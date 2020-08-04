Экономика

REGNUMREGNUMВ России замедлился рост спроса на наличные деньги

Москва, 4 августа 2020, 01:25 — REGNUM Объём наличных денег в обращении в России в июле 2020 года вырос на 179 млрд рублей. Показатель соответствует значению февраля, следует из статистики Центрального банка России.
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с чего всё началось

Спрос на наличные в России вернулся к докризисным значениям

В июле в обращение поступило 179 млрд руб. в виде наличных банкнот, следует из статистики Центробанка. Это гораздо меньше, чем в предыдущие месяцы, на которые в России пришлись пик волатильности на финансовых рынках и пандемия.
РБКвчера в 17:00

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Рост спроса на наличные российские рубли замедлился

Московский Комсомолецвчера в 21:13

Банк России заметил высокий спрос населения и бизнеса на наличные

Finam.Ruвчера в 13:45

Спрос на наличные в России вернулся к докарантинному уровню

Коммерсантъвчера в 18:47

В России замедлился рост спроса на наличные деньги

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Спрос на наличные в России вернулся к докризисным значениям

РБКвчера в 17:00

Спрос россиян на наличные деньги, по оценкам ЦБ, вернулся к докарантинному уровню

Эхо Москвывчера в 20:08

ЦБ: объем наличных в обращении будет сокращаться в 2020 году после пика из-за пандемии

ПРАЙМвчера в 12:23
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Политика

Минобороны Белоруссии объявило о военных сборах на границе с Россией

РИА Новости 04:04
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Происшествия

Защита жены рэпера Энди Картрайта обжалует арест

Защита вдовы украинского рэпера Энди Картрайта Марины Кохал, арестованной на два месяца по подозрению в убийстве мужа, намерена обжаловать это решение.
РБК вчера в 18:16
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Происшествия

Напавший на сотрудника Росгвардии в Парке Горького в Москве задержан

Мужчина, напавший 2 августа на сотрудника Росгвардии в Москве в Парке Горького, задержан.
Известия вчера в 07:25
17
Футбол

Деян Ловрен показал совместное фото с Путиным

Новый игрок петербургского футбольного клуба "Зенит" Деян Ловрен рассказал пресс-службе команды о совместной фотографии с российским президентом Владимиром Путиным.
ПолитРоссия 03:41
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Армия и оружие

Франция и Германия планируют отказаться от военных технологий США

Основными отрицательными сторонами для европейских компаний называются попытки Вашингтона контролировать процесс изготовления продукции, а также дальнейшее ограничение экспортных поставок.
Слово и Дело вчера в 04:50
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Армия и оружие

Шойгу ввел спецнадбавки к окладам военнослужащих

С 1 июля летчики, моряки, разведчики и ракетчики начали получать специальные надбавки к окладу, заявил на тематическом селекторном совещании министр обороны, генерал армии Сергей Шойгу.
РИА Новости 04:15
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Происшествия

Украинскую топ-модель избили на пляже в Турции

Украинская топ-модель Дарья Кирилюк пожаловалась, что ее, а также ее парня и друзей избили охранники на пляже в Турции.
РИА Новости вчера в 17:48
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Политика

Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
РБК вчера в 12:59
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Происшествия

Пожар в ангаре в центре Москвы ликвидирован

Информация о пожаре в металлическом ангаре, расположенном в Гарднеровском переулке, дом 3, строение 4а, в центре Москвы, поступила в 10:44 мск.
ТАСС 04:37
Политика

Трамп назвал отправку войск на Ближний Восток величайшей ошибкой США

Президент США Дональд Трамп назвал решение Белого дома отправить американских военнослужащих на Ближний Восток величайшей ошибкой в истории страны.
Газета.Ru 01:30
8
Общество

10 000 руб. от ПФР получат россияне с детьми до 16 лет после 5 августа

За июнь и июль выплаты уже получили почти 90% всех семей с детьми в возрасте от 3 до 16 лет.
Live24 01:36
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Общество

В Германии заявили о начале второй волны коронавируса

Глава союза врачей Marburger Bund Зузанне Йона считает, что вторая волна эпидемии коронавируса в Германии уже началась, но она слабее первой.
РИА Новости 04:07
7
Космос

NASA: Упадет на Землю гигантский астероид в сентябре 2020 года. Военные США готовится к катастрофе

Военные США уже знают о надвигающейся угрозе и готовятся к катастрофе Специалисты знают об ударе и готовятся к нему уже четыре месяца.
Vesiskitim.ru вчера в 22:35
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Политика

Консул рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами

Консул России в Минске Кирилл Плетнёв в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами.
RT на русском вчера в 06:46
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Здоровье

Кабмин РФ увеличил льготникам выплаты на лекарства

До 886 рублей повысило правительство России затраты на лекарства для льготников.
Новый Век 03:10
9
Технологии

Компания Virgin Galactic начала разработку сверхзвукового самолета

Согласно информации, компания миллиардера Ричарда Брэнсона начала первый этап проектирования сверхзвукового коммерческого самолета.
SM News 04:46
5
Происшествия

Опубликованы новые записи задержания Джорджа Флойда

Миннеаполис, США, 4 августа 2020, 11:23 — REGNUM Записи с нательных камер офицеров полиции, участвовавших в задержании жителя американского Миннеаполиса, темнокожего Джорджа Флойда, опубликованы британским изданием Daily Mail.
REGNUM 04:23
18
Общество

Счетная палата предложила пересмотреть затраты на содержание автодорог

«По итогам проверки Счетная палата предложила правительству пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных дорог федерального значения», — отмечается в сообщении.
Известия вчера в 22:17
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Авто

Компания Toyota обновила Land Cruiser Prado на японском рынке

Японская компания Toyota обновила свой Land Cruiser Prado на внутреннем рынке.
Avtovesti.com вчера в 15:32
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Общество

Суточный прирост случаев COVID-19 в РФ стал наименьшим с апреля

Новые эпизоды регистрировались в 83 регионах РФ,в Москве зарегистрирован 691 новый случай COVID-19 за сутки, 12 смертей и 1456 выздоровевших.
Интерфакс 03:32
9
Происшествия

Суд приговорил к колонии напавшего на школьницу в Вольске подростка

Газета.Ru 03:45
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Экономика

Ростуризм оценил в 500 млрд рублей потери от закрытия границ для иностранных туристов

По словам Догузовой, в Ростуризме рассчитывают на то, что со временем будет рассмотрен вопрос о том, чтобы иностранные туристы могли получать онлайн и многократные визы.
Интерфакс 02:31
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Общество

Штаб по голосованию прокомментировал утечку данных избирателей РФ

Как сообщало ИА REGNUM, ране стало известно, что на одном из форумов даркнета появились предложения о продаже около 1,1 млн номеров и серий паспортов граждан РФ, которые принимали участие в электронном голосовании по поправкам к Конституции РФ.
REGNUM 04:50
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Политика

Reuters сообщил о краже «русскими хакерами» документов США и Британии

Власти Великобритании подозревают российских хакеров во взломе электронной почты бывшего министра торговли страны Лиама Фокса и краже секретных документов.
РБК вчера в 14:26
3
Политика

Лукашенко предложил на референдуме изменить конституцию страны

Президент Белоруссии считает необходимым в ближайшие пять лет провести республиканский референдум по изменению конституции страны.
BFM.ru 03:10
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Армия и оружие

Сербия решила купить у Китая зенитную ракетную систему FK-3

Белград, 3 августа 2020, 22:03 — REGNUM Китайская зенитная ракетная система ПВО FK-3 поставлена в Сербию, сообщает Balkanska bezbednosna mreza.
REGNUM вчера в 15:03
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Автоспорт

Квят попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса

Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят заявил, что попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса.
Газета.Ru 02 августа в 16:57
4
Происшествия

СК завел дело на жителя Якутии за фото Гитлера в «Бессмертном полку»

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 28-летнего жителя Нюрбинского района Якутии о публичном осквернении символов воинской славы России (часть третья статьи 354.1 УК РФ).
Российская газета 03:45
8
Общество

Троих моряков нашли на необитаемом острове благодаря надписи на песке

Трех моряков нашли на необитаемом острове в Микронезии благодаря огромной надписи SOS на песке. Об этом сообщает Минобороны Австралии.
Lenta.ru 04:22
6
Политика

Польский премьер объяснил причины критики в адрес Германии и России

В Польше нет жестких антироссийских настроений, но властям страны не нравятся проекты по типу газопровода «Северный поток – 2». Об этом во вторник, 4 августа, заявил польский премьер Матеуш Моравецкий.
Известия 05:03
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