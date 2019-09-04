Минздрав постарается провести регистрацию лекарственного препарата "Фризиум" в максимально короткие сроки, если будет подано заявление от производителя, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова на полях ВЭФ.

с чего всё началось

Московский эндокринный завод закупил около 10 тыс. упаковок незарегистрированного в России препарата «Фризиум». «Сами препараты, о которых мы говорили, уже закуплены», — цитирует ТАСС министра здравоохранения России Веронику Скворцову.

В России закуплены 10 тысяч упаковок незарегистрированного «Фризиума»

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