В России запатентовали препарат от коронавируса
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Речь идет о так называемом цитокиновом шторме - массивном выбросе провоспалительных веществ, приводящих к развитию тяжелых респираторных и общих системных нарушений у пациента с коронавирусом. Накануне в Роспатенте рассказали "РГ", что "лейтрагин" - сугубо отечественный препарат.В источнике
С чего всё началось
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агентства сообщается, что исходным препаратом стал «даларгин», который ранее применялся для лечения язвы желудка, острого панкреатита и панкреонекроза.
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В России запатентовали препарат для лечения тяжелого осложнения коронавируса
Rambler News Service5 августа в 07:32