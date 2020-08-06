В России запатентовали препарат от коронавируса
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Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) получило патент на отечественный препарат «Лейтрагин», который помогает предотвращать или смягчать осложнения от коронавируса, сообщается на сайте агентства.В источнике
С чего всё началось
На сайте
агентства сообщается, что исходным препаратом стал «даларгин», который ранее применялся для лечения язвы желудка, острого панкреатита и панкреонекроза.
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В России запатентовали препарат для лечения тяжелого осложнения коронавируса
Rambler News Service5 августа в 07:32