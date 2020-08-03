PSA представила новую платформу для электромобилей

PSA говорит, что для того, чтобы снизить производственные затраты и инвестиции как можно ниже, платформа и многие ее электрические компоненты разрабатываются и производятся собственными силами с дополнительным бонусом компонентов, дополняющих существующие проекты и продукты.