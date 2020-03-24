Коронавирус
ГородовойВ России замечен рост продаж патронов и бейсбольных бит
В России зафиксирован резкий рост продаж патронов и бейсбольных бит. Как сообщает РБК со ссылкой на информацию «Платформы Оператора фискальных данных», в период с 9 до 22 марта объемы реализации патронов увеличились на 130% по сравнению с тем же периодом 2019 года.
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с чего всё началось
В России с 9 по 22 марта объем продаж (в стоимостном выражении) комплектов патронов для спортивной и охотничьей стрельбы увеличился на 130% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, бейсбольных бит — на 29%.РБКвчера в 08:14
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ОАЭ запретили российскому самолёту приземлиться в Дубае
Власти Объединённых Арабских Эмиратов не позволили лайнеру российского лоукостера «Победа», совершавшему согласованный полёт из Москвы в Дубай, приземлиться в аэропорту города.
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В России может почти полностью прекратиться региональное авиасообщение
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В Москве разъяснили новые меры по борьбе с коронавирусом
Новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве касаются в том числе жителей столицы с хроническими заболеваниями.
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Власти Москвы ввели новые ограничения из-за коронавируса
Москва приостанавливает работу развлекательных центров, кинотеатров и ночных клубов, указ мэра Сергея Собянина опубликован на официальном сайте.
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Происшествия
Экс-глава МИД Украины Кожара задержан по подозрению в убийстве
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Общество
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Активное распространение коронавирусной инфекции со сменой времени года пойдет на спад, считает главный эпидемиолог российского Минздрава России Брико.
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Пациент рассказал о визите Путина в больницу Коммунарки
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В продажу поступил Антарктический внедорожник УАЗ Патриот
В продажу поступили первые внедорожники УАЗ "Патриот" серии Antarctic Edition. Об этом сообщается на сайте изготовителя.
Политика
Генпрокуратура ДНР возбудила дело против Порошенко
"Следователи управления по надзору за соблюдением законов органами военного управления и органами исполнительной власти, реализующими политику в сфере обороны Генеральной прокуратуры ДНР, расследуют уголовное дело, возбужденное по статье 230 УК ДНР, в отношении бывшего президента Украины Порошенко Петра Алексеевича", — говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры ДНР.
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Политика
В Турции восхитились смелостью Путина
В Турции отметили, что глава России привык решать проблемы не словами, а делами.
Политика
Трамп заявил, что нужно снимать ограничения с частного сектора США
Вашингтон, 24 марта 2020, 21:35 — REGNUM Наложенные на работу американского частного сектора ограничения нельзя слишком долго сохранять, заявил 24 марта президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, передаёт Fox News.
Футбол
Игорь Черевченко о «карантинном» отпуске: Покупаю только то, что надо
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Экономика
Владельцы ТЦ предупредили о риске дефолта на триллион рублей
"Возникает реальный риск дефолта перед банками на сумму около 1 триллиона рублей и ставятся под угрозу не менее 1 миллиона рабочих мест в торговых центрах страны", - говорится в письме Российского совета торговых центров (РСТЦ) на имя премьер-министра России Михаила Мишустина, имеющемся в распоряжении РИА Недвижимость.
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В Госдуму внесли проект о дистанционных медосмотрах во время эпидемий
В Государственную Думу внесли законопроект о дистанционных медицинских осмотрах пациентов в период эпидемий и чрезвычайных ситуаций.
Экономика
В общепите предупредили о риске массовых банкротств из-за коронавируса
Непродовольственная розница и сети общественного питания предупредили правительство России о риске массовых банкротств и попросили поддержать их в связи с распространением коронавируса, говорится в коллективном письме на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
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Стоимость лечения от коронавируса уточнили в Боткинской больнице
До 200 тысяч рублей в сутки может доходить стоимость лечения людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, если речь идет о тяжелой форме заболевания, заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин.
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Смоленский губернатор призвал уехавшую за границу чиновницу уволиться
Губернатор Смоленской области Алексей Островский уверен, что замначальника регионального департамента здравоохранения Кристина Рябкова поступила неэтично, улетев в Египет на отдых в разгар пандемии коронавируса, и должна уволиться.
Шоу-бизнес
Умерла народная артистка СССР Инна Макарова
Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.
Общество
Собянин заявил, что реальной картины по коронавирусу в регионах нет
Сергей Собянин сообщил, что реальной картины по распространению коронавируса по российским регионам нет из-за низкого объема тестирования.