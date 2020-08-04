В июле в обращение поступило 179 млрд руб. в виде наличных банкнот, следует из статистики Центробанка. Это гораздо меньше, чем в предыдущие месяцы, на которые в России пришлись пик волатильности на финансовых рынках и пандемия.

с чего всё началось

Москва, 4 августа 2020, 01:25 — REGNUM Объём наличных денег в обращении в России в июле 2020 года вырос на 179 млрд рублей. Показатель соответствует значению февраля, следует из статистики Центрального банка России.

В России замедлился рост спроса на наличные деньги

Шоу-бизнес Ревва провел танцевальный баттл с Пухляшом Ревва опубликовал на своей странице в Instagram видео, на котором показал, как проходит танцевальный баттл между ним и Пухляшом. 1

Происшествия Семеро граждан России пострадали при жесткой посадке Ан-74 в Мали По предварительной информации, на борту находились четыре сотрудника ООН и семь членов экипажа, граждан РФ, большинство из которых получили травмы, в том числе переломы, не опасные для жизни. 82

Шоу-бизнес Пресняков и Подольская во второй раз станут родителями Напомним, Наталья Подольская и Владимир Пресняков сыграли свадьбу в 2010 году, спустя пять лет у них родился сын Артем. 21

Экономика Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми. 920

Политика Лукашенко 4 августа обратится к народу Белоруссии и парламенту Ранее в СМИ появилась информация о том, что обращение Лукашенко может быть перенесено на неопределённый срок, поскольку у президента наблюдаются проблемы со здоровьем. 487

Общество «Газпром» обжалует максимальный штраф Польши за «Северный поток-2» В UOKiK объяснили столь большой штраф «умышленным» непредоставлением «Газпромом» запрашиваемых Польшей данных о контрактах его «дочки», компании Nord Stream 2, с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2». 2,1K

Экономика Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов. 65

Экономика Экономист рассказал, куда будет выгодно вложить деньги осенью Экономист Владислав Жуковский сообщил, что россиянам невыгодно вкладываться в рубль или доллар этой осенью.

Спорт 40 лет назад состоялось закрытие самой «монетной» олимпиады Начиная с 1977 года и заканчивая 1980 годом, в СССР на Ленинградском и Московском монетных дворах было изготовлено около 45 различных дизайнов циркуляционных и коллекционных монет, посвященных играм.

Общество Только четверть утечек данных COVID-пациентов произошла из-за хакеров За первое полугодие в мире выявлено 72 случая утечки данных, связанных с коронавирусом.

Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк увезли на лечение за границу Как стало известно «Экспресс-газете», прямо сейчас Заворотнюк располагается в Соединенных Штатах, куда её увезли на лечение еще несколько месяцев назад, когда ей стало лучше. 15

Здоровье Президент Казахстана продлил карантин в стране еще на 2 недели Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распорядился продлить карантинные меры в стране еще на две недели.

Происшествия В Подмосковье задержаны продавцы фальшивых акций Задержанным грозит до 1 млн рублей штрафа или до 12 лет колонии. 1

Политика Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта. 864