изъяла у москвича сделанный в мастерской «бэтмобиль»

Сделанное в частной мастерской не было зарегистрировано, а следовательно не могло эксплуатироваться.
Известия 14:16
Хоккей

Стали известны все участники плей-офф в Восточной конференции КХЛ

Стали известны все участники плей-офф в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Газета.Ru 14:53
Происшествия

Семь россиян с Diamond Princess поместили на карантин во Владивостоке

RT на русском 00:05
Футбол

«Бавария» обыграла «Челси» в матче Лиги чемпионов

Футболисты немецкой команды «Бавария» победили лондонский «Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Коммерсантъ 16:59
Общество

Экс-главу ФСИН Реймера досрочно выпустили из колонии

Суд освободил условно-досрочно бывшего главу Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александра Реймера, который в 2017 году был осужден на восемь лет лишения свободы за хищение 2,2 млрд рублей при закупке электронных браслетов для ведомства.
Газета.Ru 04:05
Политика

Зеленский не получал приглашения России на 75-летие Победы

Газета.Ru 10:15
Происшествия

Нидерланды засекретят личности 13 свидетелей по делу MH17

Вся личная информация о свидетелях, проходящих по делу о крушении малайзийского Boeing 777 над Донбассом в 2014 году, останется в тайне от широкой общественности.
Газета.Ru 18:57
Политика

Россия предложила решить вопрос о невыдаче виз в США в арбитраже ООН

В ходе экстренного заседания комитета Генассамблеи ООН во вторник заместитель постпреда России Геннадий Кузьмин напрямую обратился к представителю США с вопросом о выдаче визы главе российской делегации на сессии Комиссии по разоружению Константину Воронцову.
РБК 20:58
Политика

Экономисты оценили последствия новых санкций против России

"Новые санкции вряд ли навредят России и будут иметь значительные непредусмотренные и неопределенные последствия для рынков", – отметила заместитель главного экономиста IIF Элина Рыбакова.
РИА Новости 18:08
Общество

Какие изменения ждут россиян после 1 марта

С 1 марта в России вступает в силу ряд поправок в различные законодательные акты, которые существенно повлияют на жизнь россиян.
Вести.Ru 02:35
Происшествия

В Пермском крае прорвало магистральный газопровод

В Горнозаводском районе Пермского края произошел прорыв магистрального газопровода "Ямбург-Елец-2".
Российская газета 12:31
Шоу-бизнес

Светлана Иванова и Джаник Файзиев поженились

Джаник Файзиев познакомил старшую дочь с ребенком от Светланы Ивановой. Сейчас же стало известно, что артисты все же поженились.
StarHit.ru вчера в 16:00
Происшествия

Суд арестовал второго обвиняемого по делу об убийстве Япончика

Басманный суд Москвы арестовал второго обвиняемого в убийстве криминального "авторитета" Вячеслава Иванькова (Япончика) Каху Газзаева.
Газета.Ru 07:51
Спорт

В МОК оценили возможность отмены Олимпиады-2020 из-за коронавируса

По словам представителя Международного олимпийского комитета Ричарда Паунда, ситуация с эпидемией коронавируса может осложнить или сделать невозможным проведение Олимпиады-2020 в Токио.
Экспресс газета 23:00
Шоу-бизнес

Прилучный и Муцениеце разводятся

Звезда телесериала «Мажор» Павел Прилучный объявил о разводе со своей супругой — моделью и актрисой Агатой Муцениеце.
iReactor вчера в 04:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное