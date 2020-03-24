Коронавирус

ГородовойГородовойВ России замечен рост продаж патронов и бейсбольных бит

В России зафиксирован резкий рост продаж патронов и бейсбольных бит. Как сообщает РБК со ссылкой на информацию «Платформы Оператора фискальных данных», в период с 9 до 22 марта объемы реализации патронов увеличились на 130% по сравнению с тем же периодом 2019 года.
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с чего всё началось

В России резко выросли продажи патронов и бейсбольных бит

В России с 9 по 22 марта объем продаж (в стоимостном выражении) комплектов патронов для спортивной и охотничьей стрельбы увеличился на 130% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, бейсбольных бит — на 29%.
РБКвчера в 08:14

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В России подскочили продажи бейсбольных бит и патронов

Lenta.ruвчера в 11:57

Россияне стали покупать больше патронов и бейсбольных бит

Ведомостивчера в 10:45

В России резко выросли продажи патронов и бейсбольных бит

Говорит Москвавчера в 09:25

Продажи патронов взлетели в России на фоне пандемии коронавируса

News.ruвчера в 09:31

В России резко выросли продажи патронов и бит

РЕН ТВвчера в 09:22

В России резко выросли продажи патронов и бейсбольных бит

Московский Комсомолецвчера в 08:59

В России резко выросли продажи патронов и бейсбольных бит

РБКвчера в 08:14
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Общество

ОАЭ запретили российскому самолёту приземлиться в Дубае

Власти Объединённых Арабских Эмиратов не позволили лайнеру российского лоукостера «Победа», совершавшему согласованный полёт из Москвы в Дубай, приземлиться в аэропорту города.
News.ru 06:00
Общество

В России может почти полностью прекратиться региональное авиасообщение

Международные авиаперевозки сжались на 80 %, а после возвращения россиян из-за границы и вовсе остановятся.
Про.Тонкости 08:30
Общество

Лещенко госпитализирован с подозрением на коронавирус

Super.ru вчера в 08:46
Политика

Путин обратится к россиянам из-за коронавируса

Lenta.ru 06:04
Общество

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Вести.Ru 06:52
Общество

В Москве разъяснили новые меры по борьбе с коронавирусом

Новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве касаются в том числе жителей столицы с хроническими заболеваниями.
Lenta.ru 23 марта в 08:10
Общество

Власти Москвы ввели новые ограничения из-за коронавируса

Москва приостанавливает работу развлекательных центров, кинотеатров и ночных клубов, указ мэра Сергея Собянина опубликован на официальном сайте.
Ведомости 07:45
Армия и оружие

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Вести.Ru 08:40
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Авторы Just Cause и Rage 2 опубликовали тизер следующей игры — это шутер от первого лица

Avalanche Studios представила тизер своего следующего проекта. Судя по ролику, это будет шутер от первого лица.
CyberSport.ru 07:49
Энергетика

Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня

Саудовской Аравии следует и далее наращивать объемы добычи нефти, но в пределах, не опасных для США – об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп 9 марта в телефонной беседе с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, пишет Politico.
Газета.Ru вчера в 17:03
Хоккей

КХЛ объявила о досрочном завершении сезона из-за коронавируса

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса.
РБК 05:55
Происшествия

Семь человек погибли при пожаре под Пензой

К тушению пожара привлекались 18 человек и 6 единиц техники, отметили в пресс-службе.
Газета.Ru 00:29
Происшествия

Экс-глава МИД Украины Кожара задержан по подозрению в убийстве

Бывший глава министерства иностранных дел Украины Леонид Кожара задержан по подозрению в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого.
Газета.Ru 08:45
Общество

В Минздраве рассказали, когда пойдет на спад вспышка коронавируса

Активное распространение коронавирусной инфекции со сменой времени года пойдет на спад, считает главный эпидемиолог российского Минздрава России Брико.
Московский Комсомолец в Марий Эл 23 марта в 12:26
Политика

Пациент рассказал о визите Путина в больницу Коммунарки

Газета.Ru вчера в 09:27
Политика

Кабмин Украины ввел в стране режим ЧС

Правительство Украины из-за распространения нового коронавируса ввело на всей территории страны режим чрезвычайной ситуации и продлило карантин до 24 апреля.
ТАСС 08:19
Общество

В Москве приостановили бесплатный проезд для пенсионеров старше 65 лет

Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках мер профилактики распространения коронавируса временно отменил бесплатный проезд в общественном транспортедля столичных пенсионеров старше 65 лет, а также для студентов и москвичей с хроническими заболеваниями.
Московский Комсомолец 08:41
Авто

В продажу поступил Антарктический внедорожник УАЗ Патриот

В продажу поступили первые внедорожники УАЗ "Патриот" серии Antarctic Edition. Об этом сообщается на сайте изготовителя.
МонаВиста вчера в 12:57
Политика

Генпрокуратура ДНР возбудила дело против Порошенко

"Следователи управления по надзору за соблюдением законов органами военного управления и органами исполнительной власти, реализующими политику в сфере обороны Генеральной прокуратуры ДНР, расследуют уголовное дело, возбужденное по статье 230 УК ДНР, в отношении бывшего президента Украины Порошенко Петра Алексеевича", — говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры ДНР.
РИА Новости 07:33
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском вчера в 04:09
Политика

В Турции восхитились смелостью Путина

В Турции отметили, что глава России привык решать проблемы не словами, а делами.
Аргументы недели 09:11
Политика

Трамп заявил, что нужно снимать ограничения с частного сектора США

Вашингтон, 24 марта 2020, 21:35 — REGNUM Наложенные на работу американского частного сектора ограничения нельзя слишком долго сохранять, заявил 24 марта президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, передаёт Fox News.
REGNUM вчера в 14:35
Футбол

Игорь Черевченко о «карантинном» отпуске: Покупаю только то, что надо

Главный тренер тульского "Арсенала" Игорь Черевченко рассказал клубной пресс-службе о том, как проводит незапланированный из-за приостановления сезона Тинькофф отпуск.
Тульская пресса 09:09
Экономика

Владельцы ТЦ предупредили о риске дефолта на триллион рублей

"Возникает реальный риск дефолта перед банками на сумму около 1 триллиона рублей и ставятся под угрозу не менее 1 миллиона рабочих мест в торговых центрах страны", - говорится в письме Российского совета торговых центров (РСТЦ) на имя премьер-министра России Михаила Мишустина, имеющемся в распоряжении РИА Недвижимость.
РИА Новости вчера в 10:51
Здоровье

В Госдуму внесли проект о дистанционных медосмотрах во время эпидемий

В Государственную Думу внесли законопроект о дистанционных медицинских осмотрах пациентов в период эпидемий и чрезвычайных ситуаций.
Парламентская газета 08:38
Экономика

В общепите предупредили о риске массовых банкротств из-за коронавируса

Непродовольственная розница и сети общественного питания предупредили правительство России о риске массовых банкротств и попросили поддержать их в связи с распространением коронавируса, говорится в коллективном письме на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 08:35
Общество

Стоимость лечения от коронавируса уточнили в Боткинской больнице

До 200 тысяч рублей в сутки может доходить стоимость лечения людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, если речь идет о тяжелой форме заболевания, заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин.
Live24 03:56
Общество

Смоленский губернатор призвал уехавшую за границу чиновницу уволиться

Губернатор Смоленской области Алексей Островский уверен, что замначальника регионального департамента здравоохранения Кристина Рябкова поступила неэтично, улетев в Египет на отдых в разгар пандемии коронавируса, и должна уволиться.
РИА Новости 06:17
Шоу-бизнес

Умерла народная артистка СССР Инна Макарова

Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.
Интерфакс 07:27
Общество

Собянин заявил, что реальной картины по коронавирусу в регионах нет

Сергей Собянин сообщил, что реальной картины по распространению коронавируса по российским регионам нет из-за низкого объема тестирования.
Москва 24 вчера в 09:33
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