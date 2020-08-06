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Коммерсантъ
Коммерсантъ

В России запатентовали препарат от коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) получило патент на отечественный препарат «Лейтрагин», который помогает предотвращать или смягчать осложнения от коронавируса, сообщается на сайте агентства.В источнике
С чего всё началось
На сайте
 агентства сообщается, что исходным препаратом стал «даларгин», который ранее применялся для лечения язвы желудка, острого панкреатита и панкреонекроза.
Аргументы и Фактывчера в 16:30
Подробнее о событии
Аргументы и Факты

В ФМБА рассказали о новом отечественном препарате от COVID-19

Аргументы и Фактывчера в 16:30
Ёлдаш

ФМБА России запатентовало отечественный препарат для лечения коронавирусной инфекции

Ёлдашвчера в 16:36
РИА Новости

В России запатентовали препарат от коронавируса

РИА Новостивчера в 15:33
Экономика сегодня

Роспатент одобрил выдачу охранных документов на препарат ФМБА от COVID-19

Экономика сегодня21:59
ТАСС

ФМБА России запатентовало отечественный препарат от коронавируса

ТАССвчера в 14:58
РЕН ТВ

В России запатентовали лекарство от цитокинового шторма при COVID

РЕН ТВвчера в 14:49
Rambler News Service

В России запатентовали препарат для лечения тяжелого осложнения коронавируса

Rambler News Service5 августа в 07:32

В Генштабе ВС РФ раскрыли первое условие применения ядерного оружия

Москва, 7 августа 2020, 03:50 — REGNUM Россия применит ядерное оружие при условии любой ракетной атаки по своей территории, говорится в опубликованной 7 августа Генштабом ВС РФ статье «Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания» в газете «Красная звезда».
REGNUM20:50
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«Аэрофлот» приостановил продажу субсидируемых билетов из ДФО в ЦФО

Москва, 6 августа 2020, 15:37 — REGNUM Компания «Аэрофлот» приняла решение о приостановке продажи субсидируемых авиабилетов на полёты с Дальнего Востока на территорию Центрального федерального округа.
REGNUMвчера в 08:37
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Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ru5 августа в 13:27
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У Путина остался последний шанс – Хазин

Россия всё ещё может пойти по пути модернизации и отказаться от либеральной модели своего существования, считает известный российский экономист Михаил Хазин, сообщает ИА DEITA.RU.
Deita.ruвчера в 19:15
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Прокуратура Хакасии не пожелала распространяться о поездке в США их сотрудницы - супруги Госкомтарифэнерго

Из прокуратуры Хакасии редакции 19rus.info пришел ответ на запрос, касающийся поездки в Саединенные штаты Америки их сотрудницы, помощницы прокурора Абакана Марины Ридзель.
ИА Хакасия21:35

Боевики пытаются атаковать базу Хмеймим в Сирии

Боевики в Сирии обстреливают позиции вооруженных сил Сирии и пытаются атаковать базу Хмеймим, РФ и Сирия вынуждены проводить мероприятия по нейтрализации угрозы, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.
РИА Новостивчера в 15:09
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В московской аптеке продавали настойку на ящерицах от коронавируса

Росздравнадзор выявил аптеку в Москве, в которой продавали настойку на ящерицах для лечения любых болезней, включая коронавирус, сообщается на сайте Росздравнадзора по Москве и Московской области.
РИА Новостивчера в 08:04
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