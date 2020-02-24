Экономика

КоммерсантъКоммерсантъВ России закрывается очередной сахарный завод

Товарковский сахарный завод информировал правительство Тульской области о планах остановить работу в связи с отрицательными финансовыми результатами. Это — третий сахарный завод, объявивший о планах по закрытию за последнее время, передают «Ведомости».
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с чего всё началось

В России закрываются сахарные заводы

«Продимекс» и «Агро-инвест» уже сообщали о планах временно остановить производство на своих заводах. Товарковский сахарный завод информировал правительство Тульской области о планах остановить работу в связи с отрицательными финансовыми результатами, сообщила пресс-служба областного правительства.
Ведомости16:00

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В Тульской области закрывается Товарковский сахарный завод

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Коммерсантъ16:44

В России закрываются сахарные заводы

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