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REGNUM
REGNUM

В России замедлился рост спроса на наличные деньги

Москва, 4 августа 2020, 01:25 — REGNUM Объём наличных денег в обращении в России в июле 2020 года вырос на 179 млрд рублей. Показатель соответствует значению февраля, следует из статистики Центрального банка России.В источнике
С чего всё началось
РБК

Спрос на наличные в России вернулся к докризисным значениям

В июле в обращение поступило 179 млрд руб. в виде наличных банкнот, следует из статистики Центробанка. Это гораздо меньше, чем в предыдущие месяцы, на которые в России пришлись пик волатильности на финансовых рынках и пандемия.
РБК17:00
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Спрос на наличные в России вернулся к докарантинному уровню

Коммерсантъ18:47
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Рост спроса на наличные деньги замедлился в России

Народные новости19:49
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В России стали меньше пользоваться наличными

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Спрос россиян на наличные деньги, по оценкам ЦБ, вернулся к докарантинному уровню

Эхо Москвы20:08
REGNUM

В России замедлился рост спроса на наличные деньги

REGNUM18:25
РБК

Спрос на наличные в России вернулся к докризисным значениям

РБК17:00
Finam.Ru

Банк России отмечает высокий спрос населения и бизнеса на наличные средства

Finam.Ruвчера в 13:45
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Семеро граждан России пострадали при жесткой посадке Ан-74 в Мали

По предварительной информации, на борту находились четыре сотрудника ООН и семь членов экипажа, граждан РФ, большинство из которых получили травмы, в том числе переломы, не опасные для жизни.
Коммерсантъвчера в 15:19
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МИД РФ заявил послу Белоруссии о «безосновательном» аресте россиян

МИД РФ заявил, что арест в Белоруссии 33 россиян - якобы "бойцов ЧВК Вагнера" - по подозрению в подготовке массовых беспорядков является безосновательным, предлог - надуманным, а все происходящее в целом "не соответствует духу братских союзнических отношений между двумя странами и народами".
Газета.Ruвчера в 16:04
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PSA представила новую платформу для электромобилей

PSA говорит, что для того, чтобы снизить производственные затраты и инвестиции как можно ниже, платформа и многие ее электрические компоненты разрабатываются и производятся собственными силами с дополнительным бонусом компонентов, дополняющих существующие проекты и продукты.
Про Кроссоверывчера в 04:27
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«Эковахта»: на Поронае орудуют браконьеры, а Тымь в безопасности

Ранее "Эковахта" пыталась в сотрудничестве с правоохранителями активизировать охрану Тыми от браконьеров, но все уголовные дела в отношении задержанных крупных браконьерских бригад разваливались в полиции Ногликского и Тымовского районов, а браконьеры продолжали истреблять остатки горбуши, все еще заходящей в реку.
Сахалин.Инфо19:23

«Газпром» обжалует максимальный штраф Польши за «Северный поток-2»

В UOKiK объяснили столь большой штраф «умышленным» непредоставлением «Газпромом» запрашиваемых Польшей данных о контрактах его «дочки», компании Nord Stream 2, с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2».
РБКвчера в 11:59
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Сергей Фургал отказался от своего адвоката Бориса Кожемякина

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, проходящий по делу о заказных убийствах, отказался от своего защитника Бориса Кожемякина, подписав соответствующее заявление в присутствии следователя.
BFM.ruвчера в 04:33
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РФПИ ожидает регистрацию вакцины от коронавируса в ближайшие 10 дней

По прогнозам Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), отечественную вакцину от коронавируса зарегистрируют в течение десяти дней, сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу «Россия 24».
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Франция и Германия планируют отказаться от военных технологий США

Основными отрицательными сторонами для европейских компаний называются попытки Вашингтона контролировать процесс изготовления продукции, а также дальнейшее ограничение экспортных поставок.
Слово и Деловчера в 04:50
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