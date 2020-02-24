Экономика
Lenta.ruРоссийские сахарные заводы оказались под угрозой закрытия
Российские сахарные заводы оказались под угрозой закрытия. Как сообщил председатель правления Союзроссахара Андрей Бодин, в сельскохозяйственном сезоне 2020/21 (с августа 2020 года по июль 2021-го) не смогут работать те предприятия, суммарные мощности которых превышают 150 тысяч тонн.
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с чего всё началось
Речь о Мелеузовском сахарном заводе в Башкирии (входит в группу «Продимекс»), Нурлатском сахарном заводе в Татарстане (входит в местную группу «Агро-инвест») и Товарковском сахарном заводе (принадлежит структуре Россельхозбанка) в Тульской области.Ведомости16:00
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