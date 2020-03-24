Коронавирус
ГородовойВ России замечен рост продаж патронов и бейсбольных бит
В России зафиксирован резкий рост продаж патронов и бейсбольных бит. Как сообщает РБК со ссылкой на информацию «Платформы Оператора фискальных данных», в период с 9 до 22 марта объемы реализации патронов увеличились на 130% по сравнению с тем же периодом 2019 года.
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с чего всё началось
В России с 9 по 22 марта объем продаж (в стоимостном выражении) комплектов патронов для спортивной и охотничьей стрельбы увеличился на 130% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, бейсбольных бит — на 29%.РБКвчера в 08:14
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Xiaomi представила Redmi K30 Pro
Политика
Путин объявит о переносе голосования по Конституции
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Хоккей
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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение о досрочном завершении сезона-2019/2020.
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В Кремле прокомментировали возможную отмену Парада Победы в этом году
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Мерьем Узерли объяснила, почему ушла из сериала «Великолепный век»
В 2011 году Мерьем Узерли стала известна на весь мир — и все благодаря сериалу «Великолепный век».
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Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в стране планируется введение режима чрезвычайной ситуации на 30 дней из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
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В марафоне приняли участие ведущие врачи, вирусологи, психологи, представители системы здравоохранения и пациентских организаций, а также социологи, антропологи и политологи.
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Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
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Вооруженные силы РФ по поручению президента России Владимира Путина приступили к проверке на готовность к борьбе с коронавирусной инфекцией.
Общество
В Москве приостановят льготный проезд на общественном транспорте
В Москве приостанавливается действие льготного проезда на общественном транспорте для людей старше 65 лет, студентов вузов и колледжей из-за угрозы распространения коронавируса.
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Общество
В Китае мужчина умер от хантавируса
В Китае мужчина скончался в автобусе из-за хантавируса, сообщила газета Global Times. Носителем этой инфекции являются грызуны.
Политика
Песков попросил уничтожить смартфон после съемки Путина в Коммунарке
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков попросил работников госпиталя в Коммунарке, куда прибыл Владимир Путин, уничтожить смартфон, на который был снят президент.
Армия и оружие
Российские вирусологи направились в Бергамо для борьбы с коронавирусом
Российские военные вирусологи, которые прибыли в Италию, приступили к перебазированию в город Бергамо с целью оказания помощи в борьбе с коронавирусом.
Общество
Льва Лещенко госпитализировали в больницу в Коммунарке
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах
Минобороны РФ опубликовало видео полетов истребителей пятого поколения Су-57.
Общество
Число заражений коронавирусом в России за сутки выросло на 163
В сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом говорится, что из 163 новых случаев заражения коронавирусом в России за минувшие сутки 120 зафиксированы в Москве.
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В Госдуму внесли законопроект о лишении свободы за нарушение карантина
По предложению господина Крашенинникова и спикера Госдумы Вячеслава Володина максимальное наказание за нарушение карантина составит семь лет лишения свободы в случае, если из-за этого погибли два или более человека.
Авто
Российский авторынок в апреле ждет масштабное падение
Общество
В Москве временно закроют все развлекательные центры и кино
В Москве временно закрываются ночные клубы, кинотеатры, детские игровые комнаты и развлекательные центры.
Здоровье
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Департамент здравоохранения Москвы утвердил алгоритмы оказания медицинской помощи пациентам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией.
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В Оренбуржье расторгли договоры с главврачами, выехавшими за границу
Министр здравоохранения области Татьяна Савинова 25 марта во время прямого эфира в соцсетях заявила, что вернувшиеся из путешествий главврачи трех Оренбургских больниц будут уволены.
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Владельцы торговых центров просят правительство о помощи
Российский союз торговых центров (РСТЦ) направил письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой оказать государственную поддержку торговой недвижимости.
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Загруженность московского метро упала на 44%
"По состоянию на 10:00 среду пассажиропоток метрополитена и Московского центрального кольца снизился на 44%, наземного общественного транспорта - на 32%, пригородных электричек - на 32%", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента транспорта Москвы.
Биатлон
Шипулин ответил на критику Резцовой в адрес спортсменов-депутатов
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Транспорт
РЖД отменяет курсирование ряда поездов в России
РЖД из-за снижения пассажиропотока в связи с коронавирусом отменяет ряд поездов дальнего следования в России или сокращает частоту курсирования.
Происшествия
Совладелец кемеровской «Зимней вишни» экстрадирован в Россию
Кемерово, 24 марта 2020, 15:31 — REGNUM Из Польши экстрадирован обвиняемый в даче взятки при строительстве кемеровского ТРЦ «Зимняя вишня» директор компании «Кемеровский Кондитерский Комбинат» Вячеслав Вишневский.
Происшествия
В Крыму на карантине из-за коронавируса находятся 1345 человек
Под динамическим медицинском наблюдении 1293 человека, госпитализированы 52 человека В Крыму поместили на карантин из-за коронавируса 1345 человек.