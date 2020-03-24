В России с 9 по 22 марта объем продаж (в стоимостном выражении) комплектов патронов для спортивной и охотничьей стрельбы увеличился на 130% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, бейсбольных бит — на 29%.

с чего всё началось

В России зафиксирован резкий рост продаж патронов и бейсбольных бит. Как сообщает РБК со ссылкой на информацию «Платформы Оператора фискальных данных», в период с 9 до 22 марта объемы реализации патронов увеличились на 130% по сравнению с тем же периодом 2019 года.

В России замечен рост продаж патронов и бейсбольных бит

Общество ОАЭ запретили российскому самолёту приземлиться в Дубае Власти Объединённых Арабских Эмиратов не позволили лайнеру российского лоукостера «Победа», совершавшему согласованный полёт из Москвы в Дубай, приземлиться в аэропорту города.

Энергетика Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня Саудовской Аравии следует и далее наращивать объемы добычи нефти, но в пределах, не опасных для США – об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп 9 марта в телефонной беседе с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, пишет Politico.

Политика Кабмин Украины ввел в стране режим ЧС Правительство Украины из-за распространения нового коронавируса ввело на всей территории страны режим чрезвычайной ситуации и продлило карантин до 24 апреля.

Общество В Москве приостановили бесплатный проезд для пенсионеров старше 65 лет Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках мер профилактики распространения коронавируса временно отменил бесплатный проезд в общественном транспортедля столичных пенсионеров старше 65 лет, а также для студентов и москвичей с хроническими заболеваниями.

Политика Генпрокуратура ДНР возбудила дело против Порошенко "Следователи управления по надзору за соблюдением законов органами военного управления и органами исполнительной власти, реализующими политику в сфере обороны Генеральной прокуратуры ДНР, расследуют уголовное дело, возбужденное по статье 230 УК ДНР, в отношении бывшего президента Украины Порошенко Петра Алексеевича", — говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры ДНР.

Политика В Турции восхитились смелостью Путина В Турции отметили, что глава России привык решать проблемы не словами, а делами.

Политика Трамп заявил, что нужно снимать ограничения с частного сектора США Вашингтон, 24 марта 2020, 21:35 — REGNUM Наложенные на работу американского частного сектора ограничения нельзя слишком долго сохранять, заявил 24 марта президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, передаёт Fox News.

Экономика Владельцы ТЦ предупредили о риске дефолта на триллион рублей "Возникает реальный риск дефолта перед банками на сумму около 1 триллиона рублей и ставятся под угрозу не менее 1 миллиона рабочих мест в торговых центрах страны", - говорится в письме Российского совета торговых центров (РСТЦ) на имя премьер-министра России Михаила Мишустина, имеющемся в распоряжении РИА Недвижимость.

Экономика В общепите предупредили о риске массовых банкротств из-за коронавируса Непродовольственная розница и сети общественного питания предупредили правительство России о риске массовых банкротств и попросили поддержать их в связи с распространением коронавируса, говорится в коллективном письме на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Общество Стоимость лечения от коронавируса уточнили в Боткинской больнице До 200 тысяч рублей в сутки может доходить стоимость лечения людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, если речь идет о тяжелой форме заболевания, заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин.

Общество Смоленский губернатор призвал уехавшую за границу чиновницу уволиться Губернатор Смоленской области Алексей Островский уверен, что замначальника регионального департамента здравоохранения Кристина Рябкова поступила неэтично, улетев в Египет на отдых в разгар пандемии коронавируса, и должна уволиться.