Экономика
КоммерсантъВ России закрывается очередной сахарный завод
Товарковский сахарный завод информировал правительство Тульской области о планах остановить работу в связи с отрицательными финансовыми результатами. Это — третий сахарный завод, объявивший о планах по закрытию за последнее время, передают «Ведомости».
Читать в источнике
Оценить68
с чего всё началось
«Продимекс» и «Агро-инвест» уже сообщали о планах временно остановить производство на своих заводах. Товарковский сахарный завод информировал правительство Тульской области о планах остановить работу в связи с отрицательными финансовыми результатами, сообщила пресс-служба областного правительства.Ведомости16:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 21:43, Ашберн
Политика
Постпред России в Женеве назвал США крупнейшим должником ООН
Постоянный представитель России при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что США являются самым крупным должником перед Организацией Объединённых Наций.
Футбол
В России закрылось зимнее трансферное окно
В России 22 февраля закрылось зимнее трансферное окно.
Шоу-бизнес
Похудевшая Лолита Милявская показала фигуру в купальнике
Российская певица Лолита Милявская показала себя в купальнике на видео, которое опубликовала в своем Instagram.
Политика
МИД РФ: США отказываются обсуждать «вмешательство» России в выборы
Предложение обсуждать обвинения с американской стороны во вмешательстве России в выборный процесс в США Вашингтон неоднократно отвергал, заявил глава департамента МИД РФ по международной информационной безопасности Андрей Крутских 24 февраля в интервью изданию Коммерсант.
Политика
На Украине намерены пересмотреть закон о госязыке
Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Ткаченко считает, что действующий закон о госязыке вызывает много рисков для общества, поэтому идет подготовка к национальному круглому столу по языковому вопросу.
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова поздравила мужчин с 23 февраля обнаженным фото
Телеведущая Анфиса Чехова поздравила мужчин с 23 февраля в Instagram.
Политика
Следователи по делу MH17 заявили об свидетеле запуска «Бука»
Нидерландский прокурор Фред Вестербеке заявил, что Совместная следственная группа по крушению малайзийского "Боинга" в Донбассе располагает свидетелем запуска ракеты "Бук", сбившей самолет.
Общество
В китайском Ухане остаются 44 российских студента
В китайском городе Ухань, который является эпицентром распространения нового типа коронавируса, остаются 44 российских студента.
Общество
«Миссия невыполнима»: съемки седьмой части сорваны из-за коронавируса
Как сообщает издание Deadline, съемки седьмой части популярной киноэпопеи «Миссия невыполнима» были приостановлены из-за разразившейся в Италии вспышки короновируса, рассказывает ИА DEITA.
Экономика
В «Деловой России» предупредили о росте цен на бытовую технику
С 2021 года могут вырасти цены на непродовольственные товары, включая бытовую технику, электронику, одежду и обувь, заявил глава комитета по торговле общественной организации "Деловая Россия" Алексей Федоров в интервью газете "Известия".
Футбол
Президент «Ювентуса» выразил готовность проводить матчи без зрителей
Ранее сообщалось, что в Италии могут провести все матчи без зрителей до 1 марта из-за коронавируса.
Армия и оружие
СМИ сообщили об остановке ВКС РФ турецкой колонны в Идлибе
Космос
На Юпитере воды оказалось больше, чем предполагалось
Неожиданный результат заставил ученых снова уделить Юпитеру больше внимания. В атмосферу Юпитера был отправлен «Галилео».
Экономика
Будет норма: в Конституции хотят расширить функции Центробанка
Расширение функций Центробанка в Конституции поддержала рабочая группа по изменению основного закона страны.
Общество
Россиян предупредили о необычно высокой температуре на этой неделе
В Москве и некоторых российских регионах ожидается нетипичная для времени года высокая температура воздуха.
Наука
Учёные разработали новый метод генетического редактирования CRISPR-Cas
Нидерландские учёные опробовали новый метод генетического редактирования CRISPR-Cas, который может исправлять ДНК без разрезания дефектных участков, и убедились в эффективности и безопасности данного метода.
Авто
BMW отзывает в России почти 200 автомобилей
Отзываются BMW M5 F90, а также M8 F92. Как сообщает ToDay News Ufa, будут отозваны автомобили, реализованные с февраля по декабрь 2019 года.
Футбол
Азар из-за травмы пропустит не менее трёх месяцев
Азар получил травму в выездном матче 25-го тура испанской Примеры с «Леванте» (0:1). До этого 29-летний форвард из-за повреждения не играл с конца ноября прошлого года до середины февраля.
Шоу-бизнес
56-летний Квентин Тарантино впервые стал отцом
Квентин Тарантино и Даниэлла Пик впервые стали родителями Что касается карьеры, то минувший год выдался для Квентина Тарантино крайне удачным.
Кино
В мультфильме Disney и Pixar появится первый ЛГБТ-персонаж
В новом мультфильме "Вперед" от компании Pixar впервые официально появится ЛГБТ-персонаж.
Гаджеты
Названа цена и дата старта продаж в России Honor View 30 Pro
Футбол
Финал Кубка Легенд завершился скандалом
Финальный матч Кубка Легенд, в котором встречались сборная России и команда звезд, завершился громким скандалом.
Экономика
Айсен Николаев: Ленский мост планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году
Ленский мост планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году, сообщил в ходе эфира передачи «Разговор с Ил Дарханом» глава Якутии Айсен Николаев.
Кино
Грег Уильямс выложил в Сеть кадры со съемок фильма «Веном 2»
Политика
В Эстонии заявили об отсутствии территориальных претензий к соседям
Эстония не имеет территориальных претензий к соседям. Об этом заявила президент страны Керсти Кальюлайд, передает издание Postimees.
Наука
В будущем станет возможной полностью оптическая обработка информации
Наука
Всепогодный радар для робомобилей разработали американские ученые
Здоровье
Школьники Челябинска 25 февраля выходят на учебу
В школах Челябинска 25 февраля 2020 года возобновляется учебный процесс, прерванный из-за эпидемии ОРВИ и гриппа, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».