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Российская газета
Российская газета

В России запатентовали препарат от коронавируса

Речь идет о так называемом цитокиновом шторме - массивном выбросе провоспалительных веществ, приводящих к развитию тяжелых респираторных и общих системных нарушений у пациента с коронавирусом. Накануне в Роспатенте рассказали "РГ", что "лейтрагин" - сугубо отечественный препарат.В источнике
С чего всё началось
На сайте
 агентства сообщается, что исходным препаратом стал «даларгин», который ранее применялся для лечения язвы желудка, острого панкреатита и панкреонекроза.
Аргументы и Фактывчера в 16:30
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Ёлдаш

ФМБА России запатентовало отечественный препарат для лечения коронавирусной инфекции

Ёлдашвчера в 16:36
РИА Новости

В России запатентовали препарат от коронавируса

РИА Новостивчера в 15:33
Rambler News Service

В России запатентовали препарат для лечения тяжелого осложнения коронавируса

Rambler News Service5 августа в 07:32
ТАСС

ФМБА России запатентовало отечественный препарат от коронавируса

ТАССвчера в 14:58
РЕН ТВ

В России запатентовали лекарство от цитокинового шторма при COVID

РЕН ТВвчера в 14:49
РАПСИ

Научный центр ФМБА запатентовал лекарство от тяжелейшего осложнения COVID-19

РАПСИ5 августа в 07:51
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В ФМБА рассказали о новом отечественном препарате от COVID-19

Аргументы и Фактывчера в 16:30

В Назрани ликвидировали боевика в ходе контртеррористической операции

Как сообщал оперштаб региона, режим контртеррористической операции введен в Назрани и на территории села Сагопши Малгобекского района Ингушетии в 22:25 6 августа "в целях пресечения террористических актов и преступлений террористической направленности".
ТАСС17:35
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В Генштабе рассказали о «красных линиях» для других стран

Россия в Основах государственной политики в области ядерного сдерживания обозначила "красные линии", за нарушение которых потенциальный противник получит сокрушительный ответный удар, заявил начальник управления главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил генерал-майор Андрей Стерлин.
РИА Новости17:05

Нидерланды приняли запрос от РФ на пересмотр налогового соглашения

Факт получения запроса от Минфина РФ о пересмотре действующего налогового соглашения подтвердило правительство Нидерландов, 6 августа сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Министерства финансов Нидерландов Ремко Рауса.
ИА Красная Веснавчера в 11:54
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Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы

Люблинский районный суд Москвы приговорил участников организации «Новое величие» Вячеслава Крюкова, Петра Карамзина и Руслана Костыленкова к шести, шести с половиной и семи годам лишения свободы соответственно, передает корреспондент РБК.
РБКвчера в 09:56
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Карпин хотел уйти из футбола из-за ситуации с «Ростовом»

Специалист рассказал, что в его психологическом состоянии в кризисные времена «Ростова», когда клуб был в подвешенном состоянии и полной неизвестности из-за вспышки коронавируса, было буквально всё: любовь, ненависть, безразличие и даже желание покинуть Россию навсегда.
CT newsвчера в 09:41
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Рейтинг партии Зеленского составляет 26% — опрос

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM Согласно результатам опроса, на втором месте по популярности находится партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" — 17,6%, на третьем — "Европейская солидарность" с 15,7% поддержки и "Батькивщина" с 10,4%.
REGNUMвчера в 08:24
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США пригрозили немецкому порту санкциями из-за «Северного потока-2»

В конце июня группа американских сенаторов, в числе которых были в том числе и авторы письма к оператору порта Мукран, Тед Круз, Рон Джонсон и Том Коттон, предложила включить дополнительные санкции в отношении «Северного потока-2» в оборонный бюджет США на 2021 финансовый год.
РБКвчера в 13:01
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Нурмагомедов поддержал потребовавшего титульный бой Магомедшарипова

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов поддержал соотечественника Забита Магомедшарипова, который обратился к руководству Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и потребовал титульный поединок.
Lenta.ruвчера в 14:37
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