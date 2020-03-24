Коронавирус

ГородовойГородовойВ России замечен рост продаж патронов и бейсбольных бит

В России зафиксирован резкий рост продаж патронов и бейсбольных бит. Как сообщает РБК со ссылкой на информацию «Платформы Оператора фискальных данных», в период с 9 до 22 марта объемы реализации патронов увеличились на 130% по сравнению с тем же периодом 2019 года.
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с чего всё началось

В России резко выросли продажи патронов и бейсбольных бит

В России с 9 по 22 марта объем продаж (в стоимостном выражении) комплектов патронов для спортивной и охотничьей стрельбы увеличился на 130% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, бейсбольных бит — на 29%.
РБКвчера в 08:14

Подробнее о событии

В России резко выросли продажи патронов и бейсбольных бит

Говорит Москвавчера в 09:25

Россияне стали покупать больше патронов и бейсбольных бит

Ведомостивчера в 10:45

Продажи патронов взлетели в России на фоне пандемии коронавируса

News.ruвчера в 09:31

В России подскочили продажи бейсбольных бит и патронов

Lenta.ruвчера в 11:57

В России резко выросли продажи патронов и бит

РЕН ТВвчера в 09:22

В России резко выросли продажи патронов и бейсбольных бит

Московский Комсомолецвчера в 08:59

В России резко выросли продажи патронов и бейсбольных бит

РБКвчера в 08:14
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Гаджеты

Xiaomi представила Redmi K30 Pro

Piter.tv вчера в 09:07
Политика

Путин объявит о переносе голосования по Конституции

Президент Владимир Путин в обращении к нации объявит о переносе голосования по поправкам в Конституцию с 22 апреля, рассказали РБК два источника, знакомых с подготовкой обращения.
РБК 07:32
Хоккей

КХЛ приняла решение о досрочном завершении сезона из-за коронавируса

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение о досрочном завершении сезона-2019/2020.
Газета.Ru 06:37
Политика

В Кремле прокомментировали возможную отмену Парада Победы в этом году

Сложившаяся ситуация вынуждает быть гибким и принимать решения на ходу, заметил спикер Кремля, поэтому дать конкретную информацию сейчас не предоставляется возможным.
ТВ Центр 06:23
Шоу-бизнес

Мерьем Узерли объяснила, почему ушла из сериала «Великолепный век»

В 2011 году Мерьем Узерли стала известна на весь мир — и все благодаря сериалу «Великолепный век».
StarHit.ru 23 марта в 21:30
Политика

Премьер Украины сообщил о планах ввести в стране режим ЧС

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в стране планируется введение режима чрезвычайной ситуации на 30 дней из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:34
Здоровье

Эксперт: Коронавирус изменит мировую систему здравоохранения

В марафоне приняли участие ведущие врачи, вирусологи, психологи, представители системы здравоохранения и пациентских организаций, а также социологи, антропологи и политологи.
Взгляд.ру 06:40
Шоу-бизнес

Умерла народная артистка СССР Инна Макарова

Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.
Интерфакс 07:27
Политика

Шойгу призвал отрегулировать законодательство

Министр обороны России Сергей Шойгу призвал отрегулировать законодательство, прикрываясь которым активисты прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты.
РИА Новости 04:47
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РИА Новости вчера в 10:21
Армия и оружие

Путин поручил проверить войска на готовность к борьбе с коронавирусом

Вооруженные силы РФ по поручению президента России Владимира Путина приступили к проверке на готовность к борьбе с коронавирусной инфекцией.
Москва 24 07:29
Общество

В Москве приостановят льготный проезд на общественном транспорте

В Москве приостанавливается действие льготного проезда на общественном транспорте для людей старше 65 лет, студентов вузов и колледжей из-за угрозы распространения коронавируса.
Известия 07:30
Общество

У 71-летнего принца Чарльза диагностирован коронавирус

У 71-летнего принца Уэльского Чарльза диагностировали коронавирус COVID-19, сообщает Daily Mail.
Вести.Ru 06:52
Общество

В Китае мужчина умер от хантавируса

В Китае мужчина скончался в автобусе из-за хантавируса, сообщила газета Global Times. Носителем этой инфекции являются грызуны.
Коммерсантъ 06:38
Политика

Песков попросил уничтожить смартфон после съемки Путина в Коммунарке

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков попросил работников госпиталя в Коммунарке, куда прибыл Владимир Путин, уничтожить смартфон, на который был снят президент.
Gazeta.SPb 02:01
Армия и оружие

Российские вирусологи направились в Бергамо для борьбы с коронавирусом

Российские военные вирусологи, которые прибыли в Италию, приступили к перебазированию в город Бергамо с целью оказания помощи в борьбе с коронавирусом.
RT на русском 04:10
Общество

Льва Лещенко госпитализировали в больницу в Коммунарке

РБК вчера в 09:20
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах

Минобороны РФ опубликовало видео полетов истребителей пятого поколения Су-57.
ТАСС 02:55
Общество

Число заражений коронавирусом в России за сутки выросло на 163

В сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом говорится, что из 163 новых случаев заражения коронавирусом в России за минувшие сутки 120 зафиксированы в Москве.
Интерфакс 04:42
Общество

В Госдуму внесли законопроект о лишении свободы за нарушение карантина

По предложению господина Крашенинникова и спикера Госдумы Вячеслава Володина максимальное наказание за нарушение карантина составит семь лет лишения свободы в случае, если из-за этого погибли два или более человека.
Коммерсантъ 04:15
Авто

Российский авторынок в апреле ждет масштабное падение

SpeedMe вчера в 23:24
Общество

В Москве временно закроют все развлекательные центры и кино

В Москве временно закрываются ночные клубы, кинотеатры, детские игровые комнаты и развлекательные центры.
Известия 07:26
Здоровье

В Москве утвердили алгоритм лечения на дому пациентов с коронавирусом

Департамент здравоохранения Москвы утвердил алгоритмы оказания медицинской помощи пациентам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией.
RT на русском вчера в 16:30
Общество

В Оренбуржье расторгли договоры с главврачами, выехавшими за границу

Министр здравоохранения области Татьяна Савинова 25 марта во время прямого эфира в соцсетях заявила, что вернувшиеся из путешествий главврачи трех Оренбургских больниц будут уволены.
Prooren.ru 05:39
Экономика

Владельцы торговых центров просят правительство о помощи

Российский союз торговых центров (РСТЦ) направил письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой оказать государственную поддержку торговой недвижимости.
Ведомости вчера в 13:06
Транспорт

Загруженность московского метро упала на 44%

"По состоянию на 10:00 среду пассажиропоток метрополитена и Московского центрального кольца снизился на 44%, наземного общественного транспорта - на 32%, пригородных электричек - на 32%", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента транспорта Москвы.
Интерфакс 05:55
Биатлон

Шипулин ответил на критику Резцовой в адрес спортсменов-депутатов

Антон Шипулин, бывший лидер биатлонной сборной России, ответил на критику со стороны четырехкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой, которая заявила, что биатлонисты, уходящие в политику, делают это ради личной выгоды.
Наша версия 06:45
Транспорт

РЖД отменяет курсирование ряда поездов в России

РЖД из-за снижения пассажиропотока в связи с коронавирусом отменяет ряд поездов дальнего следования в России или сокращает частоту курсирования.
RT на русском 02:09
Происшествия

Совладелец кемеровской «Зимней вишни» экстрадирован в Россию

Кемерово, 24 марта 2020, 15:31 — REGNUM Из Польши экстрадирован обвиняемый в даче взятки при строительстве кемеровского ТРЦ «Зимняя вишня» директор компании «Кемеровский Кондитерский Комбинат» Вячеслав Вишневский.
REGNUM вчера в 08:31
Происшествия

В Крыму на карантине из-за коронавируса находятся 1345 человек

Под динамическим медицинском наблюдении 1293 человека, госпитализированы 52 человека В Крыму поместили на карантин из-за коронавируса 1345 человек.
SM News 04:01
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