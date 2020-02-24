Экономика

ИзвестияИзвестияНесколько сахарных заводов закрываются в России

В сельскохозяйственном сезоне – 2020/21 не смогут работать заводы, суммарные мощности которых превышают 150 тыс. т. Об этом 24 февраля сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на главу Союза сахаропроизводителей Андрея Бодина.
Читать в источнике
Комментировать3,8K
с чего всё началось

В России закрываются сахарные заводы

Речь о Мелеузовском сахарном заводе в Башкирии (входит в группу «Продимекс»), Нурлатском сахарном заводе в Татарстане (входит в местную группу «Агро-инвест») и Товарковском сахарном заводе (принадлежит структуре Россельхозбанка) в Тульской области.
Ведомости24 февраля в 16:00

Подробнее о событии

В России прекращают работу три сахарных завода

Общественное телевидение Россиивчера в 17:39

Минсельхоз Кубани отрицает закрытие сахарных заводов в регионе

Коммерсантъвчера в 14:38

«Ведомости»: в России могут закрыться несколько сахарных заводов

ТАСС24 февраля в 22:20

Владелец сахарного завода под Тулой прокомментировал сообщения о закрытии

РБКвчера в 08:06

В России пять сахарных заводов закрылись из-за низкой рентабельности

РИА Новостивчера в 03:35

На российском сахарном заводе назвали причину закрытия

Lenta.ruвчера в 11:56

В России закрываются сахарные заводы

Ведомости24 февраля в 16:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 05:41, Ашберн
Политика

Кремль ответил на идею Киева о «Дне сопротивления оккупации Крыма»

Ранее 26 февраля Зеленский на брифинге сообщил, что подписал указ о праздновании Дня сопротивления оккупации Крыма Россией, передает РБК-Украина.
РБК 04:49
Шоу-бизнес

Трансгендерная певица Скарлетт заявила, что от нее отказалась семья

Певица рассказала, что семья просит отказаться от фамилии, но Скарлетт убеждена: этого от нее может требовать только отец.
Gazeta.SPb вчера в 16:37
Политика

Сурков рассказал о своем опыте медитации и детских страхах

Экс-помощник президента РФ рассказал, что в детстве очень сильно испугался, когда осознал, что к нему в голову непрерывно приходят мысли, и он постоянно о чем-то думает.
ИнфоСМИ 03:26
Религия

Представители шести православных церквей прибыли на встречу в Иордании

Политика Сегодня вчера в 17:22
Армия и оружие

120-мм «подарки» на улицу Советской Армии 23 февраля: сводка с Донбасса

На мариупольском направлении боевики 10-й бригады под руководством преступника Зубанича вели огонь из 120-мм минометов и стрелкового оружия по району населенного пункта Ленинское.
Rusvesna.su 23 февраля в 07:23
Происшествия

Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу

В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. О этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Известия 05:29
Общество

В Италии разгорелся скандал вокруг показа картины Рафаэля

РИА Новости 03:29
Шоу-бизнес

Певица Даффи впервые озвучила причину ухода со сцены

Еще минувшим летом Даффи дала откровенное интервью, в котором рассказала свою историю. Сейчас материал готовится к публикации.
RuNews24.ru 04:48
Политика

Захарова рассказала о «нападении» грузинских журналисток на Лаврова

В МИД РФ прокомментировали нападение журналисток из Грузии на российскую делегацию в ООН.
Российская газета вчера в 19:20
Общество

В отеле на Канарах ввели карантин из-за коронавируса

Компания вчера в 06:54
Гаджеты

В России вышли бесшумные посудомоечные машины Samsung

Компания Samsung Electronics представляет на российском рынке новую линейку встраиваемых посудомоечных машин, которые характеризуются бесшумной работой, удобным сенсорным управлением и эргономичным дизайном.
iXBT.com 04:49
Политика

Kyiv Post узнал о возможном кандидате на пост премьер-министра Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бывшего политика, бизнесмена Сергея Тигипко на должность премьер-министра страны, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в украинском правительстве.
Газета.Ru вчера в 14:46
Шоу-бизнес

Разведенная Елена Степаненко похудела и помолодела

Многие отметили, что 66-летняя артистка сильно изменилась в лучшую сторону и как будто помолодела на несколько лет.
Суть событий вчера в 06:24
Армия и оружие

Лавров объяснил удары по террористам в Идлибе

Россия наносит удары по террористам в сирийском Идлибе в ответ на атаки, которые происходили с позиций, где были расположены турецкие наблюдательные пункты, согласно договоренностям, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
Коммерсантъ 24 февраля в 08:40
Общество

Московские рестораны усилят меры безопасности из-за коронавируса

В московских ресторанах изменят правила безопасности в связи с распространением китайского коронавируса.
Lenta.ru 01:08
Общество

Гульнара Каримова обратилась к президенту Узбекистана с предложением

Дочь бывшего президента Узбекистана Гульнара Каримова обратилась с письмом к действующему главе государства Шавкату Мирзиёеву.
REGNUM 01:56
Авто

Редкий полноприводный ВАЗ-21099 выставили на продажу

Кроме оригинальной КПП, ВАЗ-21099 с полноприводной системой получил другую схему задней подвески и бензобак, который сдвинут назад.
CarsWeek.ru 24 февраля в 01:34
Политика

Владислав Сурков объяснил свой уход из Кремля

Владислав Сурков прокомментировал свой уход с поста помощника российского президента.
Piter.tv 02:18
Происшествия

В московской квартире нашли мертвую проститутку

Lenta.ru 01:36
Спорт

Финский тренер призвал спасти лыжные гонки от Норвегии

Кабинетные игры норвежцев полностью подминают под себя спорт. Мы теряем Францию, Германию и Чехию в лыжном спорте.
Sport24.ru вчера в 05:58
Происшествия

Историку-расчленителю Соколову предъявили новое обвинение

Интерфакс 05:11
Армия и оружие

Эрдоган вновь пригрозил Дамаску военной операцией в Идлибе

Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил, что Турция намерена оттеснить силы сирийской армии от турецких наблюдательных пунктов в Идлибе, если она не отступит от них до конца февраля.
РИА Новости 05:11
Политика

Кремль пока не направлял приглашение Зеленскому на День Победы

112.ru Кремль пока не направлял украинскому президенту Владимиру Зеленскому приглашение на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
РЕН ТВ 04:52
Общество

Вильфанд посоветовал россиянам забыть слово «целина»

Изменение климата не позволит осваивать новые земли для сельского хозяйства, слово "целина" следует забыть, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на презентации доклада "Глобальный климат и почвенный покров России" в Почвенном институте им. Докучаева РАН.
РИА Новости 04:21
Экономика

Союз пивоваров просит у Минфина минимальную цену на пиво

Союз российских пивоваров (СРП) попросил министра финансов Антона Силуанова ввести минимальную розничную цену (МРЦ) на пиво, сообщает "Коммерсант" со ссылкой копию письма отраслевого объединения.
Газета.Ru 04:28
Происшествия

В ФСБ рассказали о готовивших нападение в Саратове подростках

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности задержала в Саратове двух подростков, планировавших совершить вооружённое нападение на школу.
RT на русском 02:23
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой

ToDay News Ufa вчера в 11:35
Политика

Захарова ответила на высказывания СНБО Украины о возвращении Крыма

В сообщении, опубликованном 26 февраля в Facebook, Захарова процитировала высказывание Данилова о том, что Киев не идет на «военное возвращение» Крыма из-за боязни большого числа жертв.
Известия 05:12
Происшествия

Полиция изъяла у москвича сделанный в мастерской «бэтмобиль»

Сделанное в частной мастерской не было зарегистрировано, а следовательно не могло эксплуатироваться.
Известия вчера в 14:16
Происшествия

В Прикамье врачи протащили пациента по асфальту

В городе Березники сотрудники скорой помощи протащили пациента по асфальту.
URA.Ru 24 февраля в 06:06
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное