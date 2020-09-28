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Коммерсантъ
Коммерсантъ

В России занято почти 90% коек для больных с коронавирусом

Среди коек, которые были развернуты для пациентов с COVID-19, занято 89%, сообщил ТАСС помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.В источнике
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REGNUM

В РФ пациенты с коронавирусной инфекцией заполнили почти 90% коечного фонда

REGNUM19:38
Ридус

В России заняли почти 90% коек для больных с COVID-19

Ридус19:36
ТАСС

В России загружено почти 90% коек из всех развернутых для пациентов с коронавирусом

ТАСС17:35
URA.Ru

В России заканчиваются места для пациентов с коронавирусом. Минздрав успокаивает резервом

URA.Ru18:54
Газета.Ru

В РФ загружено 89% коек из всех развернутых для пациентов с COVID-19

Газета.Ru18:23
Коммерсантъ

В России занято почти 90% коек для больных с коронавирусом

Коммерсантъ18:11
Московский Комсомолец

В России занято 89% коек для больных с COVID-19

Московский Комсомолец19:11

Рядовому Шамсутдинову предъявили счет

Родные убитых требуют компенсацию морального вреда в 27,6 млн рублей Семьи военных, которых в Забайкалье расстрелял солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, подали гражданские иски о взыскании с него компенсации морального вреда в размере 27,6 млн руб. Они заявлены в рамках рассмотрения судом уголовного дела, предварительное заседание по которому назначено на 29 сентября.
Рядовому Шамсутдинову предъявили счет
Коммерсантъвчера в 12:44
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Эксперт спрогнозировал пик заражений COVID-19 в России

Нарастание количества заболевших в России COVID-19 вероятнее всего произойдет через 2-3 недели, при наихудшем сценарии развития событий пик придется на начало ноября, сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
РИА Новости20:05

Макрон потребовал от России предоставить объяснения по делу Навального

Выводы по ситуации с Алексеем Навальным должны быть сделаны исходя из информации, которую предоставит Россия, или ее отказа предоставить объяснения, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
РИА Новостивчера в 15:39
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Экс-министр обороны Украины заявил об упущенном шансе с Крымом

Кузьмук заверил, что неудачи тогдашнее руководство военного ведомства решило списать на неготовность армии, а после упущенного «шанса» сохранить Крым власти якобы начали плодить мифы и обвинять предшественников.
Известия19:30
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Губернатор призвал подготовить новые меры для борьбы с коронавирусом

Андрей Бочаров поручил профильным подразделениям администрации проанализировать принятые меры против коронавируса и подготовить новые, а также повысить эффективность лечения при помощи современных методов и препаратов.
Крестьянская жизньвчера в 08:54
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Series X заберет 20% от хранилища 1 ТБ для файлов системы

Появилась информация о том, что консоль Xbox Series X резервирует почти 20 процентов своего внутреннего хранилища SSD объемом 1 ТБ для операционной системы, оставляя при этом около 800 ГБ для использования программного обеспечения.
МИТвчера в 14:39
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Лавров сообщил о возможном визите Путина в Южную Корею

Сеул, 29 сентября 2020, 00:57 — REGNUM Российские и южнокорейские дипломаты обсудят возможный визит президента России Владимира Путина в Южную Корею после нормализации эпидемиологической ситуации, заявил 28 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью агентству Yonhap.
REGNUM17:57

В Москве умерли более 20 пациентов с коронавирусом впервые с июля

Еще 23 пациента с COVID-19 скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 5203, это самое большое число умерших больных с 15 июля, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
РИА Новостивчера в 16:06
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